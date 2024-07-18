美擬升級對華芯片技術圍堵，惟AI正推動行業復甦，芯片股仍可吼？

外電引述消息指，美國政府對華芯片技術圍堵行動再度升級，向荷蘭、日本等盟友施壓，要求收緊對華芯片貿易，否則會對用美國技術的外企加強管制，受消息影響，環球芯片相關股份齊借勢大幅回調，本港芯片股昨日(17日)也集體急挫，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)都插逾半成，不過外界估計日本和荷蘭跟隨美國做法機會不高，據報有日本官員已放話說不會執行，今日(18日)芯片股普遍回穩。荷蘭光刻機龍頭ASML行政總裁早前指世界需要中國傳統芯片，其需求正急劇增長，又指人工智能(AI)強勁勢頭正推動行業復甦，而ASML及台積電次季業績對辦，芯片股或可繼續留意。

（Shutterstock）

傳美國向盟友施壓促收緊對華芯片貿易 日本官員放話不會執行



據《彭博》報道，美國政府通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ASML和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，例如對中國客戶提供保養維修服務，美國便可能實施外國直接產品規則(FDPR)加強管制。中國外交部發言人林劍回應報道時表示，希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。



不過，據《彭博》最新引述知情人士稱，日本政府官員已經放話說不會執行，但是沒有提供更多資料。日本經濟產業省沒有回應有關報道內容。報道另引述消息指，東京電子要求日本官員趁早讓美國打消念頭，該公司昨日在日股市場股價大跌7.5%。至於美方另一個對華封堵芯片技術的重點在於荷蘭光刻機龍頭ASML，其財務長在投資者電話會議上稱，ASML依然嚴重依賴美國技術，公司股價昨日大跌10.9%。

外界也研判，日本和荷蘭跟隨美國加強限制對華芯片技術出口機會並不高，因為美國將於數月後舉行大選，「現在沒甚麼道理去改變政策」；與此同時，美國政府亦面臨本國業界壓力，因美國半導體企業擔心各國企業為規避美國管制，將有更大的動力從供應鏈中剔除美國產品，美國三大芯片設備生產商應用材料、科林研發和科磊最近都向美國官員提出了有關訴求。外媒指，美國政府不讓中國取得製造先進芯片措施效果並不大，反而讓美國公司損失了數十億美元的收入，美國業界認為政府需要做的不是加強管制，而是找到方法阻止中國找到繞過現有管制。



ASML行政總裁：世界需要中國傳統芯片 需求正急劇增長



ASML行政總裁Christophe Fouquet早前表示，不論是德國汽車業或是其他芯片買家，都需要中國芯片製造商目前正投資的傳統芯片。「尤其是汽車行業，包括德國汽車業，需要更多使用更簡單、更眾所周知技術製造的芯片。」傳統芯片一般指28納米以上的上一代芯片，功能無法與7納米、5納米芯片相比，但卻廣泛應用於日常科技產品。全球對此類芯片的需求正急劇增長，但製造這些芯片的利潤並不高，而且西方企業的投資亦不夠，歐洲甚至無法滿足自身一半需求。



面對美國對更先進技術的限制，中國企業正擴大生產這些傳統芯片的產能，這引發西方對長期供應過剩可能性的擔憂。此前有報道指，歐盟委員會已開始徵求歐洲半導體企業對中國擴大傳統芯片產能的看法，並可能進一步制定應對措施，防止大批中國低端芯片湧入歐洲市場。不過，Christophe Fouquet認為，若有人想放慢中國速度，無論出於何種原因，就需要替代方案。「阻止別人生產你需要的東西是沒有意義的」。而據產業組織SEMI估計，中國芯片製造商的產能將於2025年增加14%，是全球其他地區產能的兩倍以上，到2025年每月將達到1010萬片晶圓，約佔全球總產量三分之一。

ASML次季盈利勝預期 台積電次季盈利料升三成



值得一提，ASML第二季收入及盈利均勝預期，淨利潤為15.8億歐元，按季升29%、按年跌19%。期內ASML淨銷售額為62.4億歐元，按季升18%、按年跌10%，達到先前指引的上限。第二季關鍵指標的淨訂單量為55.7億歐元，按季大升54.2%，按年亦升近24%。Christophe Fouquet表示，整體半導體的庫存水平持續改善，並見到邏輯(Logic)及記憶體(Memory)芯片客戶的光刻工具利用率水準進一步提高。基於宏觀環境，雖然市場仍存在不確定性，但預計下半年行業復甦將持續。目前看到AI的強勁發展推動了大部分行業的復甦和成長，領先於其他細分市場。



而將於今日公布今年第二季財報的台積電，在上周預先透露，在AI應用需求蓬勃發展下，其今季營收強勁增長，輕鬆超越市場預期。據倫敦證券交易所集團的20名分析師的SmartEstimate數據，截至6月30日，預計台積電的季度純利為2361億新台幣(約566億港元)，與2023年第二季純利1818億新台幣(約436億港元)相比，增幅達29.9%。

林家亨：美國收緊限制只帶來心理影響 惟中芯盈利前景不樂觀

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，美國向盟友施壓要求收緊對華芯片貿易，只會在心理上影響較大，實際上有很多轉圜空間；今次不是打擊製成品，即不是限制賣芯片給中國，而是限制製造芯片的設施或工具對中國出口，此方面有很多模糊的地方，例如一件工具既可用作維修冷氣、汽車或電燈，也可維修EUV紫光機，若賣給中國可能被指用來幫其製造高科技產品，或會懲罰供應商，而日本就做很多半導體的綜合件，通常用於工業產品製造如訊號器或控制器，它們同樣有多種用途。因此，美國所提的收緊措施一旦落實，日本及荷蘭會最擔心。

至於內地芯片製造商，林家亨認為，其製成品本身也需要設備製造，就算美國不再加緊設備出口限制，他們也做不到高深芯片，例如中芯國際(00981)雖有能力製造7納米芯片，但成本也很高。暫時中芯最大的優點是可做出28納米或以上等成熟芯片，它們都可賺到錢，只是技術較低毛利率也低。中芯現時看來想跟從中國政策盡量做高深科技芯片，即使賣得出也賺不到錢，故對其盈利前景不會太樂觀。

芯片股今日普遍回升，中芯國際升0.82%收報17.3元，華虹半導體升0.9%報22.4元，ASMPT(00522)升2.1%報116.8元，宏光半導體(06908)升2.04%報0.5元，惟上海復旦(01385)無升跌報12.24元，晶門半導體(02878)跌1.64%報0.3元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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