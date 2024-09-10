蘋果概念股 | iPhone 16被指驚喜欠奉，概念股受累下挫可以點部署？

蘋果公司於本港時間今日(10日)凌晨發布最新款手機iPhone 16，聲稱完全為AI打造，卻被指驚喜欠奉，華為亦於同日下午發布全球首款三折疊手機Mate XT，與蘋果硬撼，小米(01810)也預告15系列新機大幅升級，有望下月登場。蘋果股價在發布會期間曾跌近2%，收市基本持平，港股一眾蘋果概念股亦受累下挫，其中瑞聲科技(02018)今日收市跌逾3%，已連跌7日，舜宇光學(02382)亦跌逾2%，手機設備行業正在復甦，或可趁其股價回落吸納。

（蘋果香港網頁截圖）





蘋果：iPhone 16完全為AI打造 巴克萊：賣點不足

蘋果公司在加州總部舉行「高光時刻」發布會上表示，iPhone 16和16 Plus將推出新的顏色選擇，並配備以前只在高端機型上提供的可定制化的操作按鍵。此外，新手機搭載更強大晶片，而且還設計了一個相機快門按鍵。新款Pro型號的顯示屏比以前更大，邊框更薄。它們將搭載升級的神經網絡引擎A18 Pro處理器，以處理AI任務。該款手機又擁有更強大的攝像頭組件和視頻功能，用戶可以拍攝更高分辨率的照片和更電影化的慢動作片段。

蘋果行政總裁庫克稱iPhone 16完全為AI打造。不過，蘋果股價在發布會期間跌1.8%，收市基本持平，報每股220.91美元。iPhone 16未能刺激蘋果股價上揚，華爾街市場人士意見兩極，有意見認為蘋果會推出AI手機的消息早已被市場消化，因此屬正常反應，料iPhone 16會成為蘋果歷來最成功手機，推出市面後會提振其市場份額。但批評者認為，蘋果手機缺乏革命性創新，AI發展前景又是未知之數，iPhone 16要到明年才逐漸完成AI程序的完全升級。巴克萊(Barclays)分析更指，從宏觀市場背景看，中國和歐洲正收緊對AI的規管，蘋果AI手機的賣點並不足夠。



分析：蘋果AI技術仍處起步階段 搶閘出機未達最佳狀態

另外，蘋果稱，Apple Intelligence要到10月份才會作為軟件測試版發布，這意味著新機型不會預裝這些功能，要等到接下來幾個月逐步補充。eMarketer分析師Gadjo Sevilla在研報中表示，這表明Apple Intelligence還沒有達到最佳狀態，對安全和隱私的關注可能是推遲發布的一個原因。

市場分析指，在生成式AI領域，蘋果正在追趕谷歌、微軟等競爭對手，昨日新品演示會部分是向消費者和華爾街證明，蘋果正認真追趕AI技術。不過，蘋果的AI技術仍處於起步階段，所謂的Apple Intelligence經歷了多次推遲，許多關鍵性功能要到明年才會發布。

華為三折疊手機Mate XT同日登場 預約量已逾360萬

值得留意，華為亦會在今日下午2時30分舉行「華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會」，市場關注華為發布的三折疊手機能否狙擊iPhone 16。而「華為終端」微博上周三(4日)已率先上載4條非凡大師「HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN」宣傳短片，雖然片中未見手機身影，但4名「非凡見證官」各自在片中以手勢「虛擬」介紹三折疊手機的折疊方式和厚度，最後說出「三折疊，太妙了」。

記得華為去年推出Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN版(16GB+512GB)時，原本官方定價為11999元人民幣，在二手市場玄黑款配色售價比定價高出逾6000元人民幣，瑞紅款售價更逼近3萬元人民幣，較原價直接翻了約3倍，因而被稱為「電子茅台」。而Mate XT預約火熱，已有逾360萬人預約，被不少網民稱為新一代「電子茅台」，集合「供不應求、貴、炒」於一身。

另外，據報小米15系列會在下月登場，集團總裁盧偉冰在微博發文指，今年是晶片產業格局的拐點，未來一個多月就會出現，間接官宣小米15系列將首發搭載高通驍龍8 Gen4晶片。驍龍8 Gen4晶片是高通為迎戰蘋果而設計，亦採用3納米製程。盧偉冰強調這次晶片經過和高通3年深度聯合研發，配合這次澎湃OS系統內核的全面優化，將會是有史以來最顯著的一次性能體驗躍升。小米公關部總經理王化轉發盧偉冰微博並暗示「小米 15>iPhone 16」。

舜宇8月手機鏡頭出貨量按年升近15% 因高端產品市佔提升

值得一提，舜宇光學最近公布，今年8月手機鏡頭出貨量按年升14.6%至1.24億件，主要是因為去年同期整體智能手機市場需求疲弱，且公司在高端產品的市場份額提升。



另舜宇8月手機攝像模組出貨量3962.5萬件，按年跌25.2%，主要是因為公司專注於中高端案子，且產品結構較去年同期顯著改善；車載鏡頭出貨量按年升4.3%、按月跌4.2%至843.9萬件。

阮子曦：手機設備行業正在復甦 若瑞聲舜宇再跌可慢慢收集

（阮子㬢）（華富建業證券facebook截圖）

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦於今日《hot talk 1點鐘》節目指，蘋果新機吸引力一般，不過手機每年都有一定換機需求，可以期望出現正常換機潮。至於Apple Intelligence，則未必可帶動額外換機需求，因其AI功能似乎未能於全球所有地區啟動，且到明年才支援中文。

部署方面，阮子曦指出，而蘋果新機9月13日才開始預訂，可於該日之後才吼蘋果及手機設備等相關股份。雖然近期手機設備股股價回落，但其本業正在復甦，其中瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)往後必會發盈喜，每見其股價回落可慢慢收集，惟現時瑞聲股價走勢圖很難看，可待其跌多幾元再買。

他又說，蘋果不是舜宇主要客戶，舜宇只供應手機鏡頭予iPad及iPhone 16，iPhone 16 Pro鏡頭由大立光供應，前置鏡頭由高偉電子(01415)供應，不過舜宇剛公布8月手機鏡頭出貨量繼續上升，幾個大客已可撐起其出貨量，毛利率亦開始改善，可以考慮吸納。若愛炒波幅可揀瑞聲，瑞聲股價可輕易回至25元，儘管其盈利增長以倍數計，而舜宇盈利也有逾倍增長，因此若見瑞聲跌得較深，可先吼瑞聲，若舜宇肯跌至近40元也可吼，但需有耐性持貸一段時間。

瑞聲今日跌3.29%收報29.4元，連跌7日，累跌13.27%，成交1.23億元。舜宇跌2.04%報45.65元，連跌兩日，累跌4.7%，成交4.01億元。其他手機設備股亦普遍下跌，比亞迪電子(00285)跌0.57%報26.05元，高偉電子跌1.44%報20.6元，惟丘鈦科技(01478)無升跌報4.43元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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