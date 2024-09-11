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周杰倫 | 周杰倫開演唱會都要跌，巨星傳奇突瀉51%觸市調機制

11/09/2024

周杰倫 | 周杰倫開演唱會都要跌，巨星傳奇突瀉51%觸市調機制

 

　　巨星傳奇(06683)跌50.7%，報4.6元；成交336萬股，涉資2165萬元。最低價為4.6元，創上市新低，最高價為9.43元。因股價波動於上午10時17分觸發市場波動調節機制(市調機制)而進入5分鐘冷靜期，交易限於4.52元及6.76元之間進行，並將於上午10時22分結束。


　　巨星傳奇暴跌，惟公司重點業務有關歌手周杰倫近期宣布將於12月在台北舉行演唱會，為七年以來首次再於台北舉行演唱會，演唱會假台北大巨蛋舉行，成為首名於台北大巨蛋舉行演唱會的歌手。據報門票未開始發售，連確實日期與票價都未正式公開，已開始有黃牛進場，最前的「特區第一排」已叫價62000新台幣。


　　巨星傳奇為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對5分鐘前的最後交易價變動幅度超過20%，市調機制會被觸發，為市場提供5分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首15分鐘及午市最後15分鐘。

 

撰文：經濟通市場組

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