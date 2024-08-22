港股 | 午市前瞻 | 恒指升幅已反映減息預期 友邦績佳望後市挑戰60元

美聯儲會議記錄釋放下月降息預期，歐美股市造好，恒生指數半日升69點或0.4%，報17460，主板成交逾496億元。恒生中國企業指數報6154，升12點或0.2%。恒生科技指數報3461，升27點或0.8%。

張智威：恒指乾升 短線難突破區間上落

港股續徘徊區間上落，恒指半日一度逼近50天線關口，惜受阻回落，半日升幅不足100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指早前反彈向上，但大市成交持續低下，乾升狀態下預計短線將繼續測試250天線支持力度。

最新公布的美國聯儲局會議紀要顯示，多名官員已認為存在減息的合理理由，市場對減息憧憬進一步擴大，但張智威認為即使聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會上放鴿，都難以進一步利好港股，因港股早前一輪升勢已反映減息預期，除非聯儲局有意加強減息力度，否則恒指難有進一步突破動力。

（資料圖片）

友邦增派息兼維持回購有誠意，首站先看56元

友邦(01299)公布截至6月底止中期業績，期內新業務價值按年增加25%至24.55億美元創歷史新高，宣派中期息每股44.5港仙，較去年同期增加5.2%。友邦今早低開後獲資金追捧，股價持績攀升，半日倒升最多約5%。

張智威指友邦業績亮眼，今早低開高走走勢極佳，短線重上前頂56.5元至57元不難。他指出，雖然友邦增派中期息後整體息率仍較其他大型股份為低，但公司維持每次業績增派股息已算有誠意表現，而且公司一直維持回購股份，都是派息以外支撐股價的重要因素。他提到，友邦後市挑戰60元近250天線亦大有機會，但初步仍以56元為首站目標。

友邦保險股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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