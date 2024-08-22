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AIA | 友邦保險中期新業務價值升25%至24.6億美元派息44.5仙

22/08/2024

AIA | 友邦保險中期新業務價值升25%至24.6億美元派息44.5仙

 

 

友邦保險中期錄得新業務價值上升

 

 

　　友邦保險(01299)公布，截至2024年6月底止中期錄得新業務價值上升25%至24.55億美元創歷史新高；銷售增加17%至45.46億美元的年化新保費，新業務盈利能力有所提升，新業務價值利潤率上升3.3個百分點至53.9% 。公司派中期股息每股44.5港仙較去年同期增加5.2%。

 

　　期內友邦內涵價值營運溢利達53.5億美元，每股增加29%。內涵價值營運回報為16.5%，較2023年全年的12.9%有所上升。上半年的營運及投資差異皆為正面差異，向股東返還資本後的內涵價值權益為709億美元，於上半年每股上升5%。


　　按國際財務報告會計準則友邦稅後營運溢利為33.86億美元，每股增加10%；股東分配權益營運回報為15.3%，較2023年全年的13.5%有所上升。每股稅後營運溢利自2023年至2026年的複合年均增長率目標為9%至11%。同時期內產生的基本自由盈餘達33.91億美元，每股增加10%；再投資於自身新業務後產生的自由盈餘淨額為22.43億美元，按備考基準計算的股東資本比率為242%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

 

撰文：經濟通市場組

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