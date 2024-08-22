小米 | 雷軍：今年第二季業績是小米史上最出色季報

小米(01810)公布，截至2024年6月30日止第二季純利50.98億元(人民幣．下同)，按年升38.9%；每股基本及攤薄盈利21分。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤61.75億元，按年增20.1%，勝市場預期。集團創辦人、董事長兼首席執行官雷軍在微博發文，形容今年第二季業績是小米歷史上最出色的季報。

小米智能電動汽車等創新業務分部總收入64億元



小米首次披露汽車業務表現，智能電動汽車等創新業務分部總收入64億元，分部經調整淨虧損18億元，毛利率15.4%。小米行政總裁及總裁盧偉冰在業績發布會上表示，有關業務未具備規模效應，加上前期投入大及車型成本貴，他預計伴隨規模、產能、交付能力的提升，虧損會進一步收窄。目前汽車工廠每月交付量企穩在約1萬輛，有信心可實現全年交付12萬輛的新目標。



盧偉冰對於該分部毛利率達15.4%的水平感到滿意，指小米未來的毛利率將依靠規模，以分攤非常大的成本。對於6至8月的訂單水平，盧偉冰也認為不錯，直言手裏的訂單就是未來規模的底氣，小米造車超出了自己、行業乃至供應鏈對小米的預期。



次季小米智能手機毛利率下跌1.2個百分點至12.1%，主要是內地競爭及核心零部件價格上升所致，管理層指出，小米手機的毛利率其實已相當高，要求其不斷上升並不現實。

撰文:經濟通採訪組

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