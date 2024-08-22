  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

小米 | 雷軍：今年第二季業績是小米史上最出色季報

22/08/2024

小米業績 | 雷軍：今年第二季業績是小米史上最出色季報

 

 

　　小米(01810)公布，截至2024年6月30日止第二季純利50.98億元(人民幣．下同)，按年升38.9%；每股基本及攤薄盈利21分。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤61.75億元，按年增20.1%，勝市場預期。集團創辦人、董事長兼首席執行官雷軍在微博發文，形容今年第二季業績是小米歷史上最出色的季報。

 

 

小米業績 | 雷軍：今年第二季業績是小米史上最出色季報

 

 

小米智能電動汽車等創新業務分部總收入64億元

 


　　小米首次披露汽車業務表現，智能電動汽車等創新業務分部總收入64億元，分部經調整淨虧損18億元，毛利率15.4%。小米行政總裁及總裁盧偉冰在業績發布會上表示，有關業務未具備規模效應，加上前期投入大及車型成本貴，他預計伴隨規模、產能、交付能力的提升，虧損會進一步收窄。目前汽車工廠每月交付量企穩在約1萬輛，有信心可實現全年交付12萬輛的新目標。


　　盧偉冰對於該分部毛利率達15.4%的水平感到滿意，指小米未來的毛利率將依靠規模，以分攤非常大的成本。對於6至8月的訂單水平，盧偉冰也認為不錯，直言手裏的訂單就是未來規模的底氣，小米造車超出了自己、行業乃至供應鏈對小米的預期。


　　次季小米智能手機毛利率下跌1.2個百分點至12.1%，主要是內地競爭及核心零部件價格上升所致，管理層指出，小米手機的毛利率其實已相當高，要求其不斷上升並不現實。

 

撰文:經濟通採訪組

 

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08392

舍圖控股

0.030

異動股

08529

優博控股

0.175

異動股

02313

申洲國際

65.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08392 舍圖控股
  • 0.030
  • 08529 優博控股
  • 0.175
  • 02313 申洲國際
  • 65.050
  • 00745 中國國家文化產業
  • 0.129
  • 06690 海爾智家
  • 23.700
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 54.450
  • 目標︰$60.40
  • 01833 平安好醫生
  • 10.000
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 13.940
  • 目標︰$18.00以上
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.940
  • 目標︰$17.20
  • 00874 白雲山
  • 19.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.650
  • 00700 騰訊控股
  • 377.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.100
  • 00941 中國移動
  • 74.750
  • 00005 滙豐控股
  • 66.800
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.650
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 13.940
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 22.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 家電 More
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.680
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.100
即時重點新聞

22/08/2024 17:04  百度次季經調整純利跌7.5%至73.96億人幣，仍勝預期

22/08/2024 17:16  網易(9999)次季經調整純利跌13%至78億人幣

22/08/2024 17:51  東方海外(316)中期純利跌26.2%，連特別股息派80美仙

22/08/2024 17:10  微博(9898)第二季純利升37.5%，經調整淨利潤大致持平

22/08/2024 16:45  《盤後部署》恒指回升料反覆整固，友邦新業務勝預期上望68元

22/08/2024 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流出８３０１萬元，買石藥沽小米

22/08/2024 09:04  【大行炒Ｄ乜】港交所績後遭大行削目標，星展升舜宇目標三成

22/08/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人幣國際支付份額創新高，普華永道或被罰停業半年新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞 | 東亞銀行中期純利跌兩成至21.11億元，派息減至0.31元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

石藥次季收入倒退大行紛降目標，股價連日急插可博反彈？抑或轉吼其他醫藥股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

《愛回家》群姐根叔神還原《東張西望》何伯新何太！煲湯兼摸大髀金句連連：同佢發生咗啲關係
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國 | 英國求職要看準時機！一年有3個時段係搵工淡季？即睇求職黃金時間
人氣文章

娛樂情報

巴黎奧運 | 劍擊代表蔡俊彥大爆全年收支！揭職業運動員比賽幾乎全自費！無消遣、交際情況下一年剩3萬
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

一探馬來西亞百年錫器品牌Royal Selangor，感受比銀更低調、比鈦更柔軟的錫器飾品、家品！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

煲豬骨湯真的可補鈣？唔食湯渣夠唔夠營養？營養師拆解老火湯兩大迷思！煲骨湯加一類食材可增加營養
人氣文章

Art & Living

《Housing Re Public》：從舊式公共屋邨設計中，看城市的立面與趣味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
李佳芯素顏嘴唇泛紫！粉絲擔心健康出問題！中醫拆解3種唇色反映健康：出現一種顏色或心臟有事
人氣文章
失眠困擾：瞓得愈少壽命愈短？七成港人受失眠困擾！公開常見3種失眠類型！内外兼治助擺脫夜夜難眠 1 新文章
人氣文章
飲酒有害定有益？古代用酒治病VS酒類大熱有毒！中醫角度酒是良藥還是毒藥？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2024 18:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事22/08/2024
神州經脈 | 人幣國際支付份額創新高，普華永道或被罰停業半年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中國威脅25年

22/08/2024 13:43

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金