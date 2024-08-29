港股 | 午市前瞻 | 內銀派中息不代表全年派息增 理想累新勢力前景預期

被華爾街視為「地球最重要股票」的英偉達業績欠驚喜，且在業績發布前投資者已開始撤出該股，盤後跌幅擴大至逾6%，拖低科技股表現，美股全面下跌。隔晚中概股全線急插，納斯達克中國金龍指數急跌3.57%或199點報5399。港股期結日受中概股跌勢拖累，雖然重磅美團(03690)業績大勝預期帶動股價半日狂飆近一成，但氣氛轉淡加上內銀股績前沽壓拖累恒指，美團獨力難支，恒指半日仍要跌115點，半日報17576，跌115點或0.7%，主板成交近577億元。

恒生中國企業指數報6167，跌58點或0.9%。恒生科技指數報3421，跌24點或0.7%。

黃偉豪：中概股受困於前景預期，恒指未穿牛熊線不算悲觀

理想汽車(02015)公布次季業績，雖然收入按年增加10.6%至317億人幣，但經調整純利大幅倒退近45%至只有15億人幣，績後理想ADR急瀉超過16%。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，理想急跌主因盈利空間縮窄，而近期中概股公司普遍遇到同一難關，即使業績對辦，股價亦難以恢復升勢，主因對未來預測仍然偏淡，故令市場紛紛下調估值，造成中概股弱勢。

（Shutterstock圖片）

內銀股攤分派息有利散戶部署，惟整體利作用輕微

內銀股陸續公布業績，交行(03328)及信行(00998)率先發布業績，雖然兩間內銀都首次宣派中期息，但兩者中期都錄得淨息差收窄，股價半日分別跌逾6%及逾5%。黃偉豪分析指未公布業績的內銀股都有較大機會宣派中期息，因今年多隻中特股早已公布會提高派息，更成為內銀股的KPI之一，故市場早對派發中期息有所預期。

他強調，內銀派發首次中期息後，並不代表全年派息會有所增加，因為內銀傾向維持一定派息比率，變相未來末期息亦會因應減少。但他指，將一年一次末期息攤分為兩次派息，對散戶亦屬正面消息，因為早派早享受，提前獲取股息有利散戶再作部署，始終都有一定正面效果，但整體利好未必太大。

交通銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中信銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

炒新勢力只為博虧轉盈，理想拖累前景預測

理想業績差強人意，收入上升但盈利縮窄，黃偉豪指電動車市場競爭激烈人所共知，面對內地過百個電動車品牌，理想業績正正反映減價戰的影響性，銷量升但是盈利跌，尤其新勢力內普遍未能盈利，炒新勢力就是博其業績扭虧為盈的一瞬，但今次理想劣績會令人覺得新勢力距離扭虧又遠一步，造成今日小鵬(09868)、蔚來(09866)及零跑(09863)都跟隨捱沽。



他提到，除非減價戰告終，否則短中期內新勢力都難以出現好勢頭，即使公司一直引入資金，亦難以馬上提升市場對其估值。

理想汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

其他新能源車股相關新聞：

新能源車 | 理想次季少賺逾半，大行意見分歧股價急挫，新能源車股寧吼比亞迪？

《外資精點》美銀料比亞迪下半年淨利潤率改善，降目標價籲買入

《以舊換新》廣東：汽車置換更新力爭逾１４萬輛，補貼價格分３檔

《外資精點》花旗：理想次季業績勝預期，降目標價至１００﹒７元

《外資精點》大和料理想汽車第四季盈利承壓，降美股目標價２％

《外資精點》巴克萊：比亞迪毛利率冠絕同行，料競爭地位加強

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇