舜宇盈喜勝預期股價反下挫，大行齊唱好可趁機吸？

舜宇光學(02382)發盈喜，受惠智能手機市場復甦，料中期盈利按年增最多1.5倍，好過市場預期，獲多間大行唱好，不過股價繼昨日(22日)僅升1%後，今早(23日)更最多跌半成，可能因之前炒作蘋果人工智能(AI)手機概念，股價已升了不少，投資者借好消息出貨，若看好下半年行業持續復甦， 或可趁此輪調整吼位吸納。



（舜宇光學網頁截圖）

舜宇：受惠智能手機市場復甦 料中期純利增最多1.5倍



舜宇光學預期截至6月30日止中期純利約10.48億至10.9億元人民幣，按年增加約1.4至1.5倍。預期溢利增加主要由於智能手機市場復甦，產品組合改善令手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年增加、平均售價增加及毛利率提升。

另值得一提，天風國際證券分析師郭明錤日前預期，舜宇將在明年成為蘋果的新相機模組(CCM)供應商，並在越南生產及交付新款M5系列MacBook機型的CCM，若MacBook CCM交付順利，未來舜宇有望成為iPhone及iPad的CCM新供應商，意味其收入翻倍將成為可實現的長期營運目標。同時在蘋果的光學供應鏈中，只有舜宇能同時出貨CCM與鏡頭，意味舜宇的垂直整合優勢將有利於利潤增長。

瑞銀：舜宇中期盈利遠勝市場預期 予目標價77元



瑞銀發表研報指，舜宇發盈喜，預料上半年盈利增長，主要是由於手機市場復甦及更好的產品組合，導致出貨量和平均售價上升，帶動更佳的利潤率。公司預計中期溢利將介乎10.48億至10.92億人民幣，遠高於市場預期的8.59億元人民幣，但符合瑞銀預測，預期股價將作出正面反應，予「買入」評級，目標價77元。

美銀證券指，舜宇發盈喜再次確定了市場憧憬迎轉折點的預計。預期舜宇將受惠於大型感應器在中高檔型號的滲透率上升、更多潛望鏡項目，以及音圈馬達(VCM)供應的價值增加。以上因素將繼續幫助舜宇加強其產品組合，並帶動其利潤率在今年下半年至2025年擴張。上調舜宇今年至2026年的盈利預測2%至15%，並將目標價由67元升至70元，重申「買入」評級。

中金料下半年手機行業迎溫和復甦 予目標價63.4元

中金稱，舜宇上半年盈利預告中值達10.64億元人民幣，高於市場一致預期(8.14億元人民幣)31%，符合該行預期。公司上半年業績表現較為亮眼且超出市場一致預期主因是出貨量表現伴隨產業周期回暖。展望下半年，手機行業有望迎來溫和復甦，公司在手機光學賽道仍具備較強的產品競爭力。隨著手機光學市場的周期修復，以及北美大客戶產品的逐步放量，公司仍然具備盈利修復的潛力。除手機之外，在AGI時代，看好汽車、AR眼鏡等AIoT類終端賦能人機交互方式的變化，持續看好舜宇在車載光學、ARVR光學等領域的產品競爭力。



中金指，考慮到舜宇手機光學業務底部拐點訊號明確且產品結構改善，上調其2024/2025年歸母凈利潤預測21%/20%至21.1億元/24.4億元人民幣。基於市場對於AI終端的光學需求仍在觀察階段，予目標價63.4元，維持「跑贏行業」評級。





大摩料盈喜對股價帶來正面反應 AI手機或觸發下一個產品周期



摩根士丹利預計舜宇發盈喜對股價帶來正面反應，相信投資者將更加關注公司下半年業務前景。由於已實現周期性的行業復甦，行業催化劑將是AI手機能否觸發下一個產品周期，以及舜宇能否把握這個增長機遇。另預期汽車鏡頭的增長前景將影響舜宇的估值，予「增持」評級，目標價59元。

富瑞指，舜宇發盈喜，上半年淨利潤勝預期，主要由出貨量增長，以及平均售價和毛利率恢復所帶動。料全年手機鏡頭及手機鏡頭模組出貨量分別增9%及5%，當中如集團在蘋果或華為的市場份額提高，手機鏡頭出貨量有機會更高，予目標價56元及「買入」評級，最新料2024及25年淨利潤分別達21億元及26億元人民幣。

溫傑：下半年手機出貨量會改善 舜宇回至45元以下可分注買

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，舜宇去年業績差，今年則在車載鏡頭、手機鏡頭及手機攝像模組出貨量預測全處於低端，股價也曾跌到很殘低見33元，其後可說「醜股大翻身」，曾升至50多元，相信跌至40元「跌極有限」，但升至50元就有點過分，亦見其已於51至52元形成雙頂。而公司上半年業績對辦已在市場預計之內，對股價未必有太大利好作用。不過，相信下半年手機出貨量會有改善，手機設備股仍可留意，最值得看好應是瑞聲(02018)，因AI溝通方面主要靠語音輸入，瑞聲主營聲學業務料可受惠，但其股價早已升至高位不宜再吼，不如博舜宇繼續於40至50元區間上落，可待回至45元以下分注買入。

舜宇半日跌2.46%收報47.55元，最多跌5.03%至46.3元，成交3.76億元。其他手機設備股亦普遍下挫，瑞聲跌2.11%報30.2元，丘鈦科技(01478)跌2.9%報4.68元，高偉電子(01415)跌0.65%報23.1元，比亞迪電子(00285)跌4%報32.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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