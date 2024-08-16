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中聯通業績對辦兼增派息，惟券商看法分歧，電訊股可以點揀？

16/08/2024

　　中聯通(00762)公布中期業績，純利按年升11.3%至近138億元人民幣，中期息增22.2%至24.81分人民幣，即派息比率達55%，與上年持平，符合預期。值得一提，中移動(00941)早前公布中期純利按年升5.3%，派息升7%，看來聯通兩方面增長都較快，加上股價此前已有較深調整，今早(16日)最多彈逾半成。聯通雖然於績後獲富瑞及滙證上調目標價，但前者升至10.79元，後者卻只升至6元，分歧頗大，三隻中資電訊股應揀買哪一隻？

 

（Shutterstock）

 

中期純利按年升11%派息增22%　收入升2.9%


　　中聯通公布，截至2024年6月30日止中期純利137.93億元人民幣，按年升11.3%；每股基本盈利45分人民幣，派發中期息24.81分人民幣(稅前)，按年增長22.2%。期內稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年升2.7%至550.1億元人民幣；收入1973.41億元人民幣，升2.9%；當中主營業務聯網通信業務完成收入1251億元人民幣，增長2.1%；算網數智業務收入435億元人民幣，增長6.6%。

 

　　集團聯網用戶的規模和價值實現「雙提升」，一是聯接數量穩步增長，上半年淨增近8000萬，總規模突破10億。其中移動用戶淨增超600萬戶，總用戶達到3.4億戶，淨增規模創近5年同期新高；物聯網聯接數超過5.6億；寬帶用戶繼續穩步增長，達到1.17億戶，其中融合用戶突破8000萬戶。二是用戶結構進一步優化，5G套餐用戶滲透率超過80%，千兆寬帶用戶滲透率超過25%；價值經營成效顯現，融合用戶ARPU(每月每戶平均收入)達到103元人民幣。

 

料全年稅前利潤雙位數增長　維持資本開支預算650億人幣

 

　　集團指，上半年資本支出實現有效控制，資本支出為239億元人民幣，按年下降13.4%。資本結構持續優化，帶息債務較去年底下降3.8%至30.5億元人民幣，資產負債率下降至45.5%的健康水平。管理層表示，今年全年稅前利潤指引為雙位數增長，整體資本開支將保持年初650億元人民幣的預算不變，有關開支會根據業務發展重點需要，主要用於技術提升及更新，淘汰落後的設備，未來亦會加強智算基礎設施建設。


　　管理層提到，目前中國手機用戶普及率達116%，寬帶家庭客戶滲透率目前也很高，增量紅利空間正逐步收窄。面對有關局面，聯通會透過業務融合豐富產品供給、深耕細分市場，以及在大數據與人工智能等領域沉澱優勢。至於國際業務方面，董事長陳忠岳指，沒有足夠的國際業務就不是國際化企業，也無法服務好一帶一路市場。集團上月取得青島及海口的國際通訊業務出入口許可，現時累計共有14個區域獲得許可，公司有條件和基礎擴充不同的國際市場。

 

富瑞：次季盈利勝預期今年派息率料達60%　升目標價至10.79元


　　富瑞發表研報指，市場原先憂慮中聯通季績久佳，但在營收壓力下，公司第二季純利仍能按年升13%，好過預期，亦符合公司原先今年錄得盈利雙位數增長之指引，相信下半年增長將可能由持續的營運開支控制、較低的壞帳準備所帶動，但被期內缺乏一次性非經營收入所抵銷。


　　富瑞預期聯通今年派息比率達60%，意味股息率有7.1厘，現時估計其2026年度派息比率將於70%水平見頂，將目標價由10.67元上調至10.79元，維持「買入」評級。


滙證：上半年業績穩定惟維持審慎態度　升目標價至6元


　　滙證稱，中聯通上半年業績穩定，稅前利潤按年升10.4%，經營收入按年增長2.7%，中期息按年大升約22%，勝該行預期。內地電訊行業走勢未算太明朗，管理層在宏觀環境逆風下繼續專注在企業業務增長，將其目標價由5.5元上調9.1%至6元，維持「持有」評級。


　　滙證指，中聯通在股息及數據流量錄得良好增長，電訊業務表現難以評估，公司繼續專注在企業層面。集團經營成本走勢穩定，員工成本按年下降，其他與新業務相關的成本上升，因為其電訊業務走勢較同業弱，以及如ARPU等方面可見度較低，故此對聯通展望維持審慎態度，將其2024年每股盈利預測微降至0.61元人民幣，2025年及2026年的每股盈測，則分別維持在0.68元人民幣及微升至0.74元人民幣。

 

溫鋼城：聯通短炒較值博6.3元可吸　長揸較傾向中移動

 

中聯通業績對辦兼增派息，惟券商看法分歧，電訊股可以點揀？
（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中聯通在公布業績前股價已受壓，因大家覺得中移動業績有瑕疵，聯通此前也由7.5元一直下跌，曾經連6元也跌穿，因本已超賣加上業績不太差，令股價今日出現反彈，因其不論每股盈利及營業收入都符合預期。市場預期公司往後營業收入增長約10%。現時唯一要關注電訊股在AI及雲方面的投資會否佔一定數目，因見中移動都設立了很多數據中心，聯通可能也會這樣做，雖然一般只佔資本閞支10%以下，但未來內地市場增長動力未必很大。聯通短期較適宜炒波幅，料大概於6至7.5元上落，保守估計也有機會升至7元，有貨可續持有，無貨待回至6.3元再部署較好，而在業績公布後也應沒有新消息可炒作。

 

　　另溫鋼城指，中電信(00728)近日股價反彈，表現不錯，惟其雙頂頸線處於約4.5至4.6元，會開始遇到較大阻力，相反聯通距離之前頸線位約7元仍較遠，論短炒會較值博，但論長揸則更傾向中移動，因其網絡客戶數量高達10億更穩健。

 

　　中聯通半日升3.99%收報6.51元，最多升5.59%至6.61元，成交3.77億元。中移動則升0.14%報74.05元，中電信升0.45%報4.48元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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