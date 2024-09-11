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油股 | 油組下調需求增長預測油價創近3年低，三桶油齊下挫可趁機吸納？

11/09/2024

　　油價近期受累經濟前景憂慮屢試低位，石油輸出國組織(OPEC)今年第二次下調全球原油需求增長預測，多間大行亦下調油價預測，隔晚布蘭特期油跌3.7%收報69.19美元，紐約期油跌4.3%收報65.75美元，齊見2021年12月以來收盤新低。「三桶油」今日(11日)曾齊齊急插逾半成，隨著股價連日調整，股息率已很吸引，食息一族可否開始部署吸納？又會否賺息蝕價？可揀哪一隻呢？

 

（Shutterstock）

 

OPEC下調今明年原油需求增長預測　惟EIA料第四季供不應求加劇

 

　　OPEC在每月報告中下調今年日均原油需求增長預測，由上個月預期的211萬桶降至203萬桶，並將2025年全球原油日均需求增長預測降2.2%至174萬桶，以反映全球原油需求疲弱及預測供應過剩的情況。預期中國需求下降是下調預測的主要原因，OPEC將中國今年預測從每日70萬桶下調至65萬桶。明年需求增長預期亦從每日178萬桶下調至174萬桶。

 

　　惟值得留意，上周在國際油價跌到今年新低後，OPEC+延後原定在10月開始的增產計劃至12月。美國能源資訊署(EIA)預期，第四季全球石油供不應求情況將會加劇，而隨著OPEC推遲增產計劃，庫存進一步減少，將推動布蘭特原油現貨價格重返80美元以上。

 

大摩再降布油今年預測至75美元　因需求顯著疲軟

 

　　摩根士丹利近日發表報告指，近期的油價軌跡與其他時期相似，由於需求顯著疲軟，價差預示著「類似衰退的庫存量增加」將到來，但將其作為基本情境還為時過早。將布蘭特原油今年底價格預測下調5美元，至每桶75美元，惟除非需求持續進一步走弱，否則布油價格可能會維持在70美元區間中段左右。值得一提，大摩8月時已將油價預測從當時的85美元下調，對明年大部分時間的預測也略有下降。

 

　　美銀也發表最新報告，將明年布蘭特原油均價預估從每桶80美元下調至75美元，紐約原油均價預估則自每桶75美元下調至71美元，原因是來自中國等國家的需求不振，以及庫存大幅增加。美銀分析師表示，2025年全球石油需求年增率為每日110萬桶，加上非OPEC的原油供應增加每日近160萬桶，這會大大限制了OPEC+提高產量的能力。此外，多項因素導致今年中國石油需求降低，進一步使石油消費見頂，預期今、明年的需求年增量將分別放緩至每日18萬桶及21萬桶。花旗更指，未來幾年油價將維持在「6字頭」，並稱原油市場將進入明顯的供給過剩。

 

中金：內地工業用油需求隱憂浮現   今年需求增長有下調風險

 

　　另外，中金近日發表中國石油行業報告指，今年第二季以來，中國原油進口量與加工量相繼步入按年下滑區間，但在海外製造業復甦「強預期」和中東地緣風險的主導下，第二季國際油價依然表現偏強，市場對於中國原油加工放緩和成品油需求轉弱的關注度也較有限。隨著7月美國失業率抬升並觸發「薩姆規則」，疊加下半年以來歐美製造業PMI再次回落至榮枯線下方，美經濟衰退交易驅動投機拋售，布蘭特油價大跌至每桶70至75美元，也促使市場重新審視全球石油需求的實際情況，中國原油加工與油品消費的「弱現實」開始受到較多關注。


　　中金認為年初以來國內成品油的實際消費或好於表觀數據，以航空煤油為主導的出行用油或有望主導需求增長，但由於柴油、瀝青等工業用油需求隱憂浮現，後續表現仍存不確定性，可能為今年國內石油需求增長空間帶來每日25至30萬桶的下調風險。能效提升大勢下，中國的單位GDP石油需求強度或繼續降低，在全球石油需求側扮演的角色或逐步從增量貢獻轉向存量影響。

 

熊麗萍：市場過分憂慮衰退油價近見底　油股首選中海油惟不宜急撈

 

油股 | 油組下調需求增長預測油價創近3年低，三桶油齊下挫可趁機吸納？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，油價主要受市場對經濟前景看法影響，美國9月很大機會減息，甚至可能減息50點子，令市場擔心美國經濟開始放慢甚至會出現衰退，雖然市場似乎過分憂慮，但已令人認為石油需求將會減少，加上油組表明對石油需求疲弱擔憂，市場需要時間消化。不過，油價及石油相關股其實都跌了不少，布蘭特期油更已跌穿70美元，理論上除非美國出現經濟衰退，令到全球都受牽連，否則油價即使未能於短期內回升，也應已差不多見底。

 

　　不過，熊麗萍建議，不要急於買入油股，其中中石油(00857)股價本來走勢不錯，但公布業績前已由高位一直調整下來，且近幾日跌得更急，成交亦較大，現時股息率無疑很吸引，但股份剛除淨，起碼再等半年才再派息，現時息率也只反映預期盈利，隨著油價大跌，對其下半年盈利可能有些影響，惟影響應未致太大，預計息率至少仍有8厘。她補充，油價即使可於現水平慢慢喘定，但暫看不到有機會急升，待股價穩定下來再入市較佳。

 

　　「三桶油」中，熊麗萍始終較看好中海油(00883)，因其油田質素較好，且仍不斷開發到新油田，雖然全球需求減少對其有影響，但公司本身產能提升令銷售有增長，繼而帶動盈利，並可受惠成本因素。此外，中海油息率雖沒中石油及中石化(00386)那麼高，但後兩者對經濟敏感度亦較高。而中海油股價今輪即使出現調整，調整幅度也較中石油及中石化小，不過亦已跌至關鍵區域，8月初也曾跌穿19元，今輪可能要下試更低水平，故同樣不宜急於買入。

 

　　中海油今日跌2.3%收報18.72元，成交43.96億元；中石油跌1.41%報5.61元，成交15.55億元；中石化跌2.95%報4.28元，成交8.34億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油價及股市，立即重溫


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