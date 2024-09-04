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港股 | 午市前瞻 | Miu Miu掌舵人遭挖角 料對Prada影響有限

04/09/2024

 

　　市場對經濟衰退憂慮擴大，美國金融市場周二（3日）在勞動節假期後開市，美股隨即遭遇9月魔咒全線大跌，創下8月市場動盪以來的最差表現，道指跌1.5%，納指插逾3%，標普亦跌2%；亞洲股市跟隨重創，日股現跌3.6%，台股更挫4%。


　　港股早段一度急跌超過300點，低見17333點，刷新兩周新低，惟盤中藥明康德(02359)炒作帶動，恒生指數半日跌幅收窄至189點或1.1%，報17462，穿20天線（約17479）及50天線（17490點），主板成交近533億元。

 

聶振邦：阿里納港股通冀帶動大市氣氛

 

　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近期窄幅上落，昨日成交額更萎縮至不足800億元。市場觀望阿里巴巴(09988)是否能於本周五（6日）順利納入港股通，倘若成事，預料可以帶動港股氣氛。此外，市場亦期待9月18日，聯儲局將會公布的議息結果。除了預期敲定9月減息之外，市場也觀望聯儲局是否會暗示11月及12月進一步減息以及相應的減息幅度。

 

　　不過聶振邦指出，即使美國9月減息，香港也未必馬上跟隨，或者減息幅度較小，他預料恒指會維持在17200至17800區間徘徊，17200是8月16日的下方支持位，即使跌穿17200，預料再穿17000的機會比較低。

 

港股 | 午市前瞻 | Miu Miu掌舵人遭挖角 料對Prada影響有限

（Shutterstock圖片）

 

Miu Miu為普拉達增長引擎，股民反應大

 

　　普拉達(01913)今日股價下挫，最多跌近一成至48.55元，見半年低。據報道，普拉達(Prada)旗下品牌Miu Miu首席執行官Benedetta Petruzzo將跳槽LVMH集團旗下Christian Dior Couture出任董事總經理，將于10月15日生效。Benedetta Petruzzo於2020年加入Prada，主要負責旗下增長最快的品牌Miu Miu。


　　聶振邦表示，根據普拉達公布的中期業績顯示，雖然Miu Miu上半年的銷售淨額只佔集團總銷售淨額的23.4%，但上半年的增幅高達85.9%。遠遠抛離Prada品牌同期的增幅2.4%，成為集團銷售增長的引擎。市場擔心高管人事變動，會拖累集團下半年的增長預期，所以今早股價有較大的反應。


　　不過他認為集團的銷售市場分散，亞太區和歐洲區各佔集團三成以上的總銷售額。即使歐洲市場受影響，但亞太地區的影響較小，而且亞洲的新興市場如印度，印尼和台灣等地仍有一定潛力。他預料普拉達股價跌回年初低位40元附近的機會不大，大約跌到45元至48元會有較大的支持。

 

港股 | 午市前瞻 | Miu Miu掌舵人遭挖角 料對Prada影響有限

普拉達股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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