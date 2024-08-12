中芯次季盈利倒退惟本季指引強勁，獲大行升目標，比華虹更值博？

中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)上周末齊公布業績，兩者次季盈利均倒退，其中華虹更按年跌逾九成。而對於本季業績指引，中芯明顯較樂觀，料毛利率按季大升，介乎18%至20%，管理層又指，12吋晶圓產能供不應求，價格向好，料到年底每月產能增加6萬片。華虹則料第三季收入介乎5億至5.2億美元，毛利率介乎10%至12%。中芯績後獲多家大行上調目標價，股價繼上周五(9日)飆近半成後，今日(12日)曾再升逾1%，華虹則連跌3日，看來中芯可看高一線。

（Shutterstock）

中芯次季純利按年跌59%收入增22% 料第三季毛利率大升



中芯國際公布，截至2024年6月30日止第二季純利1.65億美元，按年跌59.1%；收入19.01億美元，按年升21.8%；毛利2.65億美元，按年跌16.2%；毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4百分點，按季則回升0.2百分點。



集團預期第三季度國際財務報告準則下的指引為，收入按季增長13%至15%，毛利率介乎18%至20%，較第二季大幅提升。集團管理層指，第二季度的銷售收入和毛利率皆好於指引，季內出貨超過211萬8吋晶圓約當量，按季增長18%，平均銷售單價因產品組合變動按季跌8%。第二季產能利用率為85.2%，較前一季80.8%回升。

中芯：12吋產能供不應求 料年底月產能增6萬片

中芯國際聯合首席執行官趙海軍指，集團目標是銷售收入增幅超過按年同業的平均值，下半年銷售收入超過上半年。由於地緣政治引發的供應鏈變化，一些客戶贏得新的商機，集團正在加快產能擴充步伐。集團將完成新生產線建設，到年底12英吋晶圓的每月產能將增加約6萬片，而之前計劃每月產能僅有3萬至5萬片。他又稱，目前12英吋的產能緊張，價格向好，同時12英吋附加值相對較高，新增產能也將得到充分利用，促進了產品組合優化調整，因此預計第三季平均單價按季提升，並拉動毛利率按季上升。



趙海軍又指，高端智能手機需要的芯片產品今年供不應求，不論DDIC(面板驅動晶片)及CMOS(感光元件)都是，國內芯片廠幾乎沒有存貨，預計相關需求在第四季仍增加。對Wi-Fi等其他常用芯片在第四季的需求，則取決於廠商是否提前為明年備貨。

大和：中芯季績及指引均勝預期 升目標價至17元

大和發表研報指，中芯次季業績及對第三季的指引均勝預期，得益於需求提早出現，以及地緣政治下的定價能力。管理層表示次季晶圓出貨量出乎意料地按季急升18%，得益於客戶積極的補充庫存，但該行認為這是偶然事件，亦回應管理層早前指「借用未來需求」的言論，反映情況不會長時間持續。將其2024至25年每股盈利上調39%至4.34倍，目標價由16元升至17元，但維持「持有」評級，因憂慮貶值及不確定的地緣政治。

滙證稱，由於持續的產品組合轉變和地緣政治影響，中芯今年第二季利潤率以及第三季指引均超出預期。中芯預計2024財年的表現將優於同業，收入將按年增長多於20%，但也表示鑑於上半年更積極的拉動，而汽車和工業需求復甦仍不確定，第四季庫存去化的可能性尤其大，特別是來自智慧型手機客戶的庫存。將中芯2024/25年每股盈利預測上調53%/13%，主要反映第二季業績和樂觀的第三季指引，維持「持有」評級，目標價由14.7元升至14.75元。

建銀國際：公司對第三季經營前景樂觀 目標價升至23元

建銀國際指，中芯第二季表現較指引及市場預期優勝，收入按年增長21.8%至19億美元，按季比較增長8.6%，高於原先增長5%至7%的公司指引，毛利率達13.9%，同樣高於9%至11%的指引區間。季度純利按年跌59%，但按季比較則增長129%至1.65億美元，較市場預期高出約68%。展望第三季，管理層預測收入將按季增長13%至15%，毛利率預期介乎18%至20%，對比市場預期增長2%及達到12.2%。公司對第三季經營前景較樂觀，反映國內需求提升的同時供應仍緊張，憧憬產能增加、12吋晶圓出貨貨佔比提升，以及產品組合調整，將有利於產品平均售價上揚。中芯預期2024財年收入增幅將超過同業平均水平，而建銀則預測按年增幅超過10%，維持「跑贏大市」評級，目標價由22.5元升至23元。



高盛稱，中芯預計第三季毛利率升至18%至20%，高於第二季以及高盛預期，顯示公司復甦速度超出預期，公司預計第三季收入環比增長13%至15%，中位數比高盛預期以及彭博預期分別高10%和16%，予目標價21.4元，維持「中性」評級。

中信里昂指，中芯於中國市場擁獨特地位，主要產品集中在消費性電子和貢獻相對較低的功率半導體領域。集團受惠於消費性電子行業的復甦、補貨需求以及國產替代品的機遇，集團亦指，相同產品的晶圓價格持續上升，12吋產品的貢獻亦在增加，分別上調其2024至2026年盈測41%、18%和7%，目標價由18.6元升至20.9元，維持「跑贏大市」。

華虹次季純利按年跌91.5%收入跌24% 料今季收入約5億至5.2億美元

（華虹半導體網頁截圖）



華虹半導體公布，截至2024年6月30日止第二季度純利667.3萬美元，按年跌91.5%；銷售收入4.79億美元，跌24.2%；毛利5006.3萬美元，跌71.4%；毛利率由去年同期的27.7%，下跌17.2個百分點至10.5%。預期第三季銷售收入約在5億至5.2億美元之間，毛利率約在10%至12%之間。



集團總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦。在經歷了數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現了企穩復甦訊號。集團今年第二季銷售收入達到4.79億美元，符合指引，毛利率為10.5%，優於指引，均實現了環比增長。產能利用率也較上季進一步提升，已接近全方位滿產，鞏固公司在特色工藝晶圓代工業界的領先地位。他又指，公司第二條12英寸生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產，屆時公司的產能及特色工藝平台將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。

美銀：庫存仍很高晶圓平均售價難反彈 予目標價12元

美銀指，華虹第二季銷售額和毛利率大致符合預期；次季年化淨資產收益率(ROE)只有0.4%，維持今年下半年及明年的ROE預測於2%至3%水平，仍低於無風險利率。華虹第二季銷售額為4.79億美元，按年跌24%，符合指引及該行預測；毛利率為10.5%，略優於6至10%的指引範圍和該行預測的9.1%。第二季毛利率應該得益於產能利用率的改善；其晶圓出貨量較上季增長8%，而平均售價再次下降3.5%。管理層計劃今年將晶圓價格提高5至10%，這符合該行先前的假設，即華虹晶圓平均售價在下半年按季小幅提高3至5%，但由於庫存仍然很高，因此不太可能看到平均售價立即反彈，重申其「遜於大市」評級，目標價12元。

富瑞表示，華虹第二季收入符合該行及市場預期，毛利率則高於預期約2%，但第三季的毛利指引卻低於預期。第二座12吋晶圓廠將於2025年第一季進入量產階段，產能到2025年底將達到約20kwpm，未來供應過剩風險仍然不可避免。華虹、中芯及其他成熟廠商均於第二季甚至今年全年都迎來需求反彈，但大量新廠商產能於2025年大增，憂慮2025年下半年晶圓定價可能受挫，維持華虹「持有」評級，目標價由18.03元上調10.9%至20元。

瑞銀：第三季收入及毛利率指引遜預期 維持目標價16.4元

野村表示，華虹次季收入符合預期，毛利率達10.5%，超過6%至10%指引範圍，並高於預期的8.6%，主要由於產能利用率(UTR)較高。不過，由於無錫二期項目的費用增加，加上晶圓代工成本增加，導致資本開支有所提高，每股盈利遜市場預期。 華虹第三季的收入與毛利率指引均低過市場預期，當中對收入增長指引的中位數為6.6%，對毛利率指引介乎10%至12%，低過市場預期收入按季增長9%及毛利率13%。儘管公司毛利率改善緩慢，但管理層對定價、UTR、需求前景和產能擴張方面的基調相對樂觀。 此外，管理層更新無錫二期項目的進展，預期第三季引入設備後，將於今年底試產，並料於明年首季投產，維持其「中性」評級，目標價亦維持16.4元。

瑞銀稱，華虹第二季銷售額按季增長4%，毛利率提高至10.5%，略高於指導值。集團2024年第三季銷售額指引為按季增4至9%，公司並預計，在混合定價和同類定價的推動下，更好的混合平均售價將推動3至6%的銷售增長。公司2024年收入預期大致不變，該行原先預計公司2025及26年虧損各為1800萬美元，現調整預測，料2025及26年分別錄得盈利900萬美元及1300萬美元，但認為2025年至2028年ROE的上升空間有限，故維持「中性」評級，目標價則由17元升至20元。

溫鋼城：中芯獲中央扶持兼與華為合作 回至15元可吸上望20元

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，中芯次季每股盈利帶給市場驚喜，市場原預期只有0.09元，結果是0.15元。營業收入也稍好過預期，達148億元，市場原預期有144.8億元。其實，當台積電、Nvidia等都那麼好景時，中芯交出似樣的成績也很合理。不過，中芯上周五出現陰燭，股價正於20天線約16.8元爭持。惟值得留意，中芯差不多每年都有突然飆升的時候，今年就曾飆至近20元，2023年曾見25元，2022年見19.4元，若於近期高位跌三、四成時買入，應不會怎麼蝕底。事實上，中芯有中央扶持，即使面對美國制裁，影響也沒那麼大。另早前有測試顯示，華為與中芯合作研發的芯片，表現比Nvidia出口到內地的芯片好，而Nvidia就算再出另一款也要待美國政府批准，意味給予中芯發展空間，短期股價每逢回至近15元可買入，上望20元。

至於華虹，溫鋼城指，市場預期其今年盈利會倒退六成，明年才會回升七成，若以此計算，往績市盈率為13倍，預測市盈率約22倍，而中芯往績及預測市盈率都較高，因公司屬增長型，惟今年盈利也料倒退五成，不會比華虹好很多。不過，中芯此前由約20元跌下來，跌了逾三成，仍以買中芯較佳，始終其合作夥伴背景較雄厚。

中芯今日跌0.24%收報16.54元，成交3.34億元；華虹跌0.55%報17.98元，連跌3日，累跌7.42%，成交1.91億元。其餘芯片股表現各異，ASMPT(00522)升2.12%報74.8元，上海復旦(01385)升0.36%報11.06元，晶門半導體(02878)跌3.51%報0.275元，宏光半導體(06908)無升跌報0.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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