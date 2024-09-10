港股 | 午市前瞻 | 法案影響難估量 專家警告：藥明全系或可再跌兩成

美股急反彈，惟港股今日關注港股通調整及藥明系風險，走出獨立行情，恒生指數早段偏軟，盤中隨阿里(09988)帶升，其後內地公布按美元計中國8月出口大勝預期，進口增幅大遜預期，未影響港股半日收升。恒指現報17244，升47點或0.3%，主板成交逾624億元。



恒生中國企業指數報6026，升23點或0.4%。恒生科技指數報3439，升2點或不足0.1%。

林嘉麒：港股成交大或屬走資，投資者應警覺

內地經濟數據不佳，拖累恒指昨日收穿250天線（現約17250點）水平，今早徘徊250天線下方，嘗試修復該線但受到一定阻力。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，美國即將公布8月份通脹數據，或再掀動市場情緒，如美股進一步受經濟衰退憂慮拖累，恒指250天線亦難言支持，勢將跌至8月升浪底部約16600水平才會有較大支持。他指出，目前恒指大區間為16600至18000，此一區間便反映市場對經濟前景悲觀至樂觀的氣氛。



昨日港股大市成交回升至超過1300億元，但林嘉麒認為昨日大成交為跌市收場，反映只有拋售才能刺激港股成交，預計之後未必日日都能維持千億成交，每日大約700億至800億元才會是常態。他續指，如港股成交再次擴大，投資者反而應警覺是否再有大型資金流出港股。

（互聯網圖片）

法案生效或再引一波跌幅，目前難以估底

美國眾議院周一（9日）以306票對81票通過《生物安全法案》，之後將提交參議院審議。《彭博》預料法案最終成為法律的概率高達70%。藥明康德(02359)強烈反對法案對公司的不合理的指定，重申不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，且從未涉及人類基因組學業務。今早CXO板塊全線下滑，藥明康德盤中曾跌超過一成，同系藥明生物(02269)、藥明合聯(02268)齊齊捱沽。



林嘉麒分析指市場早已對《法案》通過有所預期，現時股價都已反映得七七八八，但要留意《法案》落實執行日期，預計大有可能再引發一波跌幅，短線切勿輕易撈底。



但他認為，目前難以明言藥明系何處是見底，以基本面來看，因應《法案》包含一項不溯及既往條款，允許被指定的公司繼續為其客戶履行由美國政府資助的合同直至2032年，暫未知道《法案》生效後會有多少藥明客戶終止合約，難以估計會有多少間公司流失，以藥明在美國的客戶量計損失暫時難以估量。他續提到，雖然目前藥明系市盈率非常低，但因無法估計目前藥明損失美國客戶後的底層價值，故不宜隨便摸底，初步預計系內或再有一至兩成跌幅。

藥明康德股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

藥明生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

藥明合聯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

康方生物有期望，惟扭虧需時

法案生效成數增大，林嘉麒認為目前不宜沾手CXO相關股份，因大部分都研發實驗室業務都與美國有關，要撈底醫藥股一定要揀美國元素少的股份，否則後市都容易有風險。昨日康方生物(09926)公布旗艦藥物依沃西單藥，對比默沙東出產的帕博利珠單抗單藥對於治療晚期非小細胞肺癌更有效而且副作用更少，刺激股價昨日起急升。他認為康方都算是其中較不受美國影響的製藥股份，而且具備自研能力，針對的重點項目非小細胞肺癌藥物亦能在市場上有較高定價，為其中一隻後市看好股份。但現價升得急，而且盈利反覆，整體仍需時扭轉虧損情況。

康方生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組

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