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港股 | 午市前瞻 | 大市靜待三中全會消息 李寧超殘可藉奧運短炒博反彈

15/07/2024

　　恒生指數半日報18038，跌254點或1.4%，主板成交近508億元。恒生中國企業指數報6430，跌102點或1.6%。恒生科技指數報3689，跌92點或2.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報391.4元，跌5.6元或1.4%，成交26.63億元；阿里報76.85元，跌1.55元或2%，成交15.4億元；美團報119.6元，跌2.2元或1.8%，成交12.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(361度網頁截圖)

 



聶振邦：三中全會若欠驚喜  恒指或穿萬八關



　　內地中央三中全會今日召開，市場正觀望有否大規模刺激經濟政策出台。然今早內地公布第二季GDP按年僅增4.7%，低於預期的5.1%增幅，更低於首季的5.3%，創五個季度以來最低，拖累港股今早表現，恒指半日跌超過250點，徘徊18000邊緣。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股成交上周五(12日)回升至接近1200億元，憧憬日內有更多三中全會消息公布，本日有望維持在相若水平，若欠缺驚喜，成交額較大機會回落至1000億元左右；恒指初步支持位於17800。



李寧可短博反彈  惟難獲政策扶持利好



　　GDP增速差過預期，令上周內需零售板塊的升勢曇花一現，體育用品、食品及餐飲板塊等半日普遍捱沽。即使體育用品股上周反彈，惟仍處於低位，聶振邦認為現價仍有一定博反彈空間。他解釋，零售板塊受壓多時，主要是人民幣匯價偏弱，上周人民幣因為美國通脹放慢而有所回升，零售股則跟隨回升，此後預料人民幣走勢靠穩，則相關股份可望低位獲得支持。


　　聶振邦指，巴黎奧運即將開幕，憧憬對體育用品股有利好作用，投資者可趁李寧(02331)現價15至15.5元有支持，可部署，短炒上望17至17.5元。


　　雖然市場憧憬三中全會或有扶持大市政策出台，但聶振邦指，政策力度大有機會未符市場預期，對於零售板塊或不會出現利好作用。他指出，反而內地統計部每月公布，包括零售銷售總額的「三頭馬車」數據，更加左右零售板塊股價走勢，如數據真的有改善將有利相關板塊。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

361度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

安踏股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

裕元股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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