國金頭條 | 市場聚焦科技界財報，美股反彈標普創6月來最佳漲幅

特斯拉和Alphabet周二（23日）將公布業績，但天價估值和季節性疲軟，引發了一些有關美股回調的警告

澳元兌美元一度下跌0.8%，創6月7日以來最大跌幅，報0.6631

美國總統拜登宣布退選引發的市場波動周一（22日）暫告一段落，投資者重新聚焦即將上演的科技界財報季。美股全面反彈，標普500錄得6月5日來最佳漲幅。

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標普500漲1.1%，報5564.41點。納指漲1.6%，報18007.57點。道指漲0.3%，報40415.44點。

特斯拉和Alphabet周二（23日）將公布業績，但天價估值和季節性疲軟，引發了一些有關美股回調的警告，交易員還面臨著政治不確定性。



但周一市場情緒較為平靜，逢低買盤者湧现。市場人士認為，政治變動應該不會實質性地改變市場走勢，美股的最終走向仍將由經濟增長決定。



澳元創6月初以來最大跌幅



美元小幅上漲，美匯指數漲0.1%，至104.3。澳元兌美元一度下跌0.8%，創6月7日以來最大跌幅，報0.6631，自5月初以來首次失守55日移動均線。



美元兌日圓跌幅收窄至0.2%，報157.11，之前一度下跌0.8%，至156.29。知情人士透露，日本央行官員認為消費支出疲軟，會使他們在下周政策會議上決定是否加息變得更加複雜。



金價小幅走低，現貨金略低於每盎司2400美元，抹去了早些時候的漲幅。紐約期金跌0.1%，收2394.7美元。隨著市場消化拜登退出競選、特朗普可能獲勝的預期，紐約期油跌0.3%，至五周低點，結算價接近每桶78美元。布蘭特期油跌0.3%，報每桶82.4美元。

撰文：經濟通市場國金組

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