美團 | 季績勝預期兼再回購，大行齊升目標，股價飆近一成仲有得升？

美團(03690)昨日(28日)收市後公布業績，第二季經調整盈利按年增78%至136億人民幣，盈利增1.4倍至114億人民幣，收入增21%至822億人民幣，三者均勝預期，且新業務經營虧損大幅收窄75%。另集團宣布再回購10億美元股份，並會註銷此前回購約1.16億股庫存股份。美團績後獲多間大行上調目標價，股價今早(29日)逆市飆近一成，重上多條主要平均線，或許仍有上升空間。

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次季經調整溢利升78%收入增21% 新業務虧損收窄75%

美團截至2024年6月30日止第二季溢利113.5億人民幣，按年升1.42倍，勝預期的85.3億人民幣；按非國際財務報告準則計，經調整溢利136億人民幣，升77.6%，勝預期的106億人民幣；經調整EBITDA為150億人民幣，升95.2%；收入822.5億人民幣，升21%，勝預期的804.17億人民幣。另上半年純利167.2億人民幣，升1.08倍；每股基本盈利2.7人民幣，不派中期息；按非國際財務報告準則計，經調整溢利211億人民幣，升60.4%；經調整EBITDA為231億人民幣，升65.4%；收入1555.27億人民幣，升22.9%。



按業務劃分，美團第二季核心本地商業收入為606.82億人民幣，按年增18.5%。經營溢利按年增36.8%至152億人民幣，經營利潤率提升至25.1%。季內「拼好飯」業務表現強勁，單日訂單量高峰創新高，突破800萬單；到店酒旅業務訂單量亦按年增逾60%。次季即時配送交易筆數達61.67億，按年升14.2%。



而新業務第二季收入為215.69億人民幣，按年升28.7%，經營虧損按年收窄74.7%至13億人民幣，經營虧損率改善8.7個百分點至6.1%。美團表示，通過提升美團優選的經營效率，產品每件均價和商品加價率都得到提升，並進一步加強履約能力，提高營銷效率，優化資源配置，使得虧損按年及按季都大幅收窄。

擬再斥最多10億美元回購 1.16億股庫存股將適時註銷

另外，美團公布，董事會已經決議，根據2024年6月14日舉行之股東周年大會上公司股東通過的一般性股份購回授權及任何後續不時由股東批准續訂或更新的一般性股份購回授權，不時在公開市場購回總金額不超過10億美元的公司的B類普通股股份。美團認為，股份購回可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。

值得一提，美團今年才開始回購，兩輪共30億美元額度已用完，至今累積回購了2.22億股，但未作全數註銷，目前有約1.16億股列作庫存股，公司指將適時註銷。



瑞銀：次季經調整利潤遠勝預期 升目標價至172元

瑞銀發表研報指，美團次季收入勝該行預期3%，經調整利潤更勝預期32%。餐飲外賣次季訂單量具韌性，按年升12%，收入升15%。儘管平均客單價(AOV)較低，收入增速快過訂單增長，因用戶補貼較低及提成較高。到店業務經營利潤率34%亦勝預期。美團優選業務經營虧損收窄至20億人民幣，料第三季將進一步收窄至18億人民幣，全年收窄至80億人民幣。美團次季業績將為投資者帶來信心，因宏觀環境不利對集團的影響有限，本地服務競爭已穩定，以及利潤率持續高於預期；預期其2023至25年盈利年均複合增長率達53%，將目標價由158元升至172元，予「買入」評級。

富瑞稱，美團具執行力，第二季收入及經調整盈利均好過預期，其中經調整盈利達136億人民幣，遠高於市場預測的103億人民幣，及富瑞預測的91億人民幣。美團維持強勁訂單增長，第二季同比增逾60%，年度用戶及活躍商戶齊創新高，本地服務強勁，雖然客戶偏好有改變，但公司推出美團團購服務，物有所值，將有利推動客戶易基礎的交易量。上調其2024及2025年收入預測至3345億及3982億人民幣，經調整盈利預測分別上調16%及18%，至406億及554人民幣，維持「買入」評級，目標價由142元升至150元。

高盛：料股價對業績反應正面 升目標價至157元

高盛指，美團第二季盈利遠勝預期，到店餐飲業務競爭格局進一步改善，新業務虧損持續收窄，由於早前投資者對食品配送需求以及到店餐飲業務憂慮導致股價疲軟，預期由於穩健的業績和具復甦的前景，股價將反應正面。上調美團2024財年核心本地商業經調整EBIT增長預測至27%，之前預料增長14%，主要由於食品外送數量持續增長、食品外送單位經濟效益優於預期，並預期全年到店、酒店及旅遊業務的經調整EBIT增長率達17至19%，原先估計增長10%。



高盛表示，考慮到公司今年第二季業績、核心本地商業利潤增長前景穩固等，微調公司2024至2026年收入預測，上調2024至2026年經調整純利預測5%至8%。公司估值不高，仍是該行在中國互聯網股中買入股份之一，將目標價由148元升至157元，維持「買入」評級。

大和：次季業績表現穩健 升目標價至145元

大和指，美團第二季業績表現穩健，餐飲外賣和新業務的盈利能力優於市場預期，即時配送業務UE亦較預期好，即時配送業務收入按年增長17%，高於該行預期，公司亦公布10億美元回購計劃。預計美團優選的虧損收窄步伐將在今年下半年放緩，但新業務的季度虧損可能會在今年下半年擴大，將其2024至2026年每股盈利預測上調4至11%，以反映餐飲外賣及到店業務的盈利高於預期，將目標價由135元升至145元，維持「買入」評級。

摩根士丹利表示，儘管消費疲軟，美團外賣業務未顯示放緩跡象，且店內、酒店和旅遊業務的行業競爭保持穩定，公司各部門盈利能力增強。美團有望實現較電商平台企業更快的收入和盈利增長；預計公司下半年外賣業務穩定增長，將其2024至25財年的收入預測提高2至3%，非國際財務準則下純利預測上調6至8%，目標價由120元升至125元，評級亦由「與大市同步」升至「增持」。

林家亨：業績勝預期新業務扭虧在望 中線有力重上120元

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，美團業績令人滿意，次季無論每股盈利、收入及經調整盈利均勝此前彭博分析員預期，其中經調整盈利為136億人民幣，足足比預期多了30億人民幣。至於美團指將適時註銷之前回購的1.16億股庫存股，其實只減少1%或以下股份，不宜過分憧憬。

林家亨續指，美團次季即時配送交易筆數達61億，而收入達823億人民幣，即每日平均有6776萬單生意，每單生意淨利潤達2.2元人民幣，淨利潤率高達16.5%，對比其他行業或競爭者是一個非常吸引數字，料其股價中短線都會受益。另美團次季毛利率仍有增加，集團又預期明年每日可能有一億單生意，惟似乎過分樂觀。此外，美團新業務今年應有機會轉虧為盈，若以其次季經調整盈利136億人民幣計，每日賺1.49億人民幣，既有如此巨大利潤，相信集團會毫不畏懼繼續推進新業務發展。股價方面，美團中線應有力重上7月高位120元，雖然其保歷加通道頂線約處於111元，但當重大事件發生如公布業績，應先看基本因素，技術因素反屬次要，美團應有能力沿著保歷加通道頂線繼續向上。

美團半日升9.53%收報112.6元，成交61.64億元。其他科技股卻普遍下跌，騰訊(00700)跌0.21%報373.4元，京東(09618)跌1.55%報101.9元，阿里(09988)跌1.58%報77.85元，百度(09888)跌1.59%報80.6元，網易(09999)跌1.79%報126元，小米(01810)跌1.69%報18.64元，惟快手(01024)升0.51%報39.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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