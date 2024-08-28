港股 | 午市前瞻 | 恒指牛熊線有支持，安踏提百億回購催升股價惟存隱憂

港股今日走勢偏軟，恒指今早低開26點後，早段上落不大，甚至一度輕微倒升，但隨後跌勢擴大，並已跌穿100天線（約17755），半日報17700，跌173點或1%，主板成交超過484億元。恒生中國企業指數報6222，跌84點或1.3%。恒生科技指數報3437，跌63點或1.8%。

張智威：恒指結算前料不會跌太深

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指自8月初低位16441附近反彈，累積升幅超過8%，這段期間主要炒作美聯儲減息，但減息預期逐漸消化後，大市缺乏上升動力。預料恒指稍後有機會進一步下跌，但在250天線（約17274）有支持。不過，由於明日是8月期指結算日，只要外圍沒有重大不利因素發生，預料大市暫時不會跌得太深。

農夫山泉7月消委會事件負面影響未反映

農夫山泉(09633)公布，截至6月30日止中期盈利62.4億人幣，按年升8%，維持不派中期股息。期內收入221.7億人幣，升8.4%，包裝飲用水產品收益跌18.3%，惟其他飲料及農產品的收益則按年升26.6%。受業績影響，農夫山泉早市大跌超12%，創上市新低。

張智威認為，農夫山泉的中期純利升8%算是不錯。股價之所以大跌，除了核心的飲用水收益大跌18.3%之外，7月消委會就其飲用水檢測結果引起的負面影響，尚未在今次中期績反映出來。他認為消費者未來在選擇農夫山泉飲用水時，將會更謹慎，預料下半年，農夫山泉的飲用水收益將更具挑戰。雖然今日股價大跌逾一成，並創下上市以來新低，但估計股價仍有下跌空間，預料最差情況有機會見20元。

農夫山泉股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

安踏高中期息加百億回購推高股價

安踏體育(02020)公布，截至2024年6月30日止計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的利得影響之中期純利77.21億人幣，按年升62.6%，每股基本盈利2.75人幣，派中期息1.18港元，按年增加43.9%。期內收入337.35億人幣，升13.8%。

（互聯網圖片）



安踏股價今日大幅飆升，最多升12%，高見80.3元。張智威表示安踏績優固然是股價上升的原因，但中期派息由去年的0.82元升至1.18元，加上集團公布，擬動用不超過100億元，於未來18個月期間內不時於公開市場購回股份，才是股價飆升的催化劑。不過，安踏股價今日高見80.3元，有點炒過籠。他指出，內地消費疲弱始終是一大隱憂，雖然安踏沒有李寧的高庫存拖後腿，但要維持增長也不容易。他續稱，安踏的阻力位約在100天線附近（接近80元），所以今日股價升至80元附近便出現大量獲利盤。不過，始終有100億元回購作為股價穩定基礎，如果股價進一步回調至72元附近，便可以考慮買入作短炒。

安踏體育股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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