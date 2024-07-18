美股 | 拜登擬收緊對華入口管制，晶片股重摔台積電狂跌8%

．拜登政府擬進一步收緊對華晶片入口管制，引發市場擔憂，美股晶片板塊周三（17日）遭遇2020年以來最嚴重拋售

．再加上美國總統候選人特朗普表明無意武力介入台海，台積電狂跌8%

拜登政府擬進一步收緊對華晶片入口管制，引發市場擔憂，美股晶片板塊周三（17日）遭遇2020年以來最嚴重拋售。再加上美國總統候選人特朗普表明無意武力介入台海，台積電狂跌8%。

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納指下跌512.41點，或2.77%，收17996.92點。標普500下跌78.93點，或1.39%，收5588.27點。不過，承接投資者調整策略，道指仍上漲243.6點，或0.59%，至41198.08點。



從美國到歐洲乃至亞洲，晶片製造商普遍承受巨大賣壓。晶片巨頭英偉達、Advanced Micro Devices和博通下挫，推動半導體指數重挫近7%，創下2020年以來最大跌幅。



華爾街市場人士分析指：「晶片的這一消息是一種所謂的UFO（始料未及的事件），它確實可能會引發拋售，且大盤已經超買非常嚴重了。」



高盛集團策略師Scott Rubner更直指，標普500指數除了下跌，沒有其他路可走。他警告說：「我不會逢低買入。」他引述追溯至1928年的數據表示，7月17日在歷史上是股市回報率的轉折點，然後接下來的8月，通常是資金從被動型股票和共同基金外流最嚴重的月份。



*特朗普稱強美元是大問題*



市場對降息的押注繼續令美元受壓，且特朗普在受訪時認為美元過於強勁是很大問題。美匯指數跌0.43%，至103.76，一度觸及4個月低位103.64。日圓走高，美元兌日圓跌1.4%，至156.1，為6月12日以來最低。



英鎊兌美元漲0.3%，至1.3009，回吐部分早前漲幅，但一年來首次交易於1.3上方。歐元兌美元漲0.4%，至1.0939，為3月21日以來最高。



金價再創歷史新高後，市場獲利了結。紐約尾盤現貨金跌0.2%，至每盎司2462.85美元，盤中一度觸及2482.29的歷史高位。紐約期金跌至2461.88美元。



原油從三周低點反彈，紐約期油上漲2.6%，報每桶82.85美元。布蘭特期油漲1.6%，報每桶85.08美元。

撰文:經濟通採訪組

2024-07-18｜三中全會憧憬近尾聲？｜油股可趁低吸？｜知行汽車暴跌 原因何在？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

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