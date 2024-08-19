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美減息預期升溫金價創新高，黃金ETF及金礦股如何部署？

19/08/2024

　　隨著市場對聯儲局9月減息預期不斷升溫，美元進一步走弱，加上中東緊張局勢提振黃金的避險需求，國際金價上周五(16日)再創歷史新高，現貨金首次升穿每盎司2500美元，升約2%，今年以來累升逾兩成。紐約期金收報每盎司2537.8美元，升1.8%。另《路透》引述知情人士指，在暫停兩個月後，中國人民銀行8月再向數家中資銀行發放黃金進口配額。有分析師預期，金價未來可能衝上2700美元甚至3000美元。金礦股今日(19日)普遍上揚，其中招金礦業(01818)最多飆逾7%，SPDR金ETF(02840)則與金價同步創新高，應如何部署？

 

（Shutterstock）


美國消費者信心勝預期提振降息期望　美元創近5個月低   

 

　　美國密歇根大學上周五公布的初步調查顯示，消費者信心指數由7月的66.4，升至8月的67.8，是自3月以來首次上升，好過市場預期的66.9。令人鼓舞的經濟數據提振了投資者對聯儲局可能很快降息的期望。美元連續第3周下跌，跌至近5個月來的最低水平。美匯指數跌0.48%，至102.54。金價升至歷史新高，紐約期金收報每盎司2537.8美元，升1.8%，全周升近3%。現貨金首次升穿每盎司2500美元，曾逼近2510美元水平，升約2%。

 

　　值得一提，自本周四(22日)起一連3天，來自全球主要央行行長、學者和經濟學家將齊聚懷俄明州傑克遜環球央行年會，聯儲局主席鮑爾將在當地時間周五上午10時發表主題演說，華爾街押注，鮑威爾將在年會上確認即將減息。紐約聯邦儲備銀行前行長Bill Dudley表示，鮑威爾可能暗示，不再有理由實施緊縮貨幣政策，但應不會透露首次減息的幅度，特別是考慮到9月6日將公布就業報告，聯儲局下次政策會議在9月18日。

 

路透：人行恢復向數家中資銀行發放黃金進口配額

 

　　現貨金價首次突破每盎司2500美元大關之際，《路透》引述知情人士稱，因預期需求回升，人民銀行8月已向數家中資銀行發放新的黃金進口配額。報道指，此前兩個月，人行暫停發放配額，很大程度是因珠寶消費疲軟拖累實物需求放緩，但投資需求穩健。


　　知情人士指，人民銀行向部分本地銀行提供新一批進口黃金額度，預料將會刺激黃金進口量。分析師表示，中國的強勁購買是國際金價今年3月至4月上漲的關鍵因素，若需求再次回升，可能會進一步推高金價。

 

道明證券：考慮聯儲局放寬幣策　金價或衝上2700美元



　　德國商業銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch上調了對年底金價的預測，從2300美元/盎司調整至2500美元/盎司。他認為，由於美聯儲大幅降息的跡象明顯，金價將得到持續支撐。預計到明年年中，金價可能會進一步上漲至2600美元/盎司，但隨着通脹的再次上升和對加息的預期，2025年底金價可能會回落至2550美元/盎司。道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek認為，考慮聯儲局可能放寬貨幣政策，未來數季金價可能衝上每盎司2700美元。美國貴金屬交易所(American Precious Metals Exchange)高級總監Patrick Yip給出更高預期，他認為假如地緣政治持續處於不確定、聯儲局決定降息及全球央行增加購買黃金，最快明年國際金價就可能上看3000美元。


　　事實上，各國央行一直是黃金需求的主要來源，中國、土耳其和印度等國都希望將外匯儲備從美元移轉至黃金，特別是在目睹西方各國因俄烏戰事爆發後，凍結俄羅斯美元資產之後。根據摩根大通估計，2023年各國央行合計購買超過1000公噸黃金，其中中國人民銀行連續18個月購入黃金，是該銀行有史以來最長的購買期，直到今年5月才停止。印度央行也不例外，其黃金儲備增幅創下近兩年來最大。

 

李偉傑：金價2450美元以下可買黃金ETF　招金上望14.8元

 

美減息預期升溫金價創新高，黃金ETF及金礦股如何部署？

（李偉傑）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，金價受多個利好因素支持，包括美國快將減息、全球央行買金及地緣政局緊張，記得早前日圓拆倉潮令環球股市急瀉，當時金價最低也只跌至2430美元。如果美國真的9月起開始減息，金價未來應不難升至2700美元。另外，若真的如《路透》報道，人行恢復向銀行發放黃金進口配額，相信中線可對金價起支撐作用。惟待金價回至2450美元以下才部署買入會較值博，其中買入黃金ETF較簡單，不需如金礦股般要考慮公司業績表現及經營效率。

 

　　李偉傑又指，雖然金價再創新高，但金礦股股價似乎只是跟隨大市上升，表現遠不及此前金價創新高之時，這應與業績表現及港股市況有關。若論業績，招金礦業今年首季盈利按年升1.2倍，表現理想，但於4至6月股價每每升至14.8元都遇阻，暫可先以該處為目標。至於紫金礦業(02899)除擁有金礦外，也有銅礦，股價走勢不止與金價有關，還是揀買招金較佳。

 

　　金礦股今日普遍上升，招金礦業升5.05%收報13.72元，紫金礦業升1.77%報16.06元，山東黃金(01787)升5.12%報16.44元，靈寶黃金(03330)升7.86%報3.43元，中國黃金國際(02099)升2.62%報41.15元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.63%報1803.5元，價值黃金ETF(03081)升1.72%報59.28元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


另外，連連 STAR FX 總經理陳欣，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評黃金及外匯，立即重溫


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