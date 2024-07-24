ASMPT中期盈利大減兼削派息，股價急瀉近兩成未宜急撈

ASMPT(00522)公布中期業績，盈利按年跌49.6%，派中期息35仙，按年減少42.6%，集團又指，半導體市場復甦較預期緩慢，預期第三季銷售收入中位數跌近一成，差過市場預期。股價今早(24日)最多跌逾兩成低見91.1元。值得一提，在業績公布前，其股價一個月就升逾兩成，於高位徘徊，即使今日急瀉看來仍未宜急於撈貨。

（ASMPT網頁截圖）

中期盈利按年跌49.6% 派息35仙減少42.6%

ASMPT公布截至2024年6月30日止中期業績，銷售收入為64.8億元，按年減少17.1%；股東應佔盈利3.15億元，按年下降49.6%；每股盈利0.76元，派中期息每股0.35元，按年減少42.6%。上半年公司新增訂單總額為63.2億元，按年減少3.6%，按半年則增長11%。半導體解決方案分部的新增訂單總額按年及按半年均取得增長，上半年其訂單對付運比率高於1。表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額由於市場放緩而下降。截至2024年上半年，公司未完成訂單總額為64億元，訂單對付運比率為0.98。毛利率按年升67點子至40.9%，主要得益於半導體解決方案分部的有利的產品組合。

單計第二季，集團股東應佔盈利為1.35億元，按年跌56.08%，差過預期的2.082億元；每股盈利0.33元。銷售收入33.4億元，按年跌14.3%，按季則升6.5%。新增訂單總額為31.2億元，按年升3.5%，按季則跌2.4%。毛利率為40%，按年跌6點子，按季亦跌184點子。

ASMPT：半導體市場復甦較預期慢 料第三季銷售收入中位數跌9.9%

ASMPT指，由於消費者消費意欲溫和及工業和汽車市場放緩，整體半導體市場的復甦速度較預期緩慢，預期半導體解決方案分部主流業務需要比預期更長時間才能復甦，表面貼裝技術解決方案分部在短期內將繼續面臨市場放緩的勢態，惟集團對其先進封裝近期的業務前景仍繼續保持樂觀。



鑑於市場持續變化，集團預期第三季度銷售收入將介乎3.7億至4.3億美元之間，以中位數計按年跌9.9%，按季跌6.4%，並低過預期的5.025億美元。按季下降主要是由於表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入下降所致。

熊麗萍：業績受累歐美對華制裁 縱有些跌過龍也未宜急撈

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，ASMPT股價急跌，似乎對業績反應有些過龍。現時AI芯片發展仍遠沒到尾聲，但歐美方面的限制對這些企業有一定影響，雖然今日其股價反應稍大，但成交料亦較大，不宜急於撈底。不過，若市場對芯片，不論高精密或普遍芯片有需求，都和ASMPT業務有關，因它主要造芯片設備，與芯片發展有很大關係，若芯片需求大，自然要購買其設備進行生產，而且其業務屬芯片產業上游，如預計往後要生產大量芯片，廠商就要預先買定設備，故ASMPT此類公司的業績或訂單往往反映往後芯片市場表現，但ASMPT同樣正受歐美對中國制裁影響，有些產品不能輸往內地，亦會影響其業績。

另熊麗萍指，ASMPT亦有涉及汽車市場業務，會受內地新能源車企減價戰，以及歐美對內地車企的限制影響，這些因素都較難預計，若不讓它出口，即使有需求也沒用，故對中國的限制往往會變成雙輸局面，當然ASMPT亦有些檔次較低的產品可出口中國，但價格相差很遠。

ASMPT半日跌19.48%收報92.2元，最多跌20.44%至91.1元，成交6.09億元。其他芯片股表現各異，中芯國際(00981)跌0.69%報17.32元，華虹半導體(01347)跌1.59%報21.6元，宏光半導體(06908)升1.15%報0.44元，上海復旦(01385)升0.5%報12.18元，晶門半導體(02878)跌1.67%報0.295元。







（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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