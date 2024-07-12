  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國減息預期升溫地產股急彈，大行看淡樓市地產股仍未可吼

12/07/2024

　　美國公布6月消費物價指數(CPI)按年升3%，低於市場預期，核心CPI按年升幅為3年多以來最低，美國9月開始減息機率升至八成。受惠美國減息預期升溫，本地地產股今早(12日)普遍上升，其中恒地(00012)飆近7%，新地(00016)升逾半成。不過，本港樓市早前撤辣經歷反彈後，近月已有所放緩，相信因息口仍處於高位，供應依然充裕，新盤要減價促銷，令市場氣氛偏弱，上半年樓價已跌了3%。瑞銀近日指，港息未必跟美息同步回落，料樓價下半年再跌半成，仲量聯行更料再跌一成，地產股是否仍未可吼呢？

 

（恒基地產網頁截圖）

 

美國6月CPI升3%低於預期　9月開始減息機率達八成


　　美國勞工統計局昨日(11日)公布數據顯示，6月整體CPI按年升3%，低於市場預期3.1%與前值3.3%；按月下跌0.1%，受汽油價格下跌影響，為2020年5月以來首次轉跌，且低於市場預期的上升0.1%。而6月剔除食品和能源價格的核心CPI按年升3.3%，低於預期升3.4%，創2021年4月以來最小升幅；按月升0.1%，低於預期升0.2%，為2021年8月以來最低增速。數據提振了市場對聯儲局9月減息的信心。

 

　　聯儲局主席鮑威爾近日已表示，聯儲局不需要等到通脹降至2%的目標才減息，言論似已為降息奠定基礎。芝商所FedWatch數據顯示，市場普遍預期7月議息維持利率不變，而9月首次減息機率由69.7%升至81.3%。

瑞銀：港息未必跟美息同步回落　港樓價下半年再跌半成

 

　　不過，瑞銀財富管理總監辦公室大中華區股票主管李智穎近日指，由於現時息口仍然高企，香港住宅物業供應充足，一手樓發展商開價時存在較大折讓，雖然租金趨升，但預料今年樓價將再跌5%。未來仍要視乎息口走勢，而港息似乎未必跟美息同步回落。她較憂慮本港寫字樓市場，因需求持續回落，而新供應陸續推出，預料寫字樓租金要到2025年後才見回穩。

 

　　仲量聯行香港主席曾煥平則預計，今年下半年中小型住宅價格下跌約10%，豪宅價格將因新供應量增加而下跌5至10%。即使美國減息25至50個基點，也不太可能對香港按揭利率構成顯著影響。

 

富瑞：本港樓市上半年復甦利好發展商　首選新地信置

 

　　另外，富瑞發表研報指，本港住宅樓宇銷售數據顯示本港樓市上半年正在復甦，對發展商來說屬利好，即使第三季新盤或有更多減價，但強勁的租賃活動將支撐資產收益率並吸引投資需求，變相亦有助於銷售，故此該行仍偏好發展商股多於收租股，首選新地及信和置業(00083)。


　　富瑞預期，發展商將於第三季繼續減價促銷，部分發展商可能會推遲推盤，以保持平均利潤率，但預期在第四季減息更明確之前，新盤的減價促銷將無可避免影響二手樓價。而在租金方面，租金持續上升，平均租金收益率約3.4厘，租賃活動料於第三季保持強勁，或有利於新盤銷售及整體買家情緒。雖然減息存在不確定性，但負擔能力減弱應屬周期性，而且樓市需求仍然健康，將支持未來住宅銷售，而現金流改善將為發展商帶來驚喜，預期新地會增加中期股息，而目前估值已在很大程度反映利潤壓力，亦看好信和置業的穩健財政及股息可見度，股息率達7厘。

 

大摩：地產股負債較低可支持派息　惟長實新地上半年或削派息

 

　　大摩則指，香港地產股的股息率大幅上升，估值極具吸引力，但這是由於基本面惡化、估值向下重評和股價表現不佳造成。該行重點關注股息發放能被經常性利潤和投資物業利潤所覆蓋的公司，認為這些公司的股息具可持續性。

 

　　大摩又指，香港地產股的資產負債率較低，意味可支持派息。其中許多公司的物業發展利潤貢獻很大但不穩定，因此該行著重經常性業務和投資物業的表現，其中長實(01113)、九龍倉置業(01997)及新地的股息可由經常性利潤支付，惟預計長實和新地今年上半年或削派息。另領展(00823)和太古地產(01972)的經常性利潤接近覆蓋股息。嘉里建設(00683)、恒隆地產(00101)、希慎(00014)、恒地、信置及新世界(00017)的經常性利潤(不包括物業發展利潤)則未能覆蓋股息。

 

黃偉豪：地產股價殘借勢彈仍難看好   信置較可取惟需長線持有

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，地產股今日借美國減息預期升溫反彈，因它們始終屬息口敏感股，且估值低殘，股價與資產淨值(NAV)折讓很大，但仍暫難看好。即使美國快將開始減息，港息料也要到下年初才跟減，短期對股價刺激有限，且料美國到今年底最多也只減息兩次共50基點，即使本港按息也跟減50基點，業主供樓壓力仍大。而本港樓市亦受制經濟前景不明朗，早前撤辣對交投的刺激也短暫而不全面。現時若想吸納地產股要有長線持有的準備，當中信置較可取，其股息率達7厘，且手上有較多現金，除了地產開發業務外，亦擁大型商場收租。

 

　　地產股今早普遍造好，除恒地飆近7%外，其餘普遍升3至5%，股價積弱已久的領展也急彈逾半成。

 

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他地產股相關新聞：
長實：價錢合適必在港買地，已入標小瀝源地及遞市建局啟德道意向
憧憬減息，恒指升353點報18185，龍湖飆8%，恒地漲7%
【地皮截標】沙田小瀝源官地至少收11份標書，鷹君信和等入標

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09690

途虎－Ｗ

20.000

異動股

01860

匯量科技

2.250

異動股

06959

長久股份

25.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,950.26
    +196.51 (+0.494%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,616.92
    +32.38 (+0.580%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,411.80
    +128.39 (+0.702%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升72.215
變動率︰+5.473%
較港股︰-0.26%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升40.284
變動率︰+4.665%
較港股︰-1.26%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.113
變動率︰+4.333%
較港股︰-6.39%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.489
變動率︰+3.139%
較港股︰+0.20%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升158.640
變動率︰+5.409%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升143.200
變動率︰+2.844%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.975
變動率︰+2.762%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌16.925
變動率︰-3.944%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升18.115
變動率︰+8.085%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升13.440
變動率︰+3.704%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升39.765
變動率︰+3.232%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升126.586
變動率︰+3.066%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2024 10:39 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2024 10:39 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09690 途虎－Ｗ
  • 20.000
  • 01860 匯量科技
  • 2.250
  • 06959 長久股份
  • 25.400
  • 08367 倩碧控股
  • 0.047
  • 00288 萬洲國際
  • 5.240
股份推介
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.580
  • 目標︰$3.30
  • 01299 友邦保險
  • 55.600
  • 目標︰$63.00
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.150
  • 目標︰$54.50
  • 00547 數字王國
  • 0.230
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.370
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 397.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.400
  • 00005 滙豐控股
  • 67.900
  • 00001 長和
  • 40.800
  • 00388 香港交易所
  • 254.200
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 11.220
  • 目標︰$12.50
  • 03306 江南布衣
  • 14.200
  • 目標︰$9.84
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.800
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.300
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.450
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.850
即時重點新聞

12/07/2024 17:04  【地皮截標】沙田小瀝源官地共收11份標書，鷹君信和等入標

12/07/2024 16:48  《盤後部署》恒指重上萬八點，地產股飆升，新鴻基穩健可看高一線

12/07/2024 15:43  【數據解讀】6月貿易順差近千億美元創新高，機構料高順差將持續

12/07/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.4%連跌四周，今年累跌4%

12/07/2024 17:12  【聚焦數據】內地6月新增人民幣貸款21300億元，低於預期

12/07/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒７１億元，買工行沽美團

12/07/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩、中金削平保目標，滙證點評電力股

12/07/2024 16:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８０６５，一個月拆息維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 6月進口轉跌，順差近千億創新高，三中全會下周開新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 平安資管香港料未來12個月恒指最樂觀可高達22150新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

三大航企中期虧損縱收窄，惟經營仍困難，正值暑假旺季亦博唔過？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

58歲羅霖患淚囊炎眼腫延醫！最終入院做手術擔心留疤
人氣文章

娛樂情報

唐詩詠日本被捕獲與Fans零濾鏡自拍！猛烈陽光下曝皮膚真實狀態
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

阿爺停轉融券益街坊
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

加州美酒月今夏回歸！從清新花香到熱帶果香，推介3款高CP值的葡萄酒為夏日助興！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

親睹已故英女王伊利沙伯二世登基時佩戴的101系列！細看積家《The Dream Shaper》歷史傳承作品
人氣文章

港女講男．妮洛

女人愈主動，男人愈受落？癡纏並不如想像般甜蜜！尊重對方Me Time，才能把感情保鮮
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猝死前兆 | 旺角麥當勞發生猝死事件！醫生拆解10個猝死先兆：把握5分鐘急救黃金時間！睇埋6大護心法
人氣文章
炎夏高溫無胃口？椰香能提升食欲！今期素食譜：椰香炒茄子
人氣文章
肝癌治療 │ 醫學教授末期肝癌接受40次電療化療、切除2/3肝臟！靠每日飲一飲品+運動12年來無復發新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2024 22:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事12/07/2024
神州經脈 | 6月進口轉跌，順差近千億創新高，三中全會下周開
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金