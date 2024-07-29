港股 | 午市前瞻 | 恒指17250點成關鍵，舜宇光學股價受蘋果拖累

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恒生指數半日報17331，升309點或1.8%，主板成交近456億元。恒生中國企業指數報6120，升109點或1.8%。恒生科技指數報3505，升61點或1.8%。



恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及建行(00939)；阿里報76.95元，升3.85元或5.3%，成交24.12億元；騰訊報360.6元，升6.2元或1.7%，成交21.47億元；建行報5.47元，升0.08元或1.5%，成交11.44億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及建行。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團(03690)；美團報109.8元，升2.2元或2%，成交9.09億元。





*李偉傑：恒指須站穩17250才樂觀*



上周五出爐的美國6月核心PCE物價指數按年升2.6%，比市場預期2.5%高，但與5月數據持平，按月升0.2%符合市場預期。美股三大指數周五大幅反彈，均收漲逾1%。港股今日造好，恒指高開過百點，最多曾升超過300點，最高見17273。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，由於美國通脹紓緩，雖然本周聯儲局議息料不會改變現行貨幣政策，但相信9月減息的預期不會動搖。港股上周連跌幾日，今日作技術性反彈。其實港股這段期間接連下跌，並非有甚麼壞消息，而是缺乏好消息，同時因為北水淨流出。相反，5月港股大升那段時間，錄得北水淨流入。



不過，恒指目前的阻力位在17250，該位是自今年低位14794至高位19706這一波升浪回調0.5倍，恒指必須站穩該水平，這一波的跌浪才叫完結。萬一守不住，下方支持位在16620。



*舜宇光學早前發盈喜股價仍跌*



舜宇光學(02382)今日逆市下跌，跌勢顯著。李偉傑表示，舜宇光學近期受到蘋果手機影響，即使集團上周發盈喜，股價仍接連下挫。根據市場對公司近日發布的數據分析，2024年第二季，蘋果iPhone在中國內地手機市場佔有率，從2023年同期的16%下降到14%，這使得蘋果從中國內地第三大手機商跌到第六位。相較之下，華為在內地第二季市佔率升至15%，超越蘋果。對於蘋果第二季市佔率下跌，李偉傑認為可以理解，因為市場正期待蘋果出新機16系列。不過，他認為，舜宇光學自本月16日高位53元跌至今日約44元，兩周左右累跌一成七，調整幅度不小，只要能守住月初低位42.5元，問題不大。由於智能手機未來將迎來一波技術升級，預料集團將從中得益。



同行比亞迪電子(00285)形態也不錯。該股早前被納入恒指成分股，公司產品除了應用於智能手機外，亦可應用在平板電腦上，市場更分散。雖然近期股價整體走勢與舜宇同樣向下，但其股價近日在29至30元附近開始整固。只要守住該水平，後市可以看好。

舜宇光學股價2024-07-29中午收市

撰文：經濟通市場組

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