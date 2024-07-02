經濟預測 | 滙豐投資管理：亞洲股市具龐大機遇，看好日本股市

．滙豐投資管理表示，步入2024年下半年，相信環球經濟增長及投資市場將持續強韌，但基於不明朗因素加劇，以及各地經濟增長與政策上的差異，投資者有必要採取防守性的增長策略

．在上半年，勞動市場興旺及利好的財政政策有助環球經濟抵禦限制性利率的影響。經濟力量正逐步轉移至亞洲及增長前景強勁的新興市場。另一方面，歐洲的經濟體繼續面對挑戰，包括通脹步伐再度加快等

滙豐投資管理表示，步入2024年下半年，相信環球經濟增長及投資市場將持續強韌，但基於不明朗因素加劇，以及各地經濟增長與政策上的差異，投資者有必要採取防守性的增長策略。在上半年，勞動市場興旺及利好的財政政策有助環球經濟抵禦限制性利率的影響。經濟力量正逐步轉移至亞洲及增長前景強勁的新興市場。另一方面，歐洲的經濟體繼續面對挑戰，包括通脹步伐再度加快等。

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*美國年底料減息0.25%至0.5%*



展望未來，該行基準預測認為經濟將邁向軟著陸階段，經濟增長將擴大，通脹再次開始放緩，尤其美國通脹將在今年餘下時間內逆轉向下。雖然該行預期新興市場通脹將會緩和，但由於中國的豬肉及能源價格輕微上漲，因此該行預期中國的通脹將會逐步上升。

滙豐投資管理表示，由於美國聯邦儲備局將利率「維持在較高水平多一段時間」，局方可能在年底前減息0.25%至0.5%，並在2025年進一步放寬政策。與此同時，其餘經濟體包括歐洲及拉丁美洲則比美國更早減息。與其他成熟市場不同，預期日本將於下半年加息，以輕微收緊貨幣政策。亞洲方面，預期中國的經濟增長步入穩定周期，而印度強勁的經濟動力將會在2025年延續。中國正穩步實現實質本地生產總值約5%的增長目標。



*亞洲經濟增長前景令人振奮，看好日本股市*



滙豐投資管理表示，現時美國股市動力仍然強勁。然而，有明顯跡象顯示股市的估值熾熱，較高收益率的機會大多出現在美國以外。該行預計其他股票市場出現更多機遇。由於日本股市估值偏低、宏觀經濟復甦以及長期企業改革的議題，該行仍然看好日本股市。

新興市場方面，今年投資者由拉丁美洲重返亞洲市場，為區內帶來具吸引力的機遇。基於亞洲經濟增長前景令人振奮，包括中國持續的支持性政策已令本地生產總值增長回穩，以及股票市場現時處於10倍市盈率，約為中等水平，該行仍然繼續重視亞洲。該區亦具有吸引的結構性及周期性增長概念，如印度及印尼，兩者在最近幾個月與選舉有關的不確定性已經消除。此外，半導體周期上升提振了台灣與南韓的前景。預期許多中央銀行都會在今年稍後時間減息，但這也會取決於聯儲局的行動。



*中國經濟及股市可受惠房地產市場趨於穩定*



滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱指，亞洲股票市場為投資者帶來龐大機遇。中國最新的房地產政策措施顯示政府決意加大力度解決房地產市場的問題。從這個角度看，經濟體系的尾部風險已大幅減少。該行相信一個趨於穩定的中國房地產市場將會令整體中國經濟以及股市受惠。

他指出，即使從1月底時的低位大幅反彈，MSCI中國指數及滬深300指數相較於成熟及新興市場股市仍有大幅折讓。若7月份舉行的三中全會上出現支持性的取態及推出更多積極的政策，市場的平均估值亦有可能進一步提升。基於投資者從拉丁美洲回流、中國持續的支持性政策，以及吸引的估值，亞洲區的增長前景秀麗。該行預期現時投資亞洲市場能帶來更高的收益率及多元化的機遇。



*仍看好亞洲高收益信貸市場前景*



滙豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中表示，相信投資者在未來幾季應該認真考慮以亞洲固定收益作為良好回報的潛在來源，以及作為使環球投資組合多元化的配置。儘管亞洲高收益信貸市場近來受到種種挑戰，包括中國房地產市場下滑的影響等，但今年的表現有顯著改善。隨著中國持續積極推出新政策，加上區內經濟增長的前景秀麗，仍然看好亞洲高收益信貸市場的前景。

撰文：經濟通採訪組

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