  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

京東 | 傳沃爾瑪擬賣出股權募資，京東美股盤後重挫11%

21/08/2024

 

京東 | 傳沃爾瑪擬賣出股權募資，京東美股盤後重挫11%

 

傳沃爾瑪擬賣出京東股權募資

 

　　外電引述知情人士透露，沃爾瑪正在兜售所持京東股權，以期募資不超過37.4億美元。京東ADR周二在美股市場收報28.19美元，盤後交易重挫11%，至25.03美元。


　　《彭博社》引述知情人士稱，沃爾瑪正以每股24.85至25.85美元的價格出售1.445億股，摩根士丹利負責安排本次交易。沃爾瑪、京東和摩根士丹利的代表暫未回覆置評請求。

 

　　若成功賣出將標志著兩家公司結束合作。沃爾瑪2016年收購京東5%的股份，還將1號店賣給了後者。同年晚些時候沃爾瑪增持京東至10.8%。

 

消息：雙方仍有意保持密切商業合作關係

 

　　據接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得了顯著成果，堪稱是互利合作的典範，沃爾瑪完成了在國內的電商布局，京東也拓展了全球供應鏈能力，雙方的業務合作始終非常順暢，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，雙方仍然是彼此重要的戰略合作夥伴，雙方也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。

 


　　另據接近該交易的投資人士分析，此次交易應該是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要，由於第二季沃爾瑪在收入增速上放緩，現金流減少，同時又需要應對當前市場環境變化做出多元化戰略，出於釋放資源，優化資本配置，退出京東的股權投資完全是一個正常的資本運作，不涉及雙方的戰略合作關係。

 

撰文：經濟通採訪組、國金組

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08196

福田股份

0.045

異動股

08189

泰達生物

0.240

異動股

03968

招商銀行

33.500

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,891.26
    +56.29 (+0.138%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,618.80
    +21.68 (+0.387%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,906.06
    +89.12 (+0.500%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升373.158
變動率︰+1.829%
較港股︰+0.42%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升23.517
變動率︰+1.106%
較港股︰+0.29%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.586
變動率︰-1.445%
較港股︰-1.16%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.189
變動率︰-2.250%
較港股︰+0.24%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升14.960
變動率︰+18.730%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升21.160
變動率︰+6.869%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.915
變動率︰+3.126%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌26.755
變動率︰-5.090%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升43.165
變動率︰+6.475%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,314.580
變動率︰+3.676%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升209.300
變動率︰+3.338%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌15.785
變動率︰-11.020%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/08/2024 15:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/08/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/08/2024 15:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08196 福田股份
  • 0.045
  • 08189 泰達生物
  • 0.240
  • 03968 招商銀行
  • 33.500
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.250
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.500
股份推介
  • 01833 平安好醫生
  • 10.380
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 13.860
  • 目標︰$18.00以上
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.720
  • 目標︰$17.20
  • 00874 白雲山
  • 19.600
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 102.400
  • 目標︰$125.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 74.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.950
  • 00700 騰訊控股
  • 371.600
  • 00005 滙豐控股
  • 66.200
  • 00388 香港交易所
  • 228.600
報章貼士
  • 01083 港華智慧能源
  • 2.960
  • 目標︰--
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 80.950
  • 目標︰$112.00
  • 01368 特步國際
  • 5.000
  • 目標︰$5.40
熱炒概念股
即時重點新聞

21/08/2024 17:35  【小米業績】小米次季經調整淨利潤升20.1%，勝預期

21/08/2024 17:50  恒地(00012)上半年純利跌46.7%，中期息維持0.5元

21/08/2024 17:39  澳門特首賀一誠不參加第六任行政長官選舉，因健康未全面恢復

21/08/2024 12:04  港交所(388)中期純利跌3%至61.25億元，息4.36元

21/08/2024 13:03  《外資精點》大摩降恒指明年中目標至17000點，最悲觀萬二點

21/08/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒８１億元，買小米沽盈富

21/08/2024 09:00  【大行炒Ｄ乜】大行普遍下調快手目標，中銀國際降小鵬目標逾四成

21/08/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７９１７，一個月拆息維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

澳門特首賀一誠不參加第六任行政長官選舉，因健康未全面恢復新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米次季經調整淨利潤升20.1%，勝預期新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 歐盟微調反補貼稅，滬指兩連跌，銀行不良率回落新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

企業以「分散式工作」廣納各地人才！員工自選工作地點省成本！定期區域聚會增凝聚力
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

政府應管制商廈實用面積比率 1
人氣文章

著數速遞

信用卡優惠 | Mastercard推12大著數！飲食、Shopping、出行有齊！時代廣場5間餐廳8折 / 友和買滿額減$120 / Esso星期六日入指定汽油有折扣
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

巴黎奧運落幕：感謝香港運動員面對軟弱、戰勝恐懼，展現運動精神！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環私家會所高級中菜開放！鱘魚子鹽香凍馬友、鮑汁脆皮釀關東遼參、香辣鹵水牛脷芯、清蒸黃皮老虎斑，品嘗名廚紮實功夫
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女王繼續分享經歷！用鞭有特別技巧？自製藤條雞毛掃最有快感？奇怪要求同兒時經歷有關？扮「木乃伊」超驚嚇！最開眼界係呢款道具
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老院｜寶「輩」Summer Camp為院舍長輩送上軟餐點心！鞏固小孩同理心培養安老愛心生力軍
人氣文章
失眠困擾：瞓得愈少壽命愈短？七成港人受失眠困擾！公開常見3種失眠類型！内外兼治助擺脫夜夜難眠 1新文章
人氣文章
肝病警號 | 皮膚4大症狀暗示肝臟問題！皮膚發癢出疹可能發展成肝硬化？甚麼是蜘蛛紅痣？皮膚明顯變黃要求醫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事21/08/2024
澳門特首賀一誠不參加第六任行政長官選舉，因健康未全面恢復
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

21/08/2024 17:49

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金