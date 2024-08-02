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美股 | 經濟數據疲弱市場恐慌上升，美股大跌道指瀉近五百點

02/08/2024

．最新發布的經濟數據表現疲軟，且中東政治緊張局勢升級，美股在8月首個交易日（1日）大跌

．衡量華爾街恐慌情緒的波動率指數VIX，觸及4月以來的最高水平

 

美股 | 經濟數據疲弱市場恐慌上升，美股大跌道指瀉近五百點

 

　　最新發布的經濟數據表現疲軟，且中東政治緊張局勢升級，美股在8月首個交易日（1日）大跌。衡量華爾街恐慌情緒的波動率指數VIX，觸及4月以來的最高水平。

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　　道指下跌494.82點，或1.2%，報40347.97點。納指下跌405.26點，或2.3%，報17194.14點。標普500下跌75.62點，或1.4%，報5446.68點。數據顯示美國7月份製造業活動創8個月來最大萎縮，且單周首次申請失業救濟人數躍升至近一年來最高水平。


　　華爾街分析指：「市場正接近恐慌模式，多項經濟因素聚集到一起，推動撤出風險資產。」投資者開始擔憂，聯儲局主席鮑威爾在9月之前按兵不動，是否為明智之舉。

*中東局勢升級推動避險*

　　中東緊張局勢升級，股市動盪，推動市場避險需求。美元和瑞郎走高，美匯指數漲0.35%，至104.41。但美元兌日圓仍下跌0.2%，至149.7，維持在亞洲時段低點148.51上方。美元兌瑞郎亦跌至2月份以來最低的0.8726。
　　歐元兌美元下跌0.4%，觸及一個月低點1.0778。歐元兌瑞郎連續第4天下跌，跌幅一度達1%。英倫銀行降息後，英鎊兌美元一度下跌1%，至1.2727，為7月2日以來最低。

*金價一度觸及2周高位*

　　對9月降息的預期和避險需求，一度推動金價觸及2周高位，但在周五（2日）非農就業數據出爐前回落。紐約期金漲0.3%，至每盎司2480.8美元。原油創下逾9個月來最大漲幅後回落，因為美國經濟放緩跡象抵消了對中東衝突可能危及供應的擔憂。


　　紐約期油下跌2.1%，扭轉之前的漲勢，結算價在每桶77美元之下。布蘭特期油下跌1.32美元，報每桶79.52美元。

 

撰文:經濟通國金組

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