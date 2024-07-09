快手公布60億元回購計劃，無懼大行降目標連日造好，可買入博持續反彈？

快手(01024)昨日(8日)公布60億元股份回購計劃，日前又於世界人工智能大會(WAIC)宣布旗下AI文生圖大模型「可圖」正式開源，同時AI生成影片大模型「可靈」升級，令股價連續兩日逆市造好，無視近日遭多間大行下調目標價，股價看來有見底跡象，可否買入博其繼續反彈？

（快手官網截圖）

擬回購不超過60億元B類普通股 明年5月底前完成

快手昨日協議透過獨立經紀商摩根士丹利，擬在聯交所購回不超過60億元之公司B類普通股。股份購回計劃的期限將於2024年8月8日開始，至2025年5月30日或完成總額為60億元的購回時(以較早者為準)結束。快手表示，公司認為於現況下股份購回計劃可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，公司現有財務資源足以支持股份購回計劃同時繼續維持穩健的財務狀況。公司其後將根據上市規則註銷股份購回計劃下購回的股份。

快手早於5月22日公布首季業績時宣布，計劃於現有股份購回計劃在2024年6月13日屆滿後，未來36個月內再購回價值不超過160億元的公司B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結束為止。而今次的股份購回計劃正是作為5月22日公告所披露擬在公開市場實施160億元股份購回計劃的一部分。

文生圖大模型「可圖」開源 「可靈」申請人數逾50萬

另方面，快手於上周六(6日)上海舉行的世界人工智能大會(WAIC)宣布，旗下AI文生圖大模型「可圖」正式開源，希望共建更加繁榮的文生圖大模型社群生態。可圖早於今年5月對外開放，目前上線網頁版和微信小程序版，支援文生圖和圖生圖兩類功能。



快手高級副總裁蓋坤亦宣布，旗下AI生成影片大模型「可靈」繼圖生影片、影片續寫功能後，現時AI基礎模型再升級，推出更清晰的高畫質版，以及首尾幀控制、鏡頭控制等全新編輯能力，同時，創作者單次生成的文生視頻時長增加至10秒，截至目前，已有超過50萬用戶申請可靈的內測資格，影片生成數量達700萬。未來快手將繼續加大在AI領域的投入，大力推動技術創新。







中金：618電商GMV略遜預期 降目標價至66元

中金發表研報指，快手「618」期間泛貨架商品成交金額(GMV)同比增長75%，搜索GMV同比增長110%，短視頻掛車GMV同比增長69%。618整體GMV大盤表現平淡，快手GMV增速或略低於此前預期。全年來看，仍預計核心廣告及電商業務收入有望實現20%以上同比增速。另外，快手於世界人工智能大會展示公司自研的快意大語言模型、「可圖」文生圖模型及「可靈」視頻生成大模型，其中可靈大模型宣布版本更新，展示了全球領先的AI圖片生成能力，且宣布正式開源。

中金考慮到快手618期間表現，將今年第二季及全年GMV預測同比增速從25%/25%下調至20%/22%，但考慮到公司商業化效率優勢，維持今年第二季及2024、2025年盈利預測，維持「跑贏行業」評級。考慮到整體消費及GMV預期平淡，將目標價由75元下調12%至66元。

富瑞：短視頻GMV增長率遜預期 降目標價至74元

富瑞指，快手短視頻的GMV增長率低於預期，因此將公司第二季的GMV預測下調至按年增20%，維持總收入和非國際財務報告準則(Non-IFRS)盈利預測，而直播收入年減幅度低於該行先前的預測，維持每日活躍用戶(DAU)按年增長4%預測不變。對於2024年全年，由於第二季的趨勢弱於預期，降低GMV預測，但考慮到公司多元化的模式和穩健的成本控制，維持總收入和Non-IFRS盈利假設，維持4億DAU目標不變，將目標價由83元降至74元，維持「買入」評級。



中銀國際料快手將在8月底公布其次季業績，預測總收入按年增長9%，其中三塊核心業務在線廣告收入、電商GMV以及直播收入料分別按年升22%，升21%及降14%。集團毛利率以及經調整淨利潤率料分別為54.8%及14.4%，與市場預期一致。在目前宏觀環境下，公司的核心在線廣告以及電商業務都面臨來自市場主要玩家加劇的激烈競爭，同時直播業務還是在短期受到功能端調整帶來的影響。另外，快手AI在多場景業務中的應用以及對公司新業務的商業化進度將帶來新的增長動能，這取決於公司的策略以及團隊執行力，維持「買入」評級，但將目標價由70元降至至60元。

黃瑋傑：科企競爭激烈回購非萬能 快手44元或可博三底不破

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，公司回購當然是想支撐股價，但往往事與願違。友邦(01299)在100億美元回購計劃下再加碼回購20億美元，目標一年內完成，本預計可對股價起一定支持作用，但當市場沽售力度大於公司回購力度，股價照樣下跌，故回購並非萬能，尤其在現時市況，很多股份即使不斷回購股價也照跌，因投資者主要看公司基本面，除非以很大溢價私有化就皆大歡喜，回購托價只可「止咳」一時。不過，從技術走勢來看，快手跌至現水平，似乎已於44元做了個三底，3月至今每逢跌至44元就跌唔落，RSI也有些底背馳，或可博其三底不破，挨近44元買入，以42元止蝕。

另黃瑋傑指，現時科技股戰場都很集中，其中電商戰場中有阿里巴巴(09988)、拼多多及京東(09618)等鬥到頭崩額裂，之後電商開展通過直播帶貨，有段時間市場反應好，確實搶了傳統電商的GMV，引來很多公司爭相搞直播電商，包括嗶哩嗶哩(09626)及抖音等，又使其成為競爭激烈的戰場。另一戰場則為廣告，有段時間因經濟復甦多了廣告商落廣告，令這方面收入有反彈，但往後若經濟減弱或保持現況，恐怕廣告增長亦會放慢。

快手半日升3.06%收報47.15元，連升兩日，累升5.36%，成交7.3億元。其他科技股普遍向下，騰訊(00700)跌0.21%報377.8元，美團(03690)跌2.56%報114元，百度(09888)跌1.33%報85.25元，京東(09618)跌1.17%報101.8元，惟阿里升0.21%報71.95元，網易(09999)升0.98%報144.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

其他快手相關新聞：

大行報告 | 滙控、阿里巴巴、港交所、商湯、三桶油及航運股最新評級目標價

瑞銀料MSCI中國指數年底最佳達低雙位升幅，籲採「槓鈴策略

快手(01024) 透過大摩展開60億元股份回購計劃

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解