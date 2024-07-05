| 港股 | 午市前瞻 | 大市未擺脫上落市悶局 AI股空有消息無盈利難長升

恒生指數半日報17832，跌195點或1.1%，主板成交近479億元。恒生中國企業指數報6389，跌81點或1.3%。恒生科技指數報3583，跌66點或1.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及工行(01398)；騰訊報379.4元，跌3元或0.8%，成交21.23億元；建行報5.46元，跌0.08元或1.4%，成交17.65億元；工行報4.78元，跌0.05元或1%，成交14.01億元。國指三大成交股份依次為騰訊、商湯(00020)及建行；商湯報1.4元，跌0.21元或13%，成交18.21億元。科指三大成交股份依次為騰訊、商湯及美團(03690)；美團報118.2元，跌1.5元或1.3%，成交10.95億元。

(商湯Vimi)

李偉傑：恒指無消息下料800點內上落





港股走勢維持悶局，恒指半日一度跌超過200點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，中港市況同樣牛皮，A股表現或多或少影響港股，除非A股走勢靠穩，否則港股都會欠缺動力。此外，由於未有進一步好消息提振，港股難擺脫上落市格局，預計恒指維持17500至18300之間800點波幅上落。





中國晶片發展遭受打壓 料整體AI發展滯後



上海2024世界人工智能大會(WAIC 2024)將於今日閉幕，多隻AI概念股份今早大幅回吐，商湯(00020)及優必選(09880)半日最多跌13%。李偉傑指，市場現時投資意欲審慎，多數時間炒作意欲都受氣氛左右，有時會將利好因素過分放大。雖然AI大會利好炒作氣氛，但實際消息上未能支撐大市的熾熱預期，故消息公布後便容易出現大幅回吐的情況。



李偉傑指出，AI概念即使有多先進，市場都會關注AI公司的盈利能力。他強調，AI發展底層為晶片技術，但中國晶片發展受外國打壓，預計發展始終會較為滯後，這點將會影響AI股的盈利前景。在未具備盈利基礎下，他認為持貨者要接受相關股份會在較長時間內處於整固階段，且要多留意股份的盈利能力有否提升。





溫鋼城：商湯管理層宜積極推進商業化進程





商湯於WAIC上推出首個向廣大用戶開放的可控人物視頻生成大模型Vimi，可精準控制人物表情，亦可控制半身姿勢動作變化，再由AI生成出一分鐘流暢短片，獲選為屆WAIC最高榮譽的「鎮館之寶」。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目分析商湯時提到，Vimi生成一分鐘人物短片是好消息，但技術之外，商湯產品的商業化進程令人關注。雖然集團一直以來都有新產品推出，但普及程度低，如商湯未能將產品做到普及化，盈利前景始終備受看淡，令股價受壓。

高湯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

美圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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