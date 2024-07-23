  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

國金頭條 | 市場聚焦科技界財報，美股反彈標普創6月來最佳漲幅

23/07/2024

  • 特斯拉和Alphabet周二（23日）將公布業績，但天價估值和季節性疲軟，引發了一些有關美股回調的警告

  • 澳元兌美元一度下跌0.8%，創6月7日以來最大跌幅，報0.6631

 

國金頭條 | 市場聚焦科技界財報，美股反彈標普創6月來最佳漲幅

　　美國總統拜登宣布退選引發的市場波動周一（22日）暫告一段落，投資者重新聚焦即將上演的科技界財報季。美股全面反彈，標普500錄得6月5日來最佳漲幅。

推薦閱讀：

抖音整治虛假人設，對無法驗證專家、大師等帳號最重罰封號

抖音安全中心宣布，即日起針對部分自媒體策劃虛假人設的行為展開專項治理........

 

【比特幣】比特幣ETF的資金流入量在4周內超過30億美元

CoinShares的數據顯示，比特幣ETF上周獲得12.7億美元資金流入，連續第4周流入，比特幣ETF最近4周的資金流入已超過31億美元........


　　標普500漲1.1%，報5564.41點。納指漲1.6%，報18007.57點。道指漲0.3%，報40415.44點。
特斯拉和Alphabet周二（23日）將公布業績，但天價估值和季節性疲軟，引發了一些有關美股回調的警告，交易員還面臨著政治不確定性。


　　但周一市場情緒較為平靜，逢低買盤者湧现。市場人士認為，政治變動應該不會實質性地改變市場走勢，美股的最終走向仍將由經濟增長決定。

澳元創6月初以來最大跌幅

　　美元小幅上漲，美匯指數漲0.1%，至104.3。澳元兌美元一度下跌0.8%，創6月7日以來最大跌幅，報0.6631，自5月初以來首次失守55日移動均線。


　　美元兌日圓跌幅收窄至0.2%，報157.11，之前一度下跌0.8%，至156.29。知情人士透露，日本央行官員認為消費支出疲軟，會使他們在下周政策會議上決定是否加息變得更加複雜。


　　金價小幅走低，現貨金略低於每盎司2400美元，抹去了早些時候的漲幅。紐約期金跌0.1%，收2394.7美元。隨著市場消化拜登退出競選、特朗普可能獲勝的預期，紐約期油跌0.3%，至五周低點，結算價接近每桶78美元。布蘭特期油跌0.3%，報每桶82.4美元。

撰文：經濟通市場國金組

 

2024-07-23｜港股散水 退市快過上市？｜跟進三中全會｜科技股部署｜嘉賓：黃瑋傑｜

開市Good Morning｜etnet

 

 

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08331

倍搏集團

0.174

異動股

09886

叮噹健康

0.960

異動股

00960

龍湖集團

10.460

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,514.38
    +98.94 (+0.245%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,580.62
    +16.21 (+0.291%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,089.40
    +81.83 (+0.454%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌69.106
變動率︰-1.885%
較港股︰-0.78%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌235.039
變動率︰-1.890%
較港股︰-0.32%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.202
變動率︰-2.123%
較港股︰-0.14%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌366.380
變動率︰-2.656%
較港股︰+0.05%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.080
變動率︰-3.231%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌14.805
變動率︰-3.550%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.595
變動率︰-4.321%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.145
變動率︰-6.953%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升60.300
變動率︰+3.948%
BA
波音
按盤價(USD)︰升185.830
變動率︰+3.874%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌37.940
變動率︰-4.022%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌45.914
變動率︰-7.357%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2024 12:16 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2024 12:16 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08331 倍搏集團
  • 0.174
  • 02330 中國上城
  • 0.150
  • 09886 叮噹健康
  • 0.960
  • 00960 龍湖集團
  • 10.460
  • 00973 L'OCCITANE
  • 33.750
股份推介
  • 00552 中國通信服務
  • 4.240
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 238.400
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 40.100
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.100
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 23.350
  • 目標︰$27.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.200
  • 00941 中國移動
  • 75.550
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.100
  • 00005 滙豐控股
  • 66.800
  • 00001 長和
  • 41.050
報章貼士
  • 09999 網易－Ｓ
  • 142.300
  • 目標︰$182.00
  • 03888 金山軟件
  • 21.800
  • 目標︰$27.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 3.430
  • 目標︰$3.90
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.350
即時重點新聞

23/07/2024 16:41  《盤後部署》恒指高開低走料先整固，舜宇光學受壓惟料升浪未完

23/07/2024 17:28  周大福:首財季零售值按年跌20%，港澳同店銷售跌31%

23/07/2024 18:36  華住集團：已批准三年股東回報計劃，可向股東分派最多20億美元

23/07/2024 13:38  滙豐環球研究：建議增持中國股票，料美國今年9月減息

23/07/2024 17:22  《神州基金》據報內地多家公募基金實施限薪令，向員工追回薪金

23/07/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４２６萬元，買騰訊沽盈富

23/07/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】高盛下調本地地產股目標，花旗微降港交所目標

23/07/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０７９，一年期拆息與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指跌幅三個月大，人幣三連跌，傳兩大基金限薪退薪新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

再遭巴菲特減持比亞迪下挫，AI換機潮或被高估比電受壓，兩股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 創興新優惠3個月享4.3厘，渣打14天有5.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

姚子羚睇日本女團Avantgardey跳舞騷！與隊中撞樣「孖生妹妹」相認！相似度達9成比親妹更似樣？
人氣文章

港是港非．李慕飛

是時候改革消委會？ 2
人氣文章

娛樂情報

中年好聲音 | 龍婷激吻事件後被揭感情生活！鄰居爆料曾與丈夫孩子住筲箕灣！親身6字回應
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

月球上有可能找到寶石嗎？從鑽石、藍寶石、祖母綠的形成過程，看月球存在寶石的可能性！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

M+展覽《石漢瑞：化圖為語》| 回顧香港平面設計之父的特色設計，一探香港的核心美學
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

為了偷情，竟把第三者當成朋友帶入家中！引火自焚的行為，最後會迎來怎樣的結局？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
多汗體質 | 睡覺時出汗、胸口出汗可能是「汗症」？教你分4類汗症！跟臭狐有咩分別？中醫：從食物、針灸改善臭狐問題
人氣文章
糖尿病 | 4大壞習慣易令血糖上升！美國研究：夜瞓罹患糖尿病風險高7成！醫生推介8種食物逆轉糖尿病新文章
人氣文章
安樂死 | 瑞士研發3D打印安樂死膠囊艙！自行按掣30秒無痛離世！原理係點？收費僅$158數月內可投入服務 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2024 00:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事23/07/2024
神州經脈 | 滬指跌幅三個月大，人幣三連跌，傳兩大基金限薪退薪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金