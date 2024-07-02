樓市 | 中原十大屋苑七一假共錄12宗成交，成交稍為好轉

．中原地產表示，十大屋苑在剛過去的周末錄9宗成交，按周急升125%，連同七一回歸假期則合共錄12宗成交，零成交屋苑由7個減至3個

．中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份一手成交不足700宗，表現強差人意，二手成交表現則稍為回勇，主因二手業主願意讓步，擴大議幅

中原地產表示，十大屋苑在剛過去的周末錄9宗成交，按周急升125%，連同七一回歸假期則合共錄12宗成交，零成交屋苑由7個減至3個。

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*中原零成交屋苑由7個減至3個*



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份一手成交不足700宗，表現強差人意，二手成交表現則稍為回勇，主因二手業主願意讓步，擴大議幅，加上周末天氣好轉，買家出動睇樓，進一步帶動成交，估計7月份一手成交約1000宗，二手成交則持續於雙位數穩定橫行。



*十大屋苑成交創13個周末新高*



另外，據美聯物業分行統計，上半年最後一個周六日(6月29-30日)計算，十大藍籌屋苑合共錄得約12宗買賣成交，與前周末約6宗比較回升約100%，並創出13個周末新高。而連同7月1日的回歸紀念的3天長周末計，十大屋苑錄得約13宗成交。

若按十五大屋苑計算，周六日則錄得約16宗成交，按周增長45.5%，而以3天計則錄約17宗買賣。另按月計，6月份10大屋苑成交量錄得約142宗，較5月約163宗減少約12.9%，大致靠穩，而總結上半年10大屋苑成交量，則錄得約1110宗，較去年下半年712宗大幅上升約56%。



*二手交投料反覆橫行*



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自2月底樓市撤辣後，刺激累積的購買力釋放，帶動一二手交投顯著上升，由於新盤訂價吸引，故搶佔大批客源及購買力，導致上半年市場聚焦新盤，新盤交投表現亦跑贏二手。至於剛過去的周六日未有全新大型樓盤推售，故市場注意力回流二手，而港島全新盤尚逸於7月首天開售，銷情不俗，反映物業需求仍然殷切。預期踏入7月份，新盤陸續部署應市，全月一手交投有望重上逾1000宗水平，惟二手交投則反覆橫行，樓價仍受壓。

撰文：經濟通採訪組

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