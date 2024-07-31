滙控渣打業績回購均勝預期，齊獲大行唱好股價攀升可以點部署？

滙控(00005)今日(31日)中午公布業績，中期稅前盈利按年跌約0.5%至215.56億美元，仍勝預期，宣派第二次股息每股10美仙，亦符合預期。此外，集團擬展開最多30億美元股份回購，規模大過市場預期的20億美元。滙控午後股價升逾4%高見69.9元。渣打(02888)亦已於昨日(30日)中午公布業績，中期稅前盈利按年升5%至34.92億美元，次季除稅前基本溢利升15%至約18億美元勝預期，中期息多派50%至9美仙，集團同時宣布歷來最大規模15億美元股份回購，並把全年收入增長指引調升至7%以上，股價於昨日急升近半成後，今日再升逾2%。滙控渣打業績及回購均勝預期，齊獲大行唱好，股價均升至高位，想吸納應如何部署，哪隻較值博？

（Shutterstock）

滙控中期稅前盈利跌0.5%派息10美仙 預期信貸損失提撥11億美元

滙控公布，截至今年6月30日止中期列帳基準稅前盈利215.56億美元，按年跌0.47%，勝預期，每股基本盈利0.89美元。中期派息每股0.1美元。期內列帳基準收入為372.92億美元，按年增長1.13%。中期淨利息收益率為1.62%，較2023年同期下降8個基點，主要反映附息負債平均值的資金成本上升。淨利息收益錄169.11億美元，按年跌7.4%。普通股權一級資本比率為15%，較去年第四季上升0.2個百分點。

集團上半年預期信貸損失提撥為11億美元，較2023年上半年減少3億美元。此降幅反映英國滙豐銀行有限公司環球銀行及資本市場業務的第三級準備撥回、HSBC UK工商金融業務預期信貸損失下降，以及中國內地商業房地產行業提撥下降。期內營業支出為163億美元，較2023年上半年增加8億美元，增幅為5%，主要原因是科技開支及投資增加、通脹壓力和與表現掛鈎的應計酬勞上升。

而單計第二季，集團列帳基準稅前盈利89.06億美元，按年升1.54%，勝預期。收入下跌2億美元至165億美元，主要因2023年第二季的收入包括法國及加拿大業務的經營業績，而相關業務的出售事項已於2024年第一季完成。

擬斥最多30億美元回購 上調今年銀行業務淨利息收益至430億美元

另外，滙控宣布，擬展開最多達30億美元的股份回購，預計於3個月內完成。集團行政總裁祈耀年表示，繼2023年利潤創下新高後，集團於2024年上半年再次取得強勁的利潤表現，進一步證明集團策略行之有效。對財富管理業務作出投資，帶來數額更高、更加多元化的收入，同時亦持續擴展核心國際業務和具規模業務，有助集團就上半年作出137億美元分派。相信集團已採取正確的策略和經營模式，即使在減息環境下，仍能實現收入增⻑，因此提出的新指引是2025年平均有形股本回報率約為15%。



展望未來，滙控表示，根據目前預測，2024年銀行業務淨利息收益指引從至少410億美元上調至約430億元，有關指引仍取決於環球利率走勢。雖然今年上半年貸款增長為1%，收入仍繼續受惠於利率高企。中長期而言，集團繼續預期客戶貸款將錄得中單位數的按年百分比增長。該行重申2024年的成本增幅指引為約5%，預計2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比將介乎30至40個基點的中期規劃範圍。普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍。⽽2024年股息派付比率⽬標基準則為50%，當中不包括重⼤須予注意項⽬及相關影響。

高盛：滙控次季業績勝預期料股價反應正面 予目標價81元

高盛發表研報指，滙控次季業績好過市場預期，收入增長主要集中在非銀行淨利息收益，銀行業淨利息收益只略為領先。成本大致與預期一致，而信貸成本因收回款項而大幅降低。管理層提出2025財年財務新指引，有形股本回報率為14%至16%，並上調2024財年的銀行淨利息收益指引至約430億美元水平，與目前市場預期一致。另外，2024財年的信貸成本料在30個至40個基點之間。由於滙控次季業績勝預期及2025財年有形股本回報率目標高過市場水平，料股價將會作出正面反應，維持「買入」評級，目標價81元。

瑞銀稱，滙控次季業績穩健，受惠於非銀行淨利息收益及減值，減值比市場預計低約15個基點。而借貸及存款分別按季升1%及2%。滙控並如市場預期公布新的回購計劃，規模比市場及瑞銀估計為大。滙控又重申了2024財年的有形股本回報率指引約15%，並更新了其他數據的指引，包括銀行淨利息收益約在430億美元水平、借貸增長中長期為中單位數、普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%範圍，及派息率目標為50%等。滙控亦提出新的2025財年有形股本回報率指引為15%，市場之前預計12.5%，瑞銀估計經調整後處於14%水平。

渣打中期稅前盈利升5%派息增至9美仙 推15億美元股份回購

另外，渣打昨日中午公布截至2024年6月30日止中期業績，除稅前基本溢利為39.57億美元，按年升20%；列帳基準除稅前溢利增5%至34.92億美元，中期普通股股息增加50%至每股9美仙。經營收入上升11%至100億美元，經營支出增加3%至57億美元。按固定匯率基準計算，期內淨利息收入上升5%至50億美元，非淨利息收入上升22%至50億美元。期內信貸減值支出增加7700萬美元至2.49億美元，有形股東權益回報為14%，上升2個百分點，淨息差上升18個基點至1.85%。另第二季除稅前基本溢利為18.3億元，按固定匯率基準計算上升15%，勝預期；列帳基準除稅前溢利為16億美元，按固定匯率基準計算上升5%。季內經營收入上升6%至48億美元，按固定匯率基準計算，淨利息收入上升6%至26億美元，非淨利息收入上升9%至22億美元。

另渣打集團行政總裁Bill Winters宣布，進行集團最大規模的15億美元的股份回購。渣打指，集團致力與股東分享成功，並將繼續按此目標積極管理資本狀況。新一輪股份回購，加上中期股息每股9美仙，使集團自2023年全年業績以來所公布的股東回報總額達到27億美元，穩步邁向於2024至2026年間向股東回饋最少50億美元的目標。Bill Winters又表示，渣打今年上半年業績表現強勁，集團收入錄得雙位數增長，良好勢頭延續至第二季。基於對業績的信心及穩健的資本狀況，集團調高了收入增長指引，目前預期2024年的收入增長將超過7%。





高盛：渣打次季稅前基本溢利及回購規模勝預期 予目標價87元

高盛指，渣打第二季除稅前基本溢利錄得約18億美元，高於該行預期，主要由於營運支出和撥備低於預期，收入大致符合預期，管理層亦上調2024財年指引，而資本水平超出預期，料股價會出現正面反應，主要是因為回購規模超出預期，予渣打港股目標價87港元，渣打倫敦目標價889便士，予「買入」評級。考慮到公司第二季盈利，分別上調2024至2026財年每股盈利預測4%、2%及1%，分別下調2027及2028財年每股盈利預測2%及2%，料2025及2026財年將回購20億美元及15億美元。

摩通表示，渣打第二季表現優於預期，其第二季除稅前基本溢利較預期為高，其次2024年總收入指引上調至逾7%，其普通股權一級資本比率(CET1)為14.6%，高於13%-14%的指引範圍，渣打短期內可能會繼續優於大市，予目標價86元，重申「增持」評級，為今年下半年首選香港銀行股。預計渣打未來幾年每股盈利將會有低至中個位數的上調，並且可能會比滙豐看到更多來自對沖的推動力，因此即使降息開始，淨利息收入增長將更具韌性。另中金指，渣打次季經調整口徑業績小幅高於該行和市場預期，主要來自淨利息收入和信用成本表現較好，維持「中性」評級及目標價82港元。







黃德几：業績勝預期回購有驚喜 滙控68元渣打75元以下可吸

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，之前由於環球經濟不太好，市場對滙控及渣打第二季業績都不抱太大期望，結果兩間公司業績都好過預期，相信往後金融市場表現不會太差，兩隻股份都值得吸納，其中以渣打市值，回購金額竟高達15億美元，確令市場喜出望外，故股價經昨日飆升後，今日仍能繼續上升，但高位開始有些壓力，形成射擊之星，可待回至75元以下才吸納。

至於滙控，黃德几指，其大中華業務對其業績幫助很大，此外，就算美國稍後開始減息，預計年內也只會減兩三次，最優惠利率最快也要到年底才下調，相信對其息差影響不大，滙控管理層也指對未來利息收入增長有信心。不過，在渣打公布業績後，市場已估滙控業績不會太差，股價已偷步，今日再飆升出現大陽燭，已升至長方形頂，宜待回至50天線約68元才吸納。雖然兩股都已升至高位，但相信仍未完全反映業績利好因素，其中滙控收益率比渣打更高，回購規模亦比預期大。

滙控今日收市升4.64%收報69.95元，成交38.89億元，渣打則升1.69%報78.2元，成交2.9億元。另恒生(00011)中午公布中期純利按年增約1%至98.93億元，宣派第二次中期息每股1.2元，上半年合共派息2.4元，按年升9%，惟受累香港商業房地產貸款業務，上半年不良貸款率由去年底2.83%升至5.32%，績後股價急挫5.75%收報95.85元。其他本地銀行股亦表現各異，中銀香港(02388)跌2.15%報22.75元，東亞(00023)升2.39%報9.87元，大新銀行(02356)升1.48%報6.19元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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