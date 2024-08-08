統一業績對辦惟降銷售指引，大行看法分歧，食品股受累下挫未宜沾手

統一企業中國(00220)昨日(7日)收市後公布中期業績，盈利按年升10%至9.66億元人民幣，好過市場預期，收益則升6%至154.5億元人幣，毛利率亦升2.7個百分點至33.8%，但管理層下調全年銷售增長指引，從年初的8%至12%，下調到5%至8%。大行對公司看法分歧，大摩嫌其對銷售增長前景轉趨保守，僅予目標價6.6元，富瑞料其毛利率走勢會更好，上調目標價至8.7元。統一今早(8日)最多插逾一成，部分食品股也受累下挫，其中康師傅(00322)插逾半成，為表現最差藍籌，農夫山泉(09633)也曾跌半成低見28.2元創上市新低，都未可沾手？

（統一企業中國網頁截圖）

統一中期純利按年升10% 下調全年銷售增長指引





統一企業中國公布，截至2024年6月30日止中期純利9.66億元人民幣，按年升10.2%，每股基本盈利22.36分人民幣，不派中期息。期內收益154.49億元人民幣，按年升6%，毛利升15.3%至45.3億元人民幣，毛利率升2.7個百分點至33.8%，主要是部分原物料價格回落、產能效益提升、產品結構優化所致。



集團上半年食品業務收益49.5億元人民幣，較去年同期升0.9%，佔集團總收益32%，當中方便麵業務收益48.6億元人民幣，升1.9%。上半年飲料業務收益100.2億元人民幣，升8.3%，佔總收益64.9%，其中茶飲料收益46.5億元人民幣，升11.8%，果汁事業收益17.9億元人民幣，升8.2%，奶茶事業收益升3.3%至32.8億元人民幣。統一管理層將全年度銷售增長指引，從年初的8%至12%，下調到5%至8%，原因是內地飲品業務競爭大。

大摩：業績符預期展望轉趨保守 予目標價6.6元

摩根士丹利發表研報指，統一上半年業績大致符預期，上半年銷售額為154億元人民幣，按年增長6%，較該行預期低2%，淨利潤為9.66億元人民幣，按年增長10%，或扣除一次性開支後增長57%，與該行及市場預期相符，意味第二季淨利潤增長31%。不過，由於飲料分部競爭加劇，管理層對銷售增長前景轉趨保守。下半年毛利率料繼續擴張，而方便麵銷售則保持穩定，予目標價6.6元，評級「與大市同步」。



麥格理稱，統一第二季純利按年增長逾三成，高於該行預期近10%，主要來自於成本管控措施奏效，以及營運槓桿提升。麵類產品第三季至今銷售增長有所改善，預期麵類業務下半年可回升，而飲料業務將要面對市場競爭及惡劣天氣的打擊。預計集團下半年仍將面臨價格競爭的不利影響，管理層表示年初制定的全年銷售增長8%至12%目標可能較難達成，將指引下調至增長5%至8%的較合理水平。因應更審議的開支政策，將其今年度純利預測上調4.4%，但由於棕櫚油價格上漲，2025及2026年純利預測則下調2.5%及9.6%，目標價降至7.8元，評級「跑贏大市」。

富瑞：毛利率走勢料更好 上調盈測升目標價至8.7元



富瑞指，統一上半年純利超過該行及市場預期8%至9%，銷售符合預期，而管理層因為次季增長放緩以及見到7月至8月競爭加劇，故審慎地將公司銷售增長目標下調至中至高個位數。公司維持其毛利展望，即今年每季都錄得按年增長。公司若要達到中期銷售目標500億元人民幣，管理層會在下半年再投資於部分原材料和市場推廣效率，將目標價由8.2元上調至8.7元，維持「買入」評級，分別上調其2024至2026年純利預測5%、3%及3%，主要反映因原材料成本下降及效率上升而令毛利率走勢變得更好。

滙證表示，因統一較強的產品策略執行力，上半年集團淨利潤年增10%，高出該行及市場預期分別10%及14%。另由於新產品的推出及競爭對手價格的上漲，集團預計今年下半年的整體銷售年增率較上半年將有6%的增長。該股展現強勁的股息率為其提供了堅實的支撐，另相信集團的產品高端化和差異化策略將持續推動長期利潤率擴張，預計其毛利率將從2023年的30.5%增長至2026年的33.9%，將目標價由8.02元升至8.62元，維持「買入」評級。

里昂稱，統一中期銷售及純利分別增長6%及10%，大致符合該行預期及市場共識，而毛利率略勝預期。業績電話會議的內容好壞參半，一方面管理層指飲品部門在7月面對更大競爭壓力，並下調全年收入增長指引，由介乎8%至12%降至介乎5%至8%，儘管指引符合該行預測的6.9%按年增長。另方面，管理層對下半年業務改善仍有信心。該行留意到4月推出的新無糖茶飲已在上半年達到逾1億元人民幣銷售。而管理層維持每季毛利率按年改善及穩定經營開支比率指引，目前仍給予「跑贏大市」評級。

標普：中國零售消費增長正減速 料今年下半年及明年維持低迷

另外，標普全球評級發表報告指，中國的零售消費增長正在減速，預計2024年下半年和2025年消費將維持低迷。由於中國房地產市場蕭條疊加經濟前景黯淡，消費者信心承壓，宏觀環境的疲弱狀態將持續。標普全球評級信用分析師林祝祥表示，2023年時，人們對小額奢侈品消費還有一部分偏好，但今年看不到任何強勁消費，2024年消費降級的態勢在加速，2025年這一趨勢將繼續。消費面臨的主要風險是餐飲需求放緩，特別是服務消費收縮，以及可選性支出下降。



報告認為中國各消費領域都存在風險，其中食品飲料方面，不利的人口結構和低出生率對需求的打擊速度可能快於目前預期。餐飲業則繼18個月的強勁表現後，2024年下半年的需求可能放緩。汽車零售業儘管平均售價的跌勢有望於2024年第四季度緩解，但若競爭加劇，售價或將繼續下跌。家電2024年需求前置後，2025年可能出現更大回落。服裝方面，氣溫的季節性變化更加溫和，可能令需求下降(特別是在冬季)。





葉尚志：統一指引保守6元以下才可考慮 康師傅宜待績後再部署

（葉尚志）

第一上海首席策略師葉尚志指，統一企業股價先前表現不錯，由年初時4元升至最高逾7元，相信已反映今次業績所見毛利率上升，以及之前傳出產品加價消息。而業績始終只是反映過去表現，市場更看重集團對未來前景看法，當見到其銷售指引較保守，股價自然會由高位回吐，起碼回至6元以下才可考慮吸納。至於康師傅雖未公布業績，但見同業如此表現，今日也偷步下跌，宜待績後再部署。另農夫山泉估值仍貴，縱使曾創上市新低也不值博。其他食品飲料股包括啤酒股多少也受內地經濟影響，同樣未宜吸納。

統一企業半日跌7.27%收報6.38元，成交1.13億元。部分食品股也受壓，其中康師傅跌6.05%報9.01元，農夫山泉跌1.18%報29.35元，衛龍美味(09985)跌0.62%報6.44元，惟蒙牛乳業(02319)倒升0.59%報13.58元，中國旺旺(00151)升1.91%報4.8元，潤啤(00291)無升跌報26.2元，青啤(00168)升3.23%報51.15元，百威亞太(01876)升0.73%報9.67元，中國飛鶴(06186)升0.54%報3.75元，中國食品(00506)升1.11%報2.73元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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