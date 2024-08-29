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澳門 | 金沙挫2%銀娛跌1%，岑浩輝批博彩業獨大不利澳門

29/08/2024

澳門 | 金沙挫2%銀娛跌1%，岑浩輝批博彩業獨大不利澳門

 

岑浩輝指澳門旅遊博彩業影響年輕人的職業發展

 

　　關注澳門政局發展，金沙(01928)現價跌2.34%，報14.22元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.07%。該股成交約478萬股，涉資6853萬元。


　　銀娛(00027)同跌1.48%，報30.05元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.22%。


　　宣布參選澳門行政長官的岑浩輝昨日（28日）表示，澳門旅遊博彩業在發展過程序中曾經失序，野蠻擴張，不單擠佔社會資源，也影響年輕人的職業發展，一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響。岑浩輝提到，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍兩年前已明確指出，經濟適度多元發展是澳門特區的必答題，而非選擇題。因此無論面臨多大困難或艱辛，必須推動經濟多元化，沒有退路。


　　現時，恒生指數報17644，跌47點或跌0.27%，主板成交163.67億元。國企指數報6201，跌24點或跌0.39%。恒生科技指數報3382，跌63點或跌1.84%。

 

撰文：經機通市場組

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