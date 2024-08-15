  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

騰訊季績勝預期獲大行唱好，股價不升反跌應如何部署？

15/08/2024

　　騰訊(00700)上日收市後公布業績，第二季盈利按年升82%至476.3億元人民幣，經調整盈利增53%至573.13億元人民幣，同樣遠好過預期。今次業績功臣在於遊戲業務，其中本土遊戲收入恢復同比增長，增幅9%。騰訊績後獲多家大行唱好，股價今日(15日)卻不升反跌，最多跌逾2%，部分原因相信是因公司近日陷於「蘋果稅」爭議，公司亦承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成。若仍看好騰訊業務前景，應如何部署？

 

  （騰訊官網媒體資料庫

 

第二季盈利按年升82%收入增8%　經調整盈利升53%

 

　　騰訊截至今年6月底止第二季純利為476.3億元人民幣，按年升約82%，按季升14%，勝預期的402.7億元人民幣。季度非國際財務報告準則盈利為573.13億元人民幣，按年升53%，按季升14%，勝預期的486.7億元人民幣。期內收入1611.17億元人民幣，按年升8%，按季升1%，符合預期；經營盈利507.32億元人民幣，按年增40%，按季跌3%。

 

　　集團上半年純利則為895.19億元人民幣，按年增約72%，不派中期息。期內非國際財務報告準則純利1075.78億元人民幣，按年增53%；收入3206.18億元人民幣，按年升7%；毛利1697.65億元人民幣，按年升22%。

 

第二季本土遊戲收入恢復同比增長　增幅9%

 

　　騰訊第二季增值服務業務收入按年增6%至788億元人民幣。國際市場遊戲收入錄139億元人民幣，按呈報及固定滙率計算，增幅均為9%。本土市場遊戲收入恢復同比增長，增長9%至346億元人民幣。集團指，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布，本土市場遊戲總流水的增速超過收入增速。


　　另騰訊第二季社交網絡收入按年增2%至303億元人民幣，得益於音樂與長視頻付費會員收入增加以及小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售增加，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下滑所抵銷。第二季網絡廣告業務收入按年增19%至299億元人民幣，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。由於部分互聯網服務公司的廣告預算縮減，移動廣告聯盟的收入同比下降。第二季金融科技及企業服務業務收入按年增4%至504億元人民幣。金融科技服務收入增速放緩至低個位數百分比，商業支付收入增速進一步放緩反映消費支出緩慢增長，同時由於風險管控措施的提升使得消費貸款服務收入下降，而理財服務收入錄得雙位數百分比增長。企業服務業務收入實現十幾個點的增長率，受益於雲服務業務收入增長(包括企業微信商業化提升)，以及視頻號商家技術服務費的增長。

 

騰訊：業績展現平台與內容結合戰略優勢　將持續投資包括AI在內技術

 

　　騰訊指，次季業績展現其平台與內容結合戰略的優勢。本土市場遊戲收入恢復增長，國際市場遊戲收入加速增長，得益於數款長青遊戲用戶參與度的提升，以及若干新遊戲的成功發布。通過改編自閱文IP的自製電視劇，騰訊視頻實現了觀眾和付費會員數的顯著增長。展望未來，集團將持續投資於平台和包括AI在內的技術，以創造新的商業價值和更好地服務用戶需求。

 

　　另騰訊公布，上半年公司於聯交所以總代價約523億港元(未計開支)購回合共約1.547億股股份。購回的股份其後已被註銷，進行回購旨在長遠提高股東價值。此外，於今年6月30日，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數按年升3%至13.71億，QQ的移動終端月活躍帳戶數按年持平於約5.71億；收費增值服務註冊帳戶數按年增長12%至2.63億。


大摩：料下半年遊戲收入加快增長　予目標價450元

 

騰訊季績勝預期獲大行唱好，股價不升反跌應如何部署？

（資料圖片）

 

　　摩根士丹利發表研報指，估計騰訊第二季國際遊戲流水增長勢頭與第一季相若，而本土遊戲流水料錄得雙位數增長。管理層對旗下的手遊《地下城與勇士》生命周期充滿信心，並預計總流水將保持穩定。本土遊戲流水下半年將轉化並加快收入增長，而國際遊戲收入料於第四季迎來顯著提升。由於宏觀經濟疲弱，預計騰訊第三季收入將按年增長7%，當中廣告和金融科技業績增長放緩，但部分被下半年強勁的遊戲收入增長所抵銷，而季度經調整營業利潤料按年增19%。而騰訊年初至今已完成超過600億元的回購，預計今年能實現超過1000億元的回購目標，相信績後恢復每天回購將支撐其股價表現，維持「增持」評級且列為首選股，目標價450元。

 

　　高盛指，騰訊第二季業績表現穩健，是其中一間業績最具能見度的中國科網巨企，且盈利增長穩定維持20%以上。儘管下半年宏觀前景仍然不振，料騰訊仍可受惠在本土及國際遊戲、廣告等市場佔有率上升，以及商業支付量份額穩定；高品質收入流帶來的持續利潤率擴張路徑；市場對每股盈利的預期有所上調；及業績公布後重新開始每日回購。騰訊基本面仍正面，但將其目標價由477元降至464元，評級維持「買入」。

瑞銀：未來遊戲收入料強勁增長　予目標價483元

 

　　瑞銀表示，騰訊第二季收入及經調整經營溢利符合預期；經調整淨利潤高於市場預期19%，主要由於期內毛利率亦較預測高、來自合營企業(主要為拼多多)的收益及有效稅率較低。對次季遊戲表現強勁感正面，但下半年宏觀前景疲弱，將拖累廣告和金融科技業務，進而損害市場情緒。此外，由於遊戲收入遞延反映，騰訊的盈利也出現滯後，強勁的遊戲收入將推遲到以後的幾個季度。不過，中國收入最高的前10名手遊，其中有6至7個屬於騰訊，這一份額的增長預示遊戲收入強勁增長，予「買入」評級，目標價483元。

 

　　富瑞稱，騰訊次季總收入按年升8%，符合預期，而非通用會計準則淨利潤按年升53%至537億元人民幣，優於預期。集團強調線上遊戲業務的關鍵在於創新，總收入增速快過收入；在廣告技術升級及視頻帳戶優勢的支持下，廣告業務的市場份額擴張；電商直播業務亦有微信生態圈支撐，而金融科技及企業服務業務表現就要視乎消費前景。集團的高質量增長前景不變，維持「買入」評級，目標價由487元升至490元。

 

　　滙豐環球研究指，騰訊在宏觀逆向情況下仍造好，第二季收入及經營利潤符合預期，盈利則好於預期，受惠於合資及聯營公司應佔利潤表現。至於下半年，雖料國內遊戲前景維持穩健，但宏觀情況或令廣告及金融科技業務受壓，因此下調公司2024至26年收入預測1%至4%，經營利潤預測下調0.1%至3%。雖然相信利潤持續擴張，但上升規模會於下半年至明年回歸正常化。而管理層承諾完成回購目標，以及總股東回報率4%，屬正面因素，提供估值支持。另繼續看好公司遊戲業務透過科技提升點擊率，會有助公司適應宏觀弱勢，但面對增長挑戰及利潤擴張正常化，股價短期內或會波動，維持「買入」評級，目標價475元。

 

騰訊回應「蘋果稅」　承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成

 

　　值得一提，《彭博》早前引述知情人士稱，蘋果加大了對騰訊和字節跳動的施壓，要求這兩家公司堵住其應用程式內開發者用來將用戶引向外部支付系統的漏洞，從而規避蘋果通常會收取的30%分成。據《財新》報道，上述30%的抽成費用即俗稱的「蘋果稅」、「安卓稅」，用戶在應用內進行購買行為，蘋果和谷歌應用商店將抽成30%。安卓體系相對蘋果開放，允許其他應用商店存在，而中國遊戲開發商還要面對由數家國產手機廠商組成的名為「硬核聯盟」的應用分發營銷平台，長期以「五五」比例抽成。

 

　　騰訊在昨晚的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成。騰訊首席戰略官詹姆斯．米歇爾(James Mitchell)表示，公司正在探索通過蘋果的iOS支付系統提供應用內交易的方法，這將使蘋果開始從遊戲內交易中分成。他又說，「希望以經濟上可持續且公平的方式提供這種服務，這是正在進行的討論，希望能產生積極的結果，但如果討論沒有進展，那麼現狀就會維持下去」。

 

溫傑：績佳在預期內兼受制蘋果稅爭議　回至360元以下才可吼

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，騰訊第二季收入增8%，高於預期增7.2%，經調整盈利升逾五成，遠勝預期升三成，但其較好的業績已在大家預期內。騰訊業務主要分三項，其一為增值服務，主要是遊戲業務，以往較令人擔心及失望；第二項業務為網絡廣告，騰訊和快手(01024)近一年至一年半都處於風口上，收入至少要有15%增長才算合格；第三項業務為雲及支付服務，大致會與GDP增長同步，約增4至6%。騰訊以往痛點為遊戲業務表現較差，但自從去年第三、四季，公司已表明會加大力度，而從今年第二季開始確實有很多新遊戲推出，包括萬眾期待的《地下城與勇士》，其流水量強勁，故近一、兩星期市場已調高了期望。

 

　　至於為何騰訊第二季收入只增8%，經調整盈利卻增逾五成，溫傑指，留意到公司去年第二季分佔聯營及合營公司的盈利只有11億元人民幣，今年第二季卻有77億元人民幣，足足相差逾60億元，而騰訊一季也只賺400幾億元人民幣，可見這60億元盈利有多重要。可見原來不是騰訊收入增長很快，控制資源做得很好，而是因其聯營公司一次過泵水77億給它「谷大條數」，故騰訊業績並非如想像中那麼好，聯營公司貢獻的持久性也令人懷疑。而在昨晚騰訊的分析員會議上，管理層承認正與蘋果就微信小遊戲收入分成談判，令人擔心若與蘋果分成，對騰訊收入會有影響，而騰訊今次業績亮點為遊戲業務終於翻生，卻要分些收入給別人，故騰訊ADR即應聲下挫。騰訊若回到350至360元才可考慮吸納。

 

　　騰訊今日跌1.45%收報368.4元，成交79.12億元。其他科技股亦大多下跌，阿里(09988)跌2.43%報76.4元，京東(09618)跌1.44%報99.35元，百度(09888)跌1.15%報81.45元，快手(01024)跌1.01%報44元，惟美團(03690)升0.29%報102.4元，網易(09999)升3.89%報138.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他騰訊相關新聞：
大行報告 | 騰訊、電能、長建績後點部署，一表睇晒好清晰
港股 | 午市前瞻 | 內地因素比外圍更影響港股 騰訊績佳惟四百大關難破
【騰訊績後】瑞銀：騰訊次季業績勝預期，看好未來遊戲收入增長
【騰訊績後】富瑞：騰訊次季經調整盈利勝預期，升目標至４９０元
【騰訊績後】滙豐研究維持騰訊買入評級，惟料短期股價波動
【騰訊績後】大摩料騰訊下半年遊戲收入加快增長，目標價４５０元
《Ａ股焦點》遊戲板塊連升三日，凱撒文化二連漲停
【騰訊績後】高盛：騰訊次季表現穩健，惟降目標價至４６４元
騰訊回應「蘋果稅」，承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01066

威高股份

4.210

異動股

08311

圓美光電

0.037

異動股

08501

莊皇集團公司

0.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,356.40
    +348.01 (+0.870%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,511.21
    +56.00 (+1.027%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,469.37
    +276.77 (+1.610%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.580
變動率︰+3.070%
較港股︰0.00%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升22.867
變動率︰+2.883%
較港股︰+0.51%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.580
變動率︰+2.543%
較港股︰0.00%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.073
變動率︰-2.610%
較港股︰-7.56%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升27.555
變動率︰+6.390%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.175
變動率︰+3.321%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升11.795
變動率︰+3.284%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升13.530
變動率︰+3.204%
精選美股 More
CSCO
思科
按盤價(USD)︰升49.353
變動率︰+8.612%
WMT
沃爾瑪
按盤價(USD)︰升73.300
變動率︰+6.758%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升213.116
變動率︰+5.828%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升16.765
變動率︰+4.260%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/08/2024 10:32 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/08/2024 10:32 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01066 威高股份
  • 4.210
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.520
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 09987 百勝中國
  • 259.400
  • 02150 奈雪的茶
  • 1.430
股份推介
  • 01818 招金礦業
  • 13.220
  • 目標︰$15.00
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.960
  • 目標︰$8.80
  • 00811 新華文軒
  • 9.940
  • 目標︰--
  • 00152 深圳國際
  • 6.550
  • 目標︰$7.10
  • 09999 網易－Ｓ
  • 138.900
  • 目標︰$170.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 368.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.400
  • 00005 滙豐控股
  • 64.600
  • 00941 中國移動
  • 73.950
  • 00001 長和
  • 40.850
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 0.840
  • 目標︰$1.00
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 3.180
  • 目標︰$3.70
  • 01448 福壽園
  • 4.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.220
即時重點新聞

15/08/2024 17:19  【長實業績】李澤鉅:「過去歷史話我知，邊個賭香港長期差都錯」

15/08/2024 18:57  【長和業績】李澤鉅：不敢太看淡內地零售，無想過長和第二上市

15/08/2024 18:17  京東(9618)第二季經調整盈利按年增69%

15/08/2024 16:34  港鐵中期純利升44.7%至60.4億元，派息0.42元

15/08/2024 16:56  聯通(762)中期純利升11.3%，派息增至24.81分人幣

15/08/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒３５億元，買盈富沽美團

15/08/2024 08:51  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後大行維持正面評級，多行升長建、電能目標

15/08/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８９２，一周拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從姤卦看巴黎奧運及西方沒落：縱慾風氣不可長（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李澤鉅：「不敢賭香港市場太差，邊個賭香港長期差都錯」新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業固投仍弱，樓價跌幅再擴，公募基金傳納SPV新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

煤氣費減免 | 媒氣公司推媒氣優惠計劃！指定度數煤氣費半價／豁免保養月費及基本收費／免費檢查維修爐具！邊4類人合資格？即睇詳情及申請方法
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳新商場大運天地開幕！開放式設計融入戶外公園︰近200個品牌進駐！設室內馬場、超多打卡位！湖邊賞孔雀梅花鹿最驚喜
人氣文章

玩樂 What’s On

航空公司排名 | 全球最乾淨航空公司Top20公開！香港2間航空公司上榜、其中一間成世一！即睇港人常搭航空有冇份
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

拿破崙三世最愛獨立製錶品牌！專訪首席營運官Xavier de Roquemaurel（上）：談Czapek & Cie 的前世今生
人氣文章

Fashion

lululemon 高爾夫球服飾系列：全新物料讓你在運動時保持乾爽、解決汗印帶來的尷尬！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

同時愛上兩個女人，只是出軌的借口！不忠與背叛，還算得上愛嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎功能衰退 | 35歲女腎功能退化如60歲！尿頻、喝水少求診揭患膀胱過度活躍症！醫生推介吃1類食物3個月有效改善新文章
人氣文章
胰臟癌症狀 | 30歲女無任何不適體檢驚現5cm胰臟腫瘤！醫生：逾7成早期患者無症狀！1類人患胰臟癌機會高8倍新文章
人氣文章
19款髮膜大比拼！日本雜誌《LDK》評測髮膜用後效果、成分、使用感！6款獲評A級滋潤護髮，最平港幣$57買到！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2024 22:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪15/08/2024
易經看世界 | 從姤卦看巴黎奧運及西方沒落：縱慾風氣不可長（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金