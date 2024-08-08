  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

統一業績對辦惟降銷售指引，大行看法分歧，食品股受累下挫未宜沾手

08/08/2024

　　統一企業中國(00220)昨日(7日)收市後公布中期業績，盈利按年升10%至9.66億元人民幣，好過市場預期，收益則升6%至154.5億元人幣，毛利率亦升2.7個百分點至33.8%，但管理層下調全年銷售增長指引，從年初的8%至12%，下調到5%至8%。大行對公司看法分歧，大摩嫌其對銷售增長前景轉趨保守，僅予目標價6.6元，富瑞料其毛利率走勢會更好，上調目標價至8.7元。統一今早(8日)最多插逾一成，部分食品股也受累下挫，其中康師傅(00322)插逾半成，為表現最差藍籌，農夫山泉(09633)也曾跌半成低見28.2元創上市新低，都未可沾手？

 

（統一企業中國網頁截圖）

 

統一中期純利按年升10%　下調全年銷售增長指引


　　統一企業中國公布，截至2024年6月30日止中期純利9.66億元人民幣，按年升10.2%，每股基本盈利22.36分人民幣，不派中期息。期內收益154.49億元人民幣，按年升6%，毛利升15.3%至45.3億元人民幣，毛利率升2.7個百分點至33.8%，主要是部分原物料價格回落、產能效益提升、產品結構優化所致。


　　集團上半年食品業務收益49.5億元人民幣，較去年同期升0.9%，佔集團總收益32%，當中方便麵業務收益48.6億元人民幣，升1.9%。上半年飲料業務收益100.2億元人民幣，升8.3%，佔總收益64.9%，其中茶飲料收益46.5億元人民幣，升11.8%，果汁事業收益17.9億元人民幣，升8.2%，奶茶事業收益升3.3%至32.8億元人民幣。統一管理層將全年度銷售增長指引，從年初的8%至12%，下調到5%至8%，原因是內地飲品業務競爭大。

 

大摩：業績符預期展望轉趨保守　予目標價6.6元

 

　　摩根士丹利發表研報指，統一上半年業績大致符預期，上半年銷售額為154億元人民幣，按年增長6%，較該行預期低2%，淨利潤為9.66億元人民幣，按年增長10%，或扣除一次性開支後增長57%，與該行及市場預期相符，意味第二季淨利潤增長31%。不過，由於飲料分部競爭加劇，管理層對銷售增長前景轉趨保守。下半年毛利率料繼續擴張，而方便麵銷售則保持穩定，予目標價6.6元，評級「與大市同步」。


　　麥格理稱，統一第二季純利按年增長逾三成，高於該行預期近10%，主要來自於成本管控措施奏效，以及營運槓桿提升。麵類產品第三季至今銷售增長有所改善，預期麵類業務下半年可回升，而飲料業務將要面對市場競爭及惡劣天氣的打擊。預計集團下半年仍將面臨價格競爭的不利影響，管理層表示年初制定的全年銷售增長8%至12%目標可能較難達成，將指引下調至增長5%至8%的較合理水平。因應更審議的開支政策，將其今年度純利預測上調4.4%，但由於棕櫚油價格上漲，2025及2026年純利預測則下調2.5%及9.6%，目標價降至7.8元，評級「跑贏大市」。

 

富瑞：毛利率走勢料更好　上調盈測升目標價至8.7元


　　富瑞指，統一上半年純利超過該行及市場預期8%至9%，銷售符合預期，而管理層因為次季增長放緩以及見到7月至8月競爭加劇，故審慎地將公司銷售增長目標下調至中至高個位數。公司維持其毛利展望，即今年每季都錄得按年增長。公司若要達到中期銷售目標500億元人民幣，管理層會在下半年再投資於部分原材料和市場推廣效率，將目標價由8.2元上調至8.7元，維持「買入」評級，分別上調其2024至2026年純利預測5%、3%及3%，主要反映因原材料成本下降及效率上升而令毛利率走勢變得更好。

 

　　滙證表示，因統一較強的產品策略執行力，上半年集團淨利潤年增10%，高出該行及市場預期分別10%及14%。另由於新產品的推出及競爭對手價格的上漲，集團預計今年下半年的整體銷售年增率較上半年將有6%的增長。該股展現強勁的股息率為其提供了堅實的支撐，另相信集團的產品高端化和差異化策略將持續推動長期利潤率擴張，預計其毛利率將從2023年的30.5%增長至2026年的33.9%，將目標價由8.02元升至8.62元，維持「買入」評級。

 

　　里昂稱，統一中期銷售及純利分別增長6%及10%，大致符合該行預期及市場共識，而毛利率略勝預期。業績電話會議的內容好壞參半，一方面管理層指飲品部門在7月面對更大競爭壓力，並下調全年收入增長指引，由介乎8%至12%降至介乎5%至8%，儘管指引符合該行預測的6.9%按年增長。另方面，管理層對下半年業務改善仍有信心。該行留意到4月推出的新無糖茶飲已在上半年達到逾1億元人民幣銷售。而管理層維持每季毛利率按年改善及穩定經營開支比率指引，目前仍給予「跑贏大市」評級。

 

標普：中國零售消費增長正減速　料今年下半年及明年維持低迷

 

　　另外，標普全球評級發表報告指，中國的零售消費增長正在減速，預計2024年下半年和2025年消費將維持低迷。由於中國房地產市場蕭條疊加經濟前景黯淡，消費者信心承壓，宏觀環境的疲弱狀態將持續。標普全球評級信用分析師林祝祥表示，2023年時，人們對小額奢侈品消費還有一部分偏好，但今年看不到任何強勁消費，2024年消費降級的態勢在加速，2025年這一趨勢將繼續。消費面臨的主要風險是餐飲需求放緩，特別是服務消費收縮，以及可選性支出下降。


　　報告認為中國各消費領域都存在風險，其中食品飲料方面，不利的人口結構和低出生率對需求的打擊速度可能快於目前預期。餐飲業則繼18個月的強勁表現後，2024年下半年的需求可能放緩。汽車零售業儘管平均售價的跌勢有望於2024年第四季度緩解，但若競爭加劇，售價或將繼續下跌。家電2024年需求前置後，2025年可能出現更大回落。服裝方面，氣溫的季節性變化更加溫和，可能令需求下降(特別是在冬季)。

葉尚志：統一指引保守6元以下才可考慮　康師傅宜待績後再部署

 

統一業績對辦惟降銷售指引，大行看法分歧，食品股受累下挫未宜沾手

（葉尚志）

 

　　第一上海首席策略師葉尚志指，統一企業股價先前表現不錯，由年初時4元升至最高逾7元，相信已反映今次業績所見毛利率上升，以及之前傳出產品加價消息。而業績始終只是反映過去表現，市場更看重集團對未來前景看法，當見到其銷售指引較保守，股價自然會由高位回吐，起碼回至6元以下才可考慮吸納。至於康師傅雖未公布業績，但見同業如此表現，今日也偷步下跌，宜待績後再部署。另農夫山泉估值仍貴，縱使曾創上市新低也不值博。其他食品飲料股包括啤酒股多少也受內地經濟影響，同樣未宜吸納。

 

　　統一企業半日跌7.27%收報6.38元，成交1.13億元。部分食品股也受壓，其中康師傅跌6.05%報9.01元，農夫山泉跌1.18%報29.35元，衛龍美味(09985)跌0.62%報6.44元，惟蒙牛乳業(02319)倒升0.59%報13.58元，中國旺旺(00151)升1.91%報4.8元，潤啤(00291)無升跌報26.2元，青啤(00168)升3.23%報51.15元，百威亞太(01876)升0.73%報9.67元，中國飛鶴(06186)升0.54%報3.75元，中國食品(00506)升1.11%報2.73元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他新東方相關新聞：
《外資精點》富瑞上調統一企業目標價6%，維持買入評級
《行業報告》標普：中國零售消費的下滑風險倍增
《異動股》統一(00220) 挫7%領跌食品股，中期純利增約一成

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02505

ＥＤＡ集團控股

3.750

異動股

01398

工商銀行

4.310

異動股

08448

環球印館

0.046

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,316.81
    +553.36 (+1.428%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,294.97
    +95.47 (+1.836%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,553.81
    +358.01 (+2.210%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升372.790
變動率︰+3.574%
較港股︰+1.25%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.198
變動率︰+3.288%
較港股︰-5.23%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.341
變動率︰+2.731%
較港股︰+0.72%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升72.812
變動率︰+2.637%
較港股︰+1.41%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升85.800
變動率︰+4.621%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升138.000
變動率︰+3.643%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升20.215
變動率︰+3.243%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升80.210
變動率︰+3.058%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升15.130
變動率︰+9.757%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升192.476
變動率︰+7.583%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升11.450
變動率︰+6.909%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升67.380
變動率︰+5.463%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/08/2024 11:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/08/2024 11:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02505 ＥＤＡ集團控股
  • 3.750
  • 01398 工商銀行
  • 4.310
  • 08448 環球印館
  • 0.046
  • 02330 中國上城
  • 0.089
  • 08357 REPUBLIC HC
  • 0.080
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 368.200
  • 目標︰$400.20
  • 02001 新高教集團
  • 1.970
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 5.220
  • 目標︰$5.75
  • 00728 中國電信
  • 4.400
  • 目標︰$5.20
  • 06969 思摩爾國際
  • 8.500
  • 目標︰$10.50
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 11.800
  • 00700 騰訊控股
  • 368.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.550
  • 00941 中國移動
  • 72.250
  • 00005 滙豐控股
  • 62.850
報章貼士
  • 09987 百勝中國
  • 265.200
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 5.460
  • 目標︰$6.00
  • 01346 利華控股集團
  • 0.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2024 16:50  中移動中期純利升5.3%至802億人幣，派息2.6港元

08/08/2024 17:58  中芯(00981)第二季純利跌59.1%至1.65億美元

08/08/2024 16:36  《盤後部署》恒指靠穩惟欠東風，快手接近完成整固待爆上

08/08/2024 17:08  太地：對港樓中期需求有信心，消費行為改變無損零售表現

08/08/2024 16:48  《國企紅籌》華虹半導體次季純利跌91.5%至667.3萬美元

08/08/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流出６０﹒８７億元，買騰訊沽盈富

08/08/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩勁劈蔚小理目標三成至四成，大和升新奧至買入

08/08/2024 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０３，隔夜拆息較上日軟至３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

會計專業 | 黃俊碩：港會計人才怎在內地執業新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 南商半年存息減至3.7厘，建行亞洲推一周8.8厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 深圳保障房以購代建，中俄或啟易貨貿易，監管治債市新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

王敏奕《法證先鋒VI倖存者的救贖》著貼身婚紗肚凸凸孕味濃？網民睇相競猜：劇透定肥咗？
人氣文章

娛樂情報

TVB新女主播譚詩雅曾2度選港姐！原來是「千億女友」閨密？
人氣文章

玩樂 What’s On

國家安全展覽廳正式落戶歷史博物館！佔地1,100平方米！必睇珍貴月球土壤、6米高長征五號B火箭模型、首發行人民幣鈔票
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

John Galliano將會離開Maison Margiela，重投LVMH的懷抱？
人氣文章

Watch & Jewelry

巴黎奧運 | 張家朗衛冕花劍金牌！盤點劍神幸運飾物：VCA四葉草手鏈、Cartier黃金手鐲！$1,500入手同款Hoorsenbuhs戒指
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

捱夜睇奧運皮膚差兼無精神？3個護膚急救小貼士讓你保持容光煥發！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物成分︱藥劑師警告：12種藥物切勿與咖啡同服！感冒藥、過敏藥、抗抑鬱藥都有份？一種藥可能引致過量出血
人氣文章
消委會評測巿面30款香腸：部分含內地及歐美禁用獸藥、致癌物！即睇9款安全香腸名單新文章
人氣文章
驚恐症無預警來襲！不敢出街？呼吸困難？驚恐症患者親身經歷公開！發作期間如何克服？轉換想法、幾句隨身提醒幫到手！想康復一定要XXX
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 23:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/08/2024
會計專業 | 黃俊碩：港會計人才怎在內地執業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金