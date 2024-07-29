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滙控 | 料次季盈利倒退惟憧憬續派季息兼回購，滙控仍可吼位吸納

29/07/2024

　　滙控(00005)將於本周三(31日)公布業績，大行料其淨息差受壓，且受累地產商貸款撥備增加，第二季稅前盈利按年跌約11%，但料會宣布額外回購20億美元股份，集團亦剛好在績前公布已完成此前30億美元回購，加上料其季度股息維持10美仙，相信仍可吼位吸納。

 

 （Shutterstock）

 

料次季稅前盈利跌11%　淨息差受壓兼地產商貸款撥備增

 

　　綜合多間大行預測，滙控第二季稅前盈利料按年跌11.3%，至77.77億美元(約606.6億港元)，主要反映收入動力下降及香港地產商貸款撥備增加。以此推算，其上半年稅前盈利料為204.27億美元(約1593.3億港元)，按年減少5.7%。而第二季淨利息收入料減少11.6%至82.25億美元，營業收益總額則跌3.3%。

 

　　摩通指，年初至今銀行貸款需求疲弱，連同港元拆息(HIBOR)回落，整個行業上半年的淨利息收入都受壓。摩根士丹利預期，HIBOR在今年上半年回落將令滙控淨息差收窄，料其第二季淨息差為1.51%，較去年同期收窄0.21%，連同多番出售非核心業務，生息資產減少，季度淨利息收入料降8%。花旗稱，今年上半年HIBOR持續高企，令發展商負債壓力增加，且整體租金下跌，加上寫字樓空置率上升，將令香港銀行業對該板塊的貸款質素受壓。料滙控第二季預期信貸損失(ECL)按年微升0.5%至9.18億美元，較第一季反彈27.5%。

 

　　美國減息料也利淡銀行股盈利前景。不過，摩通預期即使聯儲局將美息減至約3厘水平，滙控仍可維持低雙位數的有形股本回報率，其淨利息收入所受的潛在不利影響，部分可被信貸需求恢復及信貸成本下降抵銷。

 

完成30億美元回購　於香港及倫敦各回購約1.7億股

 

　　值得一提，滙控最新公布，公司於上周五(26日)在香港聯交所回購175萬股，每股價格介乎65.95至66.4元，每股加權平均價約66.1881元，涉資約1.158億元。繼購入上述股份後，回購經已完成。

 

　　自回購開始，滙控已按成交量加權平均價每股普通股6.8817英鎊自英國地點回購1.71668799億股普通股，及按成交量加權平均價每股普通股68.1428港元自香港聯交所回購1.712528億股普通股以作註銷，代價總額約為30億美元。

 

料宣布新一輪20億美元回購　季度股息維持10美仙

 

　　大行普遍預期滙控繼今年來先後進行分別為20億及30億美元兩輪股份回購計劃後，有望於中期業績宣布新一輪20億美元回購計劃，季度股息則維持10美仙不變。

 

　　另值得留意，滙控早前宣布，艾橋智(Georges Elhedery)獲委任為集團行政總裁，今年9月2日起生效。艾橋智將會首次露面，外界普遍預期集團策略不會有重大轉變，但他個人對後市看法變得更重要，市場關注滙控未來會把嚴控成本抑或尋找增長機會作為優先目標。

 

花旗料港銀下半年淨息差保持韌性　偏好滙控予目標價74元  

 
　　花旗最近發表研報指，香港銀行股於第二季上升15%，跑贏恒指同期升幅，主要受惠市場對資產質素的憂慮緩和，以及個別銀行提升資本回報。近日市場再度關注本地商業房地產表現，以及短期淨息差的逆風，令銀行股回調。該行估計下半年淨息差保持韌性，商業房地產貸款虧損仍然可控。

 

　　在銀行股當中，花旗較偏好滙控，予「買入」評級，目標價為74元，不計加拿大及阿根廷的有形股本回報率14%至15%，現價對有形資產比率為一倍。另對恒生銀行(00011)持90日短期正面意見，評級「中性」，目標價從109元降至106元，預計下半年或會公布新的回購計劃。東亞銀行(00023)評級則從「買入」下調至「中性」，目標價從10.6元降至9.5元，因為信貸成本正常化的進度較緩慢，短期資本回報上升空間有限。

 

溫傑：業績不會太好　惟派息回購可撐股價64元可吸

 

滙控 | 料次季盈利倒退惟憧憬續派季息兼回購，滙控仍可吼位吸納

（溫傑）


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指滙控業績不會太好，首先息差收窄及貸款增長放緩直接影響銀行主業，滙控自己也已對大行的預測做了總結，料其第二季利息收入按年大跌，就算其他收入表現較好，淨營業收入(NOI)都會微跌，加上支出會上升，稅前利潤(PBT)自然會跌。雖然其最終業績可能符合預期，但預期本身已不太好，而美國仍未減息，且經濟開始放緩，總之滙控及其他銀行股業績恐怕都不會太好，第三、四季會面對更大挑戰，萬一滙控在撥備方面因為內地商業房地產而增加就更大件事。

 

　　不過，溫傑指，對滙控不會看得太淡，因其息差收窄看HIBOR就早已知道，市場亦知道環球經濟放緩，滙控業績差已在預計之內。再者，管理層已指第二及第三季派息0.1美元，第四季如無意外會派0.21美元，另其用作回購的30億美元已用完，理論上會公布新一輪回購，但因第二季業績轉差，估計只會再有20億美元回購。總之，預計滙控業績麻麻，現價挨近66元，相對大市跑贏太多；而預估回購應會是20億美元，派息0.1美元人人都知，故現時傾向觀望，可能會回至64元附近補裂口，到時才買會較吸引。

 

　　滙控半日升1.28%收報67.1元，成交2.95億元。其他本地銀行股也普遍向上，渣打(02888)升0.28%報72.5元，中銀香港(02388)升1.51%報23.6元，恒生升2.28%報103.1元，惟東亞(00023)跌0.31%報9.69元，大新銀行(02356)無升跌2.65%報6.2元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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