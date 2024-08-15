騰訊季績勝預期獲大行唱好，股價不升反跌應如何部署？

騰訊(00700)上日收市後公布業績，第二季盈利按年升82%至476.3億元人民幣，經調整盈利增53%至573.13億元人民幣，同樣遠好過預期。今次業績功臣在於遊戲業務，其中本土遊戲收入恢復同比增長，增幅9%。騰訊績後獲多家大行唱好，股價今日(15日)卻不升反跌，最多跌逾2%，部分原因相信是因公司近日陷於「蘋果稅」爭議，公司亦承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成。若仍看好騰訊業務前景，應如何部署？

（騰訊官網媒體資料庫）

第二季盈利按年升82%收入增8% 經調整盈利升53%



騰訊截至今年6月底止第二季純利為476.3億元人民幣，按年升約82%，按季升14%，勝預期的402.7億元人民幣。季度非國際財務報告準則盈利為573.13億元人民幣，按年升53%，按季升14%，勝預期的486.7億元人民幣。期內收入1611.17億元人民幣，按年升8%，按季升1%，符合預期；經營盈利507.32億元人民幣，按年增40%，按季跌3%。

集團上半年純利則為895.19億元人民幣，按年增約72%，不派中期息。期內非國際財務報告準則純利1075.78億元人民幣，按年增53%；收入3206.18億元人民幣，按年升7%；毛利1697.65億元人民幣，按年升22%。

第二季本土遊戲收入恢復同比增長 增幅9%

騰訊第二季增值服務業務收入按年增6%至788億元人民幣。國際市場遊戲收入錄139億元人民幣，按呈報及固定滙率計算，增幅均為9%。本土市場遊戲收入恢復同比增長，增長9%至346億元人民幣。集團指，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布，本土市場遊戲總流水的增速超過收入增速。



另騰訊第二季社交網絡收入按年增2%至303億元人民幣，得益於音樂與長視頻付費會員收入增加以及小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售增加，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下滑所抵銷。第二季網絡廣告業務收入按年增19%至299億元人民幣，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。由於部分互聯網服務公司的廣告預算縮減，移動廣告聯盟的收入同比下降。第二季金融科技及企業服務業務收入按年增4%至504億元人民幣。金融科技服務收入增速放緩至低個位數百分比，商業支付收入增速進一步放緩反映消費支出緩慢增長，同時由於風險管控措施的提升使得消費貸款服務收入下降，而理財服務收入錄得雙位數百分比增長。企業服務業務收入實現十幾個點的增長率，受益於雲服務業務收入增長(包括企業微信商業化提升)，以及視頻號商家技術服務費的增長。

騰訊：業績展現平台與內容結合戰略優勢 將持續投資包括AI在內技術

騰訊指，次季業績展現其平台與內容結合戰略的優勢。本土市場遊戲收入恢復增長，國際市場遊戲收入加速增長，得益於數款長青遊戲用戶參與度的提升，以及若干新遊戲的成功發布。通過改編自閱文IP的自製電視劇，騰訊視頻實現了觀眾和付費會員數的顯著增長。展望未來，集團將持續投資於平台和包括AI在內的技術，以創造新的商業價值和更好地服務用戶需求。

另騰訊公布，上半年公司於聯交所以總代價約523億港元(未計開支)購回合共約1.547億股股份。購回的股份其後已被註銷，進行回購旨在長遠提高股東價值。此外，於今年6月30日，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數按年升3%至13.71億，QQ的移動終端月活躍帳戶數按年持平於約5.71億；收費增值服務註冊帳戶數按年增長12%至2.63億。



大摩：料下半年遊戲收入加快增長 予目標價450元

（資料圖片）

摩根士丹利發表研報指，估計騰訊第二季國際遊戲流水增長勢頭與第一季相若，而本土遊戲流水料錄得雙位數增長。管理層對旗下的手遊《地下城與勇士》生命周期充滿信心，並預計總流水將保持穩定。本土遊戲流水下半年將轉化並加快收入增長，而國際遊戲收入料於第四季迎來顯著提升。由於宏觀經濟疲弱，預計騰訊第三季收入將按年增長7%，當中廣告和金融科技業績增長放緩，但部分被下半年強勁的遊戲收入增長所抵銷，而季度經調整營業利潤料按年增19%。而騰訊年初至今已完成超過600億元的回購，預計今年能實現超過1000億元的回購目標，相信績後恢復每天回購將支撐其股價表現，維持「增持」評級且列為首選股，目標價450元。

高盛指，騰訊第二季業績表現穩健，是其中一間業績最具能見度的中國科網巨企，且盈利增長穩定維持20%以上。儘管下半年宏觀前景仍然不振，料騰訊仍可受惠在本土及國際遊戲、廣告等市場佔有率上升，以及商業支付量份額穩定；高品質收入流帶來的持續利潤率擴張路徑；市場對每股盈利的預期有所上調；及業績公布後重新開始每日回購。騰訊基本面仍正面，但將其目標價由477元降至464元，評級維持「買入」。





瑞銀：未來遊戲收入料強勁增長 予目標價483元

瑞銀表示，騰訊第二季收入及經調整經營溢利符合預期；經調整淨利潤高於市場預期19%，主要由於期內毛利率亦較預測高、來自合營企業(主要為拼多多)的收益及有效稅率較低。對次季遊戲表現強勁感正面，但下半年宏觀前景疲弱，將拖累廣告和金融科技業務，進而損害市場情緒。此外，由於遊戲收入遞延反映，騰訊的盈利也出現滯後，強勁的遊戲收入將推遲到以後的幾個季度。不過，中國收入最高的前10名手遊，其中有6至7個屬於騰訊，這一份額的增長預示遊戲收入強勁增長，予「買入」評級，目標價483元。

富瑞稱，騰訊次季總收入按年升8%，符合預期，而非通用會計準則淨利潤按年升53%至537億元人民幣，優於預期。集團強調線上遊戲業務的關鍵在於創新，總收入增速快過收入；在廣告技術升級及視頻帳戶優勢的支持下，廣告業務的市場份額擴張；電商直播業務亦有微信生態圈支撐，而金融科技及企業服務業務表現就要視乎消費前景。集團的高質量增長前景不變，維持「買入」評級，目標價由487元升至490元。

滙豐環球研究指，騰訊在宏觀逆向情況下仍造好，第二季收入及經營利潤符合預期，盈利則好於預期，受惠於合資及聯營公司應佔利潤表現。至於下半年，雖料國內遊戲前景維持穩健，但宏觀情況或令廣告及金融科技業務受壓，因此下調公司2024至26年收入預測1%至4%，經營利潤預測下調0.1%至3%。雖然相信利潤持續擴張，但上升規模會於下半年至明年回歸正常化。而管理層承諾完成回購目標，以及總股東回報率4%，屬正面因素，提供估值支持。另繼續看好公司遊戲業務透過科技提升點擊率，會有助公司適應宏觀弱勢，但面對增長挑戰及利潤擴張正常化，股價短期內或會波動，維持「買入」評級，目標價475元。

騰訊回應「蘋果稅」 承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成

值得一提，《彭博》早前引述知情人士稱，蘋果加大了對騰訊和字節跳動的施壓，要求這兩家公司堵住其應用程式內開發者用來將用戶引向外部支付系統的漏洞，從而規避蘋果通常會收取的30%分成。據《財新》報道，上述30%的抽成費用即俗稱的「蘋果稅」、「安卓稅」，用戶在應用內進行購買行為，蘋果和谷歌應用商店將抽成30%。安卓體系相對蘋果開放，允許其他應用商店存在，而中國遊戲開發商還要面對由數家國產手機廠商組成的名為「硬核聯盟」的應用分發營銷平台，長期以「五五」比例抽成。

騰訊在昨晚的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成。騰訊首席戰略官詹姆斯．米歇爾(James Mitchell)表示，公司正在探索通過蘋果的iOS支付系統提供應用內交易的方法，這將使蘋果開始從遊戲內交易中分成。他又說，「希望以經濟上可持續且公平的方式提供這種服務，這是正在進行的討論，希望能產生積極的結果，但如果討論沒有進展，那麼現狀就會維持下去」。

溫傑：績佳在預期內兼受制蘋果稅爭議 回至360元以下才可吼

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，騰訊第二季收入增8%，高於預期增7.2%，經調整盈利升逾五成，遠勝預期升三成，但其較好的業績已在大家預期內。騰訊業務主要分三項，其一為增值服務，主要是遊戲業務，以往較令人擔心及失望；第二項業務為網絡廣告，騰訊和快手(01024)近一年至一年半都處於風口上，收入至少要有15%增長才算合格；第三項業務為雲及支付服務，大致會與GDP增長同步，約增4至6%。騰訊以往痛點為遊戲業務表現較差，但自從去年第三、四季，公司已表明會加大力度，而從今年第二季開始確實有很多新遊戲推出，包括萬眾期待的《地下城與勇士》，其流水量強勁，故近一、兩星期市場已調高了期望。

至於為何騰訊第二季收入只增8%，經調整盈利卻增逾五成，溫傑指，留意到公司去年第二季分佔聯營及合營公司的盈利只有11億元人民幣，今年第二季卻有77億元人民幣，足足相差逾60億元，而騰訊一季也只賺400幾億元人民幣，可見這60億元盈利有多重要。可見原來不是騰訊收入增長很快，控制資源做得很好，而是因其聯營公司一次過泵水77億給它「谷大條數」，故騰訊業績並非如想像中那麼好，聯營公司貢獻的持久性也令人懷疑。而在昨晚騰訊的分析員會議上，管理層承認正與蘋果就微信小遊戲收入分成談判，令人擔心若與蘋果分成，對騰訊收入會有影響，而騰訊今次業績亮點為遊戲業務終於翻生，卻要分些收入給別人，故騰訊ADR即應聲下挫。騰訊若回到350至360元才可考慮吸納。

騰訊今日跌1.45%收報368.4元，成交79.12億元。其他科技股亦大多下跌，阿里(09988)跌2.43%報76.4元，京東(09618)跌1.44%報99.35元，百度(09888)跌1.15%報81.45元，快手(01024)跌1.01%報44元，惟美團(03690)升0.29%報102.4元，網易(09999)升3.89%報138.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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