生物安全法案 | 藥明康德漲3%，有美國民主黨員表明反對生物安全法案

藥明康德(02359)H股現價升2.9%，報35.6元，該股成交約548萬股，涉資1.95億元。藥明生物(02269)升1.1%，報11.18元；藥明合聯(02268)升2.6%，報20.25元。



美國《生物安全法案》將於當地時間今日(9日)由美國眾議院投票。美國民主黨眾議院議員麥高文(Jim McGovern)公開指他將投票反對該法案，並稱「這是一項糟糕的法案」。



麥高文是美國國會及行政當局中國委員會(CECC)的眾議院民主黨領袖，他認為目前沒有關於這些公司如何被納入新立法的流程，並且他無法得到為什麼要將藥明生物等公司納入該法案的直接答案。有媒體報道指，麥戈文為麻省議員，而早於今年初，藥明生物宣布將擴大美國麻省伍斯特基地產能至3.6萬升，預計將在2025年正式運營，並在2026年投入GMP生產。



早前亦有消息指，《生物安全法案》獲修改，擬給予更多時間切斷生物公司之間的聯繫，要求美國公司在2032年之前結束與這些公司的合作，惟未知最終是否落實。

金斯瑞挫近14%，康龍化成升2%

其餘CXO概念股個別發展；金斯瑞生物科技(01548)跌13.8%，報10.46元；康龍化成(03759)升1.9%，報9.05元；泰格醫藥(03347)跌0.9%，報27.45元；凱萊英(06821)跌2.6%，報39.15元。

撰文：經濟通採訪組

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