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美股 | 鮑威爾講話難撼降息預期，標普連漲六日再創新高

10/07/2024

．聯儲局主席鮑威爾在國會發表講話時，仍沒有提供降息時間表，但其言論未改變市場對今年會降息的預期

．美股大盤小幅波動，在金融股領漲下，標普500指數連續第6個交易日上揚，創出1月以來最長連漲紀錄，亦是今年以來第36次刷新紀錄高位

 

美股 | 鮑威爾講話難撼降息預期，標普連漲六日再創新高

　　聯儲局主席鮑威爾在國會發表講話時，仍沒有提供降息時間表，但其言論未改變市場對今年會降息的預期。美股大盤小幅波動，在金融股領漲下，標普500指數連續第6個交易日上揚，創出1月以來最長連漲紀錄，亦是今年以來第36次刷新紀錄高位。

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　　標普500漲4.13點，或0.07%，收5576.98點。納指漲25.55點，或0.14%，收18429.29點。道指下跌52.82點，或0.13%，收39291.97點。


　　分析指，雖然鮑威爾拒提供降息時間表，但他在失業率連續第3個月上升的背景下，亦強調就業市場出現了愈來愈多的降溫跡象。他的表態繼續傾向於讓市場為今年晚些時候的降息做好準備。

*鮑威爾承認就業市場降溫*

　　摩根大通、花旗集團和富國銀行等金融股上漲，特斯拉和英偉達等大型股也走高。但甲骨文下跌，馬斯克表示其人工智能初創公司將降低對雲技術的依賴，危及甲骨文的收入來源。


　　鮑威爾的審慎表態仍推高美元，美匯指數漲0.15%，至105.13。日圓表現落後，美元兌日圓盤中一度上漲0.4%，至161.38，為一周來最大漲幅。據悉，日本銀行界在日本央行與市場人士舉行的聽證會上，呼籲央行大幅削減月度債券購買規模。


　　因歐洲債券和股票價格暴跌，且運營巴黎戴高樂機場和奧利機場的工會宣布本月17日罷工。歐元兌美元連續第二天走低，下跌0.1%至1.0815。英鎊兌美元下跌0.2%，報1.2787。


　　金價持平，紐約期金漲0.2%，至每盎司2367.8美元。原油走低，紐約期油下跌1.1%，報每桶81.41美元。布蘭特期油下跌1.3%，報每桶84.66美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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