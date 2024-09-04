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斬倉 | 昇能集團復牌高開48%，控股股東逾36%股份遭斬倉

04/09/2024

昇能集團復牌高開48%，控股股東逾36%股份遭斬倉

 

昇能集團遭證監會點名持股量高度集中

 

　　昇能集團(02459)復牌，開市升47.7%，報0.48元，但仍較周一（2日）收市價20.25元下跌97.7%，今早屬死貓彈。該股成交約1537萬股，涉資738萬元。


　　昇能集團此前遭證監會點名持股量高度集中，昨日最多暴瀉超過99%，尾市中途停牌，停牌前報0.325元，跌98.4%。


　　昨日收市後昇能集團公布，公司獲Otautahi Capital Inc告知，合共3.70082億股股份（相當於全部已發行股本約36.64%）於昨日被證券公司於公開市場通過保證金證券帳戶強制出售。緊隨強制出售完成後，Otautahi Capital Inc持有的股份數目剩餘2.1232億股，佔已發行股本的21.02%。Otautahi Capital Inc控制人為昇能集團執董事侯皓瀧。

　　

　　大股東侯皓瀧出生於1978年，現年46歲，國籍為瓦努阿圖。2002年，侯皓瀧畢業於美國金門大學，獲採購與供應鏈管理學碩士學位。侯皓瀧在加入昇能集團前，2003年1月至2013年1月於河南三力任職，離職前的職位為總經理，負責項目實施，包括為電弧爐鋼制造生產大直徑超高功率石墨電極。

 

　　據中國裁判文書網、中國執行信息公開網信息，侯皓瀧曾於2016年至2020年12月期間5次被限制高消費，原因包括同建設銀行新鄉分行、洛陽銀行國花路支行等主體產生過借款合同糾紛。


　　董事會確認，公司業務營運和財務狀況並無重大變動且維持正常的業務營運。聯交所已批准股份9月4日早上9時於恢復買賣。

 

撰文：經濟通市場組

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