港股 | 午市前瞻 | 美的首掛炒高8% 料靠市況帶動建議先食糊

目前期貨市場顯示美聯儲減息半厘的可能性上升至七成，市場憧憬本港拆息回落，本地地產股強勢領跑，帶動港股在假期前抽高，恒生指數半日升250點或升1.4%，報17672，收復20天線（約17539點），至於主板成交超過349億元，較昨日（16日）的超低成交水平有好轉。

恒生中國企業指數報6177，升87點或1.4%。恒生科技指數報3540，升43點或1.2%。

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連敬涵：「三頭馬車」遜預期，北水利淡因素未反映

聯儲局減息周期即開展，恒指昨日極低成交下低開高走，今早再升超過200點，上試17600水平。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指在缺乏北水下連升兩日，經已反映美聯儲減息0.5厘預期，但認為目前升勢只因減息炒作，實際港股基本面依舊，除非聯儲局主席鮑威爾會後聲明大力放鴿，否則大市中秋假期追後難有進一步上升動力。

連敬涵又提到，上周六（14日）內地公布「三頭馬車」數據普遍差過預期，此後A股因中秋假期休市，周四復市後可能才會反映利淡因素，變相亦成為中港股市的下跌隱憂，恒指若出現回吐初步先以17200為支持。

恒指今日企穩於10天線及50天線之上，並收復20天線。（經濟通HV2報價系統截圖）

美的H股周四復市或跟隨捱沽

美的(00300)H股首日掛牌上市，雖然此前招股熱烈程度未及預期，全靠大戶支撐，但今早開報59.2元，較招股價54.8元高出8%，午間休市前股價一直維持高招股價約8%。連敬涵認為有貨投資者可趁機先行獲利，因今日股價升勢有可能是因為市況帶動，而家電股屬於零售板塊，除了內地經濟情況本身不利零售股外，假如A股一如預期因經濟數據不佳受挫，美的在周四（19日）大有可能跟隨捱沽。但他認為美的規模大、知名度高，整體業務良好，後市較大機會受經濟環境影響，如樓市確切回暖，亦有望帶動家電銷量，但一切皆為後話。

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美的登陸後難再遇新股巨無霸

港交所(00388)行政總裁陳翊庭在美的上市儀式後對記者表示，現時對於大型新股的看法由「指日可待」變成「接踵而來」，審批中的新股有100隻，當中不乏有集資額逾10億美元的IPO。連敬涵坦言，港股一直不乏上市申請，但最終通過審批真正掛牌的數量與申請數目大相逕庭，整體集資規模都要以真正掛牌後才可作準，單單談論審批中的新股數目難有太大代表性。

他又提到，即使只計成功上市的股份，能夠及得上美的集資規模的少之又少，若要令香港重返年內全球集資規模最大股市名單較前位置將仍有好一段距離。

撰文：經濟通通訊社市場組

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