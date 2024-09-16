PwC | 普華永道據報半年流失最少60公司客

至少60間公司結束與普華永道的合作

據內地傳媒報道，統計四大會計師行之一的普華永道(香港稱為羅兵咸永道)，今年3月18日以來，至少有60間公司結束與普華永道的合作，當中包括36間A股上市公司和7間香港上市公司，連基金公司亦紛紛解約。單是上周六一天，共有5間基金公司與普華永道結束合作關係。



報道引述市場人士指，隨著普華永道業務被暫停，相信將有更多基金公司在內的公司陸續改聘其他會計師行。

普華永道傳正進行投資，以確保中國業務高質量和可持續

據《路透》報道，普華永道(PwC)在給員工的備忘錄中表示，正在進行「有形投資」，以確保在中國擁有高質量、可持續的業務。上周五(13日)中國監管機構對普華永道的中國內地部門開出了創紀錄的罰單。



在中國恒大(03333)因財務造假被中國證監會官宣處罰三個多月後，中國財政部、證監會周五宣布，對普華永道中國合計罰款4.4億元人民幣；同時，普華永道還被罰暫停經營業務六個月，廣州分所亦遭撤銷。



自從中國證券監管機構今年3月指控恒大在截至2020年的兩年內涉嫌780億美元的欺詐行為以來，中國有關部門一直在調查普華永道在大會計操作中所扮演的角色。

撰文：經濟通採訪組

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