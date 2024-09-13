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黃金 | 美減息預期升溫金價創新高，金礦股及黃金ETF可以點部署？

13/09/2024

　　美國最新數據顯示經濟放緩，且歐洲央行一如預期減息0.25厘，市場對聯儲局下周減息預期升溫。由於黃金不生息，利率下降可減少持有黃金的機會成本，增加其投資吸引力。金價昨日(12日)再創歷史新高，現貨金漲1.88%，收報每盎司2558.58美元；紐約期金漲1.5%，收報2580.6美元。金礦股今早(13日)受追捧，招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)齊飆近半成，SPDR金ETF(02840)也與金價同步創新高，升至1850元。金價繼續獲大行唱好，其中美銀預測明年可升至3000美元，金礦股及黃金ETF應如何部署？

 

美減息預期升溫金價創新高，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock）

 

美國上周新申領失業金人數超預期　下周降息25基點機會達85%

 

　　現貨金昨漲近2%，創下歷史新高，有分析指，因歐洲央行決議後歐元兌美元走強，從而打擊美元指數，加之美國數據顯示經濟放緩，增強市場對美聯儲下周降息的預期。美國勞工部昨日公布數據顯示，截至9月7日當周，新申領失業金人數增加2000人，升至23萬人，高於市場預期的22.5萬人，且3周以來首次上升，透露就業市場有逐漸放緩跡象。此外，美國勞工統計局數據顯示，8月美國生產者價格指數(PPI)按月漲0.2%，高於市場預測升0.1%，而不包括食品和能源的核心PPI漲0.3%，高於市場預測升0.2%，雖然兩者漲幅都略高於預期，但仍與通脹回落的趨勢一致。芝商所的FedWatch工具顯示，市場預計美聯儲在9月17日至18日的會議上降息25個基點的可能性為85%，降息50個基點的可能性為15%。

 

　　盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，歐洲央行降息、美國新申領失業金人數上升及PPI等一系列因素，足以將金價推升至歷史新高。對黃金市場而言，降息周期開始可能會增加支撐，無論降息幅度如何，而央行的強勁買盤和場外交易市場的強勁需求也推動了黃金的上漲。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，美國勞動力市場繼續低迷，如果勞動力市場惡化，這趟即將展開的降息之旅將延續一段很長時間。

 

美銀維持明年金價升至3000美元預測　高盛料明年初觸及2700美元

 

　　美銀早前重申明年金價可能高見每盎司3000美元預測，該行自去年底以來一直看好黃金。美銀稱，相信金價將在未來12至18個月內可能會達到3000美元，但前提是美聯儲局需要減息，從而刺激非商業需求回升。高盛表示，相信黃金短期內價格上升的潛力高，主因黃金為主要對沖風險的工具，而中國疲弱的需求導致市場對其他大宗商品看法更為揀擇。由於中國市場對價格敏感，這基本可以假設金價不會大跌，因為這會吸引中國大量買入。而聯儲局即將減息將使西方資本重返黃金市場，而過去兩年黃金大幅上漲的情況基本上沒有這情況出現。預期金價將於明年初觸及2700美元，此前預測為2024年底。

 

　　另金融諮詢公司Zeal Intelligence創始人Adam Hamilton稱，隨着股市和人工智能(AI)泡沫的破滅，美國人紛紛涌入貴金屬，黃金價格有望繼續攀升。本輪黃金牛市主要是由中國投資者和各國央行推動，黃金期貨投機者也參與其中，短期內需求不太可能放緩。而由於失控的美國政府支出仍在推高令人難以置信的美國債務，同時財政部的利息支出飆升，美元的基本面前景極為看跌。在應對全球肆虐的法幣通脹和貶值方面，沒有甚麼比黃金更好，再加上美國投資者需求的回升，如果1000億美元從股市流入黃金替代品，金價可能會超過2950美元。

 

麥格理：美將進入減息周期料金價續強　金礦股首選招金

 

　　另外，麥格理早前發表研報，預期美聯儲將進入減息周期，近期疲弱的經濟數據將引發較預期快或更大幅度的政策寬鬆，將延續金價的強勢。該行大宗商品團隊目前預測金價將進一步上升，今明兩年將達到每盎司2277美元及2425美元。黃金在過去一年的表現跑贏大多數大宗商品，目前僅在8月初略有下跌，隨著減息周期將至，市場對於經濟能否實現「軟著陸」的擔憂日漸升溫，金價仍有上行空間。

 

　　麥格理強調黃金是短期內的贏家，對銅價今年展望則相對審慎，銅價自5月高位回落約20%，受到情緒冷卻、高庫存及對需求前景的憂慮拖累，預期今明兩年銅價將保持波動。該行首次給予招金礦業、紫金礦業及山東黃金(01787)「跑贏大市」評級，目標價分別為18元、21元及19元，當中將招金列為首選股。

 

溫鋼城：金礦股能否大升難料　SPDR金ETF貼近20天線可吼

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，金礦股較難部署，因它們有時不跟金價升。金價雖創新高，但紫金現價只約14.5元，之前高位則為19.77元，因紫金本身也有銅礦業務，且佔比亦高，有其蝕底之處。而招金現價雖也不是處於高位，但比紫金好一些，因其銅礦業務佔比較小。不過，金礦股走勢不能單看金價，如果股市氣氛好，招金回升至15元也不出奇。

 

　　溫鋼城又指，金價已升至2500美元以上，現時有些華爾街分析員估會升至2600美元、2800美元甚至3000美元，惟可升到哪個價位難估。他說，很多新興國家都以黃金作為外匯儲備，覺得比買美債穩陣，因美國債務不斷擴大，恐會違約，或不斷印銀紙令美元貶值，加上有些國家在政治上有機會被美國制裁，隨時被沒收或充公資產。

 

　　他又說若想買紫金，留意其早前有個複式頭肩頂，其頸線剛好處於20天線附近，升至該處可能有阻力。買實金如SPDR金ETF可能較實際，始終波幅較小，每逢貼近或跌穿20天線可以考慮買入，也可分注買，跌穿50天線止蝕。

 

　　金礦股今早普遍急升，招金礦業升4.96%收報12.7元，紫金礦業升4.87%報14.64元，山東黃金升5.56%報15.18元，靈寶黃金(03330)升2.78%報2.96元，中國黃金國際(02099)升4.93%報29.8元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.98%報1850元，價值黃金ETF(03081)升2.12%報60.82元。

 

美減息預期升溫金價創新高，金礦股及黃金ETF可以點部署？

 

美減息預期升溫金價創新高，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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