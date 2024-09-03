澳門8月賭收勝預期大行唱好，濠賭股可趁低吸？應揀買邊隻？

澳門公布8月博彩收入按年升15%至近198億澳門元，好過市場預期，且恢復至疫情前的81%，有大行料市場對此反應正面，惟濠賭股卻不見受消息刺激，繼續在低位徘徊，可能仍受早前澳門當局對博彩業的監管消息影響，加上澳門行政長官參選人岑浩輝近日批評博彩業獨大不利澳門長遠發展，也利淡投資氣氛。不過，距離「十一黃金周」已不足一個月，賭股或可趁低吸納博炒一轉，當中可揀買哪一隻呢？

（美高梅中國旗下澳門美高梅網頁截圖）

澳門8月賭收按年升15%至近198億澳門元 恢復至疫情前81%

澳門博彩監察協調局近日公布，8月博彩收入約197.54億澳門元，按年升14.8%，高於市場預期升13.2%，亦較7月升幅擴大3.2個百分點。澳門8月賭收按月亦升6.2%，相當於2019年同期約81%。今年首8月，澳門博彩收入1521.02億澳門元，按年增33.4%。

另澳門治安警察局公布數據顯示，今年7至8月，澳門各口岸共錄得3780.72萬人次出入境，日均60.98萬人次，較去年和疫情前2019年同期分別增加12.5%和11.9%。期內入境訪澳旅客共668.13萬人次，較去年同期上升11.7%，已恢復到2019年93.4%，日均為10.78萬人次。

大摩：澳門8月賭收勝預期 若休閒旅遊仍強勁可帶來幫助

摩根士丹利發表研報指，澳門8月賭收198億澳門元(日均賭收6.37億澳門元)，按年升15%，優於市場預期升13%，相關賭收表現已恢復至2019年水平的81%。澳門8月賭收表現主要受惠休閒旅客及中場賭客的貢獻，部分亦由於訪澳旅行團回升。據澳門政府數據顯示，當地8月旅客量或已接近2019年水平，7月旅客量接近2019年水平的86%。

大摩預計，若澳門9月賭收按月跌9%，今年第三季度賭收將按季持平；若休閒旅遊表現仍然強勁對澳門賭收有幫助。預期澳門博彩業的EV/EBITDA為9倍，股權自由現金流(FCFE)為11.6%。

摩通：料市場對賭收反應正面 中金：行業首選美高梅

摩通表示，澳門上月博彩收入略勝預期，按年增長近15%，按月則增長6%至197.5億澳門元，意味日均賭收約6.37億澳門元，是55個月以來第二高，相比2019年，復甦率高達81%，復甦程度是疫後最高的一個月，預期市場對賭收反應正面。而據該行渠道得悉，上月中場賭收回復至疫情前1.1倍及1.15倍，惟貴賓廳賭收仍遠低於疫前水平，僅相當於23%至24%。



中金稱，澳門8月博彩收入符預期，主要受惠於暑假旅客量上升，其中貴賓廳博彩收入與2019年同期相比或下降53至63%，中場博彩收入或增長8至16%，後者佔總博彩收入的75至80%。預期9月賭收將介乎173億至188億澳門元，按年增長最少15%，但比起2019年同期，仍跌15%至22%。行業首選為美高梅中國(02282)，其後依次為銀河娛樂(00027)、新濠博亞娛樂(MLCO.US)、永利澳門(01128)、金沙中國(01928)，以及澳博(00880)。

岑浩輝批博彩業獨大不利澳門發展 澳門擬刑事化賭場換錢黨

值得一提，近日宣布參選澳門行政長官的澳門終審法院前院長岑浩輝表示，澳門旅遊博彩業在發展過程序中曾經失序，野蠻擴張，不單擠佔社會資源，也影響年輕人的職業發展，一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響。兩年前，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍訪澳調研時已明確指出，經濟適度多元發展是澳門特區的必答題，而非選擇題。因此無論面臨多大困難或艱辛，必須推動經濟多元化，沒有退路。

此外，近期澳門當局對博彩業的監管消息不斷，先是澳門立法會早前開會討論《打擊非法賭博犯罪法》，據報將新增法律條文，包括建議將換錢黨在娛樂場範圍的兌錢行為刑事化，最高判刑5年，並建議酒店和商場範圍均屬娛樂場附屬相鄰設施，視為娛樂場範圍，在有關範圍內換錢會被推定為博彩用途的兌換，可判1個月至5年。另據報近日有博彩中介人收到澳門博監局提醒，博彩中介須監管其行政管理機關成員及僱員在娛樂場內執行職務時佩戴由博企發出的工作證，否則可被罰款高達10萬至50萬澳門元。

黃瑋傑：賭股受制訪客消費力大減及政策轉變 唯美高梅10.3元可吸

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近期一些監管消息正影響澳門博彩業氣氛，而且現時澳門訪客及賭客消費力及博彩注碼都比以前大為縮減，加上一些政策改變，譬如不准中介提供信貸予賭客，要由賭場直接提供，會增加賭場信貸風險，因此濠賭股股價都在低位徘徊，其中銀娛上月創了28.65元的年內新低後稍有反彈，但現時又似會再跌穿30元，金沙亦與年內新低13.24元相差不遠。雖然澳門8月博彩收入好過預期，但似乎對賭股刺激作用不大。

至於賭股應如何部署？黃瑋傑指，美高梅股價已跌穿250天線約11.2元，該處會是未來回升時較大阻力位，現價買入水位有限不值博，昨日(2日)低位見過10.28元，可於10.3或10.2元買入，上望11.2元，以上周低位9.7元止蝕。而銀娛及金沙屬弱勢股，本來一向不建議炒作某些事件如「十一黃金周」，因大家都會這樣諗去炒作，惟世上沒那麼容易賺的錢。再者，博弱勢股反彈一向都是事倍功半，因其走勢特徵是反彈幅度小、反彈時間可能很短暫，若錯過了不食胡，隨時會由賺變蝕；若真的想博炒黃金周，又見銀娛及金沙股價低殘，也宜用注碼控制風險及嚴守止蝕。

濠賭股今日升跌不一，銀娛跌0.33%收報29.9元，金沙升0.14%報13.94元，美高梅升0.19%報10.58元，永利澳門升1.14%報5.32元，澳博跌0.43%報2.34元，新濠(00200)升2.18%報4.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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