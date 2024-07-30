憂中國需求疲弱油價創七周低，惟瑞銀上調下半年預測，三桶油可趁低吸？

國際油價連跌兩日，紐約期油昨日(29日)再跌1.8%收報每桶75.81美元，倫敦布蘭特期油跌1.7%收報每桶79.78美元，創七周新低。中國早前公布的經濟數據令人失望，花旗下調其今年經濟增長(GDP)預測，市場繼續憂慮中國原油需求疲弱。另方面，以色列官員指希望在不引發更廣泛衝突下，打擊黎巴嫩真主黨，令地緣政治風險稍降，加上美元走強都不利油價。「三桶油」今日(30日)齊下挫，其中中海油(00883)及中石油(00857)都跌逾3%。不過，瑞銀近日上調今年下半年油價預測，將全年布油均價升至84美元，並指在樂觀情景中或升至90美元以上。「三桶油」近期出現較大調整，其中中石油已跌至今年3月以來低位，可否趁低吸納呢？

（Shutterstock）

花旗將中國今年GDP預測下調至4.8% 路透估7月製造業活動續萎縮

花旗經濟學家余向榮等發表報告，稱中國第二季度經濟成長令人失望，7月經濟活動進一步走軟，且政策助力有限，將今年中國GDP預測從之前的5%下調至4.8%，即預計中國未能達成其增長5%的官方目標。報告預計年中政治局會議將給房地產市場提供更多支持，但不認為這會改變大局，其影響需要時間來顯現。報告還指，市場信心仍然低迷，表明消費和私人投資可能保持疲軟。此外，花旗預測2025年GDP成長率將在4.5%左右，並預計當局將推出更多刺激措施，包括把7天逆回購利率降低20個基點。

另路透調查顯示，中國7月製造業活動可能呈現連續第3個月萎縮，官方採購經理人指數預計為49.3，低於6月份的49.5。數據亦顯示，今年上半年中國燃料油進口總量下降11%，中國作為全球最大的能源進口國的需求下降，引發油價下跌。



以色列欲避免廣泛中東衝突 美元指數曾見逾兩周高位



對原油需求的悲觀情緒壓倒了地緣政治風險。以色列周日(28日)派戰機襲擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨目標，並威脅將對上周六(27日)於戈蘭高地造成包括兒童在內12人死亡的火箭彈襲擊進一步報復。不過，兩位以色列官員昨日向路透表示，以色列希望在不引發更廣泛衝突的情況下，打擊黎巴嫩真主黨。Again Capital合夥人John Kilduff表示，市場似乎已經認識到，儘管這些事件非常可怕，但也不可能引發一場全地區範圍的衝突。



另外，美元指數昨上漲約0.2%，盤中觸及逾兩周來的最高水平104.75，收報104.57，這對油價也形成了一定的壓制，因為國際油價以美元計價。



不過，美國購買465萬桶原油，以補充戰略石油儲備，將於今年第四季交付，每桶平均購買價約76.92美元；明年可能繼續買入石油。美國能源部亦與國會合作，取消釋放1.4億桶石油計劃，指有關石油應被計入儲備補充。

瑞銀將今年布油均價預測升至84美元 樂觀情景中或見90美元以上





值得一提，瑞銀投資銀行研究部近日小幅上調今年下半年油價預測，將第三季布蘭特油價由每桶84美元上調至86美元，第四季由每桶81美元上調至83美元，使今年全年均價上升1美元至每桶84美元。瑞銀認為，每桶75-90美元是可能性最高的區間，又指短期內風險偏於上行。在樂觀情景中，供應中斷加上更積極的經濟前景，可能使油價升至每桶90美元以上。中東和烏克蘭地緣政治局勢惡化產生的重大影響可能進一步推高油價至接近每桶100美元，但在該價格下，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能較預期更快地恢復生產。主要下行風險依然是美國供應進一步增加以及石油需求疲軟，這可能使布蘭特原油的交易區間下跌至每桶約65-70美元。

瑞銀又預計，今年第三季供應缺口較大，達到每日140萬桶，因為石油需求季節性反彈，而供應增長仍然有限。預計今年第四季缺口將縮小至每日90萬桶，明年第一季轉為小幅過剩。在基準情景中，2025年需求增長將小幅降至每日100萬桶，而非OPEC+供應增長更為堅挺，達到每日140萬桶，主要由美國拉動，美國的增長將升至每日80萬桶，得益於生產率提高以及部分鑽井活動恢復。



另瑞銀重申對未來幾年的預測，2025和2026年為每桶80美元，2027年起為每桶75美元。自上次更新後，已將OPEC+的產量回歸時間從今年第三季推遲到明年第二季，並預計市場供需收緊將在短期內支撐油價。OPEC+計劃從今年第四季開始增產，但這仍取決於市場狀況，而且由於冬季需求季節性疲軟，預計扭轉減產可能需要更長時間，但仍預計由於需求增長放緩以及非OPEC+供應強勁增長，油價將從明年開始走低。





陳樂怡：油價或續受壓兼中特估調整未完 中海油守穩100天線才可分注吸

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，預期環球石油需求增長緩慢。內地經濟數據疲軟，今日召開的政治局會議措詞仍偏溫和，未能帶給市場驚喜，而環球製造業PMI表現較佳但仍有反覆，美國補充戰略石油儲備也對需求幫助有限。供應方面，地緣政治因素只間中為油市帶來干擾，反而OPEC+於9月起取消自願減產，令供應增加，恐對油價構成下行壓力。雖然對油價看法偏淡，但料紐約期油於72美元會有支持。

至於「三桶油」表現，陳樂怡認為，其近期股價回落與其他「中特估」股份一樣，都是因獲利回吐，雖見有投資者仍有低吸興趣，但近日見有資金轉而流入本港高息電訊股及公用股，相信「中特估」調整未完，「三桶油」亦暫宜觀望，其中較看好中海油，因其成本控制較佳，產能持續增長，並已表明全年派息維持不低於每股0.7元。再者，中海油經營上游業務，不似中石油及中石化因涉及中下游業務，受內地經濟及工業活動影響較大。不過，仍建議先看中海油能否守穩100天線約19.6元，才考慮分注吸納。

中海油今日收市跌3.3%收報19.92元，成交27.83億元；中石油跌3.18%報6.69元，成交7.73億元；中石化(00386)跌1.83%報4.84元，成交5.65億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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