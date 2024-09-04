恒指 | 恒指公司:由下而上估算恒指有26%上升空間，前景較樂觀

恒指公司在網誌中指出，指數目標通常是以自上而下角度估算，當中涉及預測遠期倍數，例如整體市場的市盈率，另亦可匯總指數成份股的目標價上漲潛力，以由下而上的角度來估算指數目標。

截至2024年8月30日，恒指、國指和科指成份股的彭博股票目標價顯示相關指數自下而上的指數目標分別估算為22621點、7962點和4767點，意味著基本情況下，指數分別有26%、26%和34%的上升空間，反映市場指數前景較樂觀。

恒指公司續稱，有見於自下而上的指數目標長期相對樂觀，因此使用指數上升空間的百分比變化(即樂觀情緒變幅)以標準化z分數(z-scores)，來衡量隱含的12個月指數前景。截至8月底的旗艦指數中，與其歷史平均值相比，恒指和國指未來12個月的前景均較其長期歷史平均值更樂觀。

對於恒指而言，基本情況下其82隻成份股的潛在上升空間推測指數有26%的潛在上升空間，範圍介乎-5%至+62%。對於國指而言，基本情況下其50隻成份股推測指數有+26%的潛在上升，範圍介乎-7%至+64%。對於恒生科技指數而言，基本情況下其30隻成份股推測指數有+34%的潛在上升空間，範圍介乎-3%至+79%。

撰文：經濟通採訪組

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