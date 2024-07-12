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樓市 | 沙田小瀝源官地至少收10份標書，鷹君信和等入標

12/07/2024

．沙田小瀝源源順圍住宅用地屬本財政年度第一季唯一推出招標的住宅用地，今日中午12時截標

．據截標現場所見，獨資參與包括信和(00083)，其他發展商長實(01113)、鷹君(00041)、中國海外(00688)、招商局置地(00978)都有入標，及另外5份不知名發展商

 

樓市 | 沙田小瀝源官地至少收10份標書，鷹君信和等入標

 

　　沙田小瀝源源順圍住宅用地屬本財政年度第一季唯一推出招標的住宅用地，今日中午12時截標。據截標現場所見，獨資參與包括信和(00083)，其他發展商長實(01113)、鷹君(00041)、中國海外(00688)、招商局置地(00978)都有入標，及另外5份不知名發展商。

 

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　　該地皮估值介乎約4.7億元至7.8億元，每呎樓面地價由3000至5000元。


　　地盤面積約2.61萬平方呎。最高可建樓面面積約15.66萬平方呎，預計可提供約280個單位。按照賣地條件，中標者需興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方樓面面積，以及自費興建一個提供50個車位且分不可拆售的公眾停車場，項目發展期止於2030年3月31日。

 

撰文:經濟通採訪組

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