京東 | 傳沃爾瑪擬賣出股權募資，京東美股盤後重挫11%

傳沃爾瑪擬賣出京東股權募資

外電引述知情人士透露，沃爾瑪正在兜售所持京東股權，以期募資不超過37.4億美元。京東ADR周二在美股市場收報28.19美元，盤後交易重挫11%，至25.03美元。



《彭博社》引述知情人士稱，沃爾瑪正以每股24.85至25.85美元的價格出售1.445億股，摩根士丹利負責安排本次交易。沃爾瑪、京東和摩根士丹利的代表暫未回覆置評請求。

若成功賣出將標志著兩家公司結束合作。沃爾瑪2016年收購京東5%的股份，還將1號店賣給了後者。同年晚些時候沃爾瑪增持京東至10.8%。

消息：雙方仍有意保持密切商業合作關係

據接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得了顯著成果，堪稱是互利合作的典範，沃爾瑪完成了在國內的電商布局，京東也拓展了全球供應鏈能力，雙方的業務合作始終非常順暢，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，雙方仍然是彼此重要的戰略合作夥伴，雙方也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。



另據接近該交易的投資人士分析，此次交易應該是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要，由於第二季沃爾瑪在收入增速上放緩，現金流減少，同時又需要應對當前市場環境變化做出多元化戰略，出於釋放資源，優化資本配置，退出京東的股權投資完全是一個正常的資本運作，不涉及雙方的戰略合作關係。

撰文：經濟通採訪組、國金組

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