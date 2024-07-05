  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

| 港股 | 午市前瞻 | 大市未擺脫上落市悶局 AI股空有消息無盈利難長升

05/07/2024

　　恒生指數半日報17832，跌195點或1.1%，主板成交近479億元。恒生中國企業指數報6389，跌81點或1.3%。恒生科技指數報3583，跌66點或1.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及工行(01398)；騰訊報379.4元，跌3元或0.8%，成交21.23億元；建行報5.46元，跌0.08元或1.4%，成交17.65億元；工行報4.78元，跌0.05元或1%，成交14.01億元。國指三大成交股份依次為騰訊、商湯(00020)及建行；商湯報1.4元，跌0.21元或13%，成交18.21億元。科指三大成交股份依次為騰訊、商湯及美團(03690)；美團報118.2元，跌1.5元或1.3%，成交10.95億元。

 

| 港股 | 午市前瞻 |

(商湯Vimi)

 

李偉傑：恒指無消息下料800點內上落



　　港股走勢維持悶局，恒指半日一度跌超過200點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，中港市況同樣牛皮，A股表現或多或少影響港股，除非A股走勢靠穩，否則港股都會欠缺動力。此外，由於未有進一步好消息提振，港股難擺脫上落市格局，預計恒指維持17500至18300之間800點波幅上落。



中國晶片發展遭受打壓  料整體AI發展滯後


　　上海2024世界人工智能大會(WAIC 2024)將於今日閉幕，多隻AI概念股份今早大幅回吐，商湯(00020)及優必選(09880)半日最多跌13%。李偉傑指，市場現時投資意欲審慎，多數時間炒作意欲都受氣氛左右，有時會將利好因素過分放大。雖然AI大會利好炒作氣氛，但實際消息上未能支撐大市的熾熱預期，故消息公布後便容易出現大幅回吐的情況。


　　李偉傑指出，AI概念即使有多先進，市場都會關注AI公司的盈利能力。他強調，AI發展底層為晶片技術，但中國晶片發展受外國打壓，預計發展始終會較為滯後，這點將會影響AI股的盈利前景。在未具備盈利基礎下，他認為持貨者要接受相關股份會在較長時間內處於整固階段，且要多留意股份的盈利能力有否提升。



溫鋼城：商湯管理層宜積極推進商業化進程



　　商湯於WAIC上推出首個向廣大用戶開放的可控人物視頻生成大模型Vimi，可精準控制人物表情，亦可控制半身姿勢動作變化，再由AI生成出一分鐘流暢短片，獲選為屆WAIC最高榮譽的「鎮館之寶」。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目分析商湯時提到，Vimi生成一分鐘人物短片是好消息，但技術之外，商湯產品的商業化進程令人關注。雖然集團一直以來都有新產品推出，但普及程度低，如商湯未能將產品做到普及化，盈利前景始終備受看淡，令股價受壓。

 

 

| 港股 | 午市前瞻 |

高湯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

| 港股 | 午市前瞻 |

美圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

【你點睇】內地旅客赴港澳購物免稅額提高，你認為能否幫助促進本港旅遊消費？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08500

天泓文創

0.720

異動股

02157

樂普生物－Ｂ

3.590

異動股

02257

聖諾醫藥－Ｂ

4.060

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,254.85
    -53.15 (-0.135%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,555.19
    +18.17 (+0.328%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,321.81
    +133.51 (+0.734%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.704
變動率︰-4.092%
較港股︰-1.10%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌51.173
變動率︰-4.414%
較港股︰-1.11%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌242.284
變動率︰-4.608%
較港股︰-1.03%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.324
變動率︰-8.462%
較港股︰-0.67%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌88.191
變動率︰-2.075%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.790
變動率︰-2.571%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌91.900
變動率︰-4.191%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.825
變動率︰-4.504%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升19.610
變動率︰+9.370%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升171.893
變動率︰+4.877%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升531.050
變動率︰+4.136%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌11.750
變動率︰-6.375%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/07/2024 13:13 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/07/2024 13:13 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 67.800
  • 03347 泰格醫藥
  • 28.850
  • 01177 中國生物製藥
  • 2.830
  • 02333 長城汽車
  • 11.800
  • 02328 中國財險
  • 9.090
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 385.200
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.190
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.370
  • 目標︰$2.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.030
  • 目標︰$1.41
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.350
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.900
  • 00005 滙豐控股
  • 67.800
  • 00941 中國移動
  • 76.850
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 86.400
  • 目標︰$93.00
  • 02899 紫金礦業
  • 17.660
  • 目標︰$20.90
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.820
  • 目標︰$6.30
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.900
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.320
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.520
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.320
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.520
即時重點新聞

05/07/2024 19:16  【英國大選】施紀賢覲見英王，正式獲任為14年來首位工黨首相

05/07/2024 18:38  國泰航空：本月底以97.5億元向政府全數回購餘下優先股

05/07/2024 18:03  【英國大選】辛偉誠在唐寧街發表最後講話，施紀賢即將入主首相府

05/07/2024 17:25  立法會通過公務員劃一加薪3%，追溯至今年4月1日生效

05/07/2024 16:26  《盤後部署》恒指窄幅整固待破，康師傅料突破雙頂反覆上揚

05/07/2024 17:40  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒５億元，買工行沽盈富

05/07/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】麥格理看比亞迪重上３００元，大摩升燃油股目標

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

05/07/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

英國大選 | 施紀賢覲見英王，正式獲任為14年來首位工黨首相新文章
人氣文章

新聞>國際動態

英國大選 | 辛偉誠在唐寧街發表最後講話，施紀賢即將入主首相府新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行可借國債數千億，上汽擬就加稅抗辯，滬指跌八周新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

Ulefone Armor 26 Ultra：市場最強5G三防手機？高效能、超大電池、4鏡拍攝，熱愛戶外活動人士啱用！
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 | 30歲想光鮮亮麗、脫胎換骨？從3大方面入手：改善眉型可添威勢？皺紋會影響運程！
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

涼果屋60年代木頭車起家！堅持香港製造自家研發洛神花梅、桂花梅、番茄仔乾、手工花生糖
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

江詩丹頓文化藝術展覽：糅合工藝與藝術，以永恒傳統詮釋時間哲思
人氣文章

Fashion

盛夏必備太陽眼鏡：來自Gucci、Saint Laurent、Alexander McQueen的大熱款式，時尚型格又實用！
人氣文章

Beauty

夏季防蚊對策！天然防蚊劑挑選指南：檸檬香茅精油最見效！入手BONDI WASH、Burt’s Bees 天然驅蚊好物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
以愛之名
人氣文章
全面癌症基因檢測可一次偵測逾300種基因！助製定標靶治療延長末期肺癌患者存活期！港大推免費檢測計畫！即睇附報名方法連結
人氣文章
甚麼是老人味？港女呻男友有老人味Staycation終發現真相！醫生拆解「老人除」3個原因！點預防？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2024 01:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態05/07/2024
英國大選 | 施紀賢覲見英王，正式獲任為14年來首位工黨首相
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 銀行推高息吸客，建行亞洲3個月定存驚現6.08...

04/07/2024 18:24

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金