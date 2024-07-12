三大航企中期虧損縱收窄，惟經營仍困難，正值暑假旺季亦博唔過？

內地三大航空公司國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)齊發盈警，均預期上半年虧損收窄，惟合共仍蝕最多75億人民幣。三大航均提到，國內客運市場競爭加劇、國際市場運力尚未恢復、油價高位波動等是虧損主要因素。三大航股價今日(12日)逆市走弱，其中南航更曾跌近4%。值得一提，目前正值內地民航客運市場最關鍵的暑運階段，航班按年增13%，但國內外機票價格均見明顯回落，航空公司盈利恐受影響，加上人幣疲弱等因素，三大航企仍未到吸納之時？

（Shutterstock）

南航：料中期虧損最多16億人幣 經營壓力依然巨大

南航預期截至6月30日止中期淨虧損為10.6億至15.8億元人民幣，比去年同期虧損28億元人民幣收窄。預計扣除非經常性損益後的淨虧損31.5億至39.8億元人民幣，而去年同期相關虧損39.6億元人民幣。



南航指，上半年國內經濟持續復甦，民航市場逐步回暖。集團經營效益同比大幅減虧。但當前民航發展的外部環境複雜多變，國內市場供過於求，國際市場恢復面臨挑戰，極端天氣多發頻發，疊加油價保持高位波動，集團經營壓力依然巨大，令上半年呈現虧損。

國航：受國際航線恢復遜預期等影響 料中期虧損最多30億人幣



國航預期截至6月30日止中期虧損約23億至30億元人民幣，比去年同期虧損34.51億元人民幣收窄。預期扣除非經常性損益後的淨虧損約28億至38億元人民幣，比去年同期相關虧損49.38億元人民幣收窄。

國航指，今年中國經濟持續回升帶動航空市場需求整體向好，集團提質及降本增效，經營效益穩步改善，同比大幅減虧。但受國際航線整體恢復進程低於預期、國內市場競爭加劇、油價匯率等要素價格波動的影響，集團上半年仍處於經營虧損狀態。

東航：料中期虧損最多29億人幣 客座率提高逾9個百分點

東航預期截至6月30日止中期虧損約24億至29億元人民幣，比去年同期虧損總額69.66億元人民幣收窄，而預計扣除非經常性損益的淨虧損約27億至32億元人民幣，比去年同期相關淨虧損66.82億元人民幣收窄。

東航指，今年上半年全球經濟緩慢復甦，國內經濟回升向好，航空出行需求不斷提升。集團加大國內重點市場的運力投入，加快主要國際市場的運力恢復節奏，上半年運輸總周轉量和旅客運輸量同比分別增長54.31%、30.41%，客座率同比提高9.44個百分點，生產經營回升向好，經營業績同比大幅減虧。不過，由於部分航線受到當地航權時刻限制、機場保障資源不足等因素影響，集團在北美、日本等部分國際市場的運力尚未完全恢復，同時受到國內客運市場競爭加劇以及航油價格保持高位運行等因素影響，預計上半年仍出現虧損。

內地上半年民航旅客運輸量增24% 天風證券：國航盈利能力有望回升

雖然三大航仍未能扭轉連年虧損，但內地民航業復甦明顯。據航班管家消息，今年上半年民航客運執行航班量265.8萬架次，較2019年同期增長3.1%，同比增長14.8%。今年上半年全民航旅客運輸量約3.5億人次，較2019年同期增長9%，其中國內旅客量較2019年同期增長13.2%，國際旅客量恢復至2019年同期的81.9%。此外，今年上半年的旅客運輸量同比增長23.6%，其中國內旅客量同比增長15.9%，國際旅客量同比增長255.1%。



天風證券認為，國航的盈利能力有望回升，估值或將修復。2019年以來航空運力持續低增長，而潛在需求隨GDP較快增長，一旦需求充分釋放，積累的供需差有望帶動航空利潤持續數年趨勢性上升。疫情導致國航毛利率和扣非凈利率大幅下降，並低於多數同行；隨著疫情影響消退，國航相對同行的盈利能力有望上升。該行選擇利用「市值/飛機數量」來估值，截至2024年5月中旬，國航的單機市值處於2010年以來18%低分位數，遠低於多數同行，但2010至2019年國航的平均毛利率和平均扣非凈利率在三大航中領先。隨著經濟復甦，國航的單機市值相對同行有望修復。

三大航積極布局暑運市場 航班班次增加惟票價明顯下降



另值得一提，民航客運市場最關鍵的暑運階段(7月1日至8月31日)已開啟，三大航也緊抓這一旺季，積極恢復國內和國際運力，爭取在第三季進一步改善經營狀況。內媒《北京商报》此前從三大航分別了解到，針對暑運出境熱點，國航加大國際航線運力投入，開航、復航以及加密多條國際航線航班，其執飛的國際和地區航線將恢復至2019年的90%以上；東航國際及地區航班在暑運期間將恢復至2019年的102%，國內往返中東的航班量是2019年近2倍，從東航主基地上海始發的國際及地區航班達2019年同期的109.4%；而南航加快恢復東南亞和共建「一帶一路」國家的航線，計劃新開、復航15條國際及地區航線。

而據《央視新聞》報道，今年暑運期間，國內機場預計起降航班達108萬班次，同比2023年暑運增長13%，相比2019年暑運增長14%。國際航班的班次同比2019年也明顯提升，增幅超20%。不過，國內北上廣深等一線城市的航線價格下降明顯，主要是因為運力供給較多；國際機票價格因去年處於高位，今年價格明顯回落，但仍高於2019年。報道引述某航班數據平台品牌公關負責人龔一亭表示，今年暑運整體的運力明顯恢復，票價有一定程度的回落，其中國內航線的票價同比下降達到7%至8%，國際航線下降10%左右。

另外，國家民航局舉行新聞發布會公布，6月民航全行業完成旅客運輸量5866.5萬人次，同比增長10.5%，較2019年同期增長9.8%；其中國內客運規模較2019年同期增長12.6%，國際客運完成535.7萬人次，恢復到2019年同期的88.1%，恢復水平連續5個月超80%。相關負責人又表示，上半年民航經濟運行穩中有進、持續向好，民航客運生產平穩較快增長，國際航線恢復超八成。上半年，全行業共完成旅客運輸量3.5億人次，同比增長23.5%，較2019年同期增長9%。而今年暑運期間，民航市場預計將延續旺季市場態勢，旅客運輸總量有望達1.33億人次，日均旅客運輸量215萬人次，比2019年增長10%，比2023年增長5%。

何啟俊：受制經濟不明朗等多個因素 三大航未宜吸納

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，內地三大航企今年繼續虧損應已在市場預料之內，而內地經濟狀況不明朗，民眾去海外旅行的意欲也降低，相信亦因此令國際航線恢復緩慢。三大航亦受累人民幣偏弱，暫看不到有令人民幣轉強的誘因，加上油價高企，即使到了出行旺季，影響也只屬中性。三隻航空股股價都一直於低位運行，就算大市反彈也沒反應，正反映市場對其前景看法未有改變，因此都不建議吸納。國泰(00293)基本面會稍好一些，但同樣受制油價高企，環球經濟及消費意欲仍受高利率及通脹影響，其股價只能維持於區間上落。

國航今日收市跌0.27%報3.69元，南航跌2.28%報3元，東航升0.48%報2.1元，國泰升1.34%報8.34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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