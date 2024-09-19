  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國減息 | 聯儲局FOMC以11票對1票，大比數通過減息半厘

19/09/2024

 

美國減息 | 聯儲局FOMC以11票對1票，大比數通過減息半厘

 

　　美國聯儲局周三（18日）宣布，公開巿場委員會(FOMC)以11比1的大比數投票結果，決定減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，為2020年3月以來首次減息。

 

　　FOMC的會後聲明指出，就業及通脹目標的風險大致平衡，委員會對通脹回落的信心增加，雖然美國職位增長減慢，通脹率仍處於較高水平，但進一步邁向聯儲局2%的目標。聲明又表示，在考慮進一步調整利率時，官員將會評估接下來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。

 

聯儲局理事鮑曼認為應減息0.25厘

 

　　委員會中，只有聯儲局理事鮑曼認為應減息0.25厘。聯儲局點陣圖顯示，官員預期今年仍有0.5厘減息空間，並預期明年減息1厘，年底時聯邦基金利率約3.4厘，到2026年底利率進正降至約2.9厘。


　　聯儲局官員同時更新了季度經濟預測，將2024年底失業率預測中值從6月的4%提高至4.4%，這將比目前4.2%的水平小幅惡化。對2024年底通脹率的預測中值下降至2.3%，對經濟增長的預測中值下降至2%，並認為通脹要到2026年才能回到2%的目標水平。


　　與此同時，聯儲局官員再次將長期聯邦基金利率預期從2.8%上調至2.9%。

 

鮑威爾：「別以為這是個新節奏」

 

減息 | 美股 | 美聯儲降息半厘，鮑威爾會後放鴿，美股不升反跌

（Shutterstock圖片）

 

 

　　道指盤中一度上漲375.79點，與標普500一同觸及歷史高位，但在鮑威爾發言後回吐漲幅。他告誡稱，此次降息50基點，不代表以後聯儲局會保持這個降息步伐。他說，「別以為這是個新節奏。」

 

　　聯儲局在聲明中提到了勞動力市場風險，稱其致力於實現充分就業的使命。與會委員還更新了自己的預測，中值顯示年底前總計要再降息50個基點。

 

　　民主黨總統候選人賀錦麗稱，聯儲局的決定對美國人來說是個好消息。但特朗普指出：「這是個大降息，假設他們不僅僅是在玩政治的話，那經濟狀況就非常糟糕，要降這麼多」。

 

鮑威爾：不會回到超低利率時代

 

　　鮑威爾表示，不會回到有數萬億美元主權債券和長期債券以負利率交易的時代，廉價資金時代不會重現。


　　鮑威爾認為，在大規模減息後，目前沒有看到任何跡象表明，美國經濟衰退的風險上升，因為通脹正在下降，勞動力市場仍然處於非常穩定的水平。他重申，聯儲局目前的目標是保持通脹穩定，同時確保失業率不會上升，強調投資者應將聯儲局減息視為以堅定承諾實現這一目標的訊號。


　　鮑威爾表示，雖然聯儲局減息0.5厘的決定有一票反對，但局方對這個決定看法基本一致，並得到廣泛支持。

 

日本央行周四開啟為期兩天議息會議

 

　　交易員加碼對寬鬆幅度的押注，美匯指數跌0.53%，至100.37，為去年7月以來新低。日本央行周四將開啟為期兩天的會議，美元兌日圓一度下跌1.4%，至盤中低點140.45，隨後跌幅收窄至0.2%。

 

　　英鎊兌美元在聯儲局降息後一度升至盤中高點，收盤上漲0.4%至1.3214。歐元兌美元一度升至1.1189的盤中高點，隨後回吐漲幅。

 

　　黃金在創下紀錄新高，至每盎司2600美元後回落，因需求疲軟，原油小幅走低。紐約期油下跌0.4%，結算價報每桶70.91美元。布蘭特期油基本持平，收於每桶73.65美元。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03963

融眾金融

0.385

異動股

06862

海底撈

13.480

異動股

01629

冠均國際控股

0.109

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03963 融眾金融
  • 0.385
  • 06862 海底撈
  • 13.480
  • 01629 冠均國際控股
  • 0.109
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.680
  • 01380 中國金石
  • 0.081
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.700
  • 目標︰$91.30
  • 00836 華潤電力
  • 18.860
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.520
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 50.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.700
  • 00700 騰訊控股
  • 388.800
  • 00941 中國移動
  • 72.100
  • 00388 香港交易所
  • 238.200
  • 00005 滙豐控股
  • 68.550
報章貼士
  • 03306 江南布衣
  • 13.840
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 3.400
  • 目標︰$5.00
  • 02688 新奧能源
  • 49.100
  • 目標︰$58.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 11.340
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.300
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.050
即時重點新聞

19/09/2024 16:33  【美國減息】摩根資管：料美國11月及12月將分別減息四分一厘

19/09/2024 19:28  傳快手股東擬折讓最多4%配股，涉資最多37.7億元

19/09/2024 12:09  【美國減息】滙豐下調港元最優惠利率四分一厘至5.625厘

19/09/2024 17:20  【美國減息】梁志堅︰減息利好樓市，惟仍需時間止跌回升

19/09/2024 17:18  【專訪】洪灝：人行若跟隨大幅減息反利人幣，港股勢收復萬九關

19/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０４億元，買阿里沽盈富基金

19/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】星展升中石油至「買入」，大和調高美團目標一成

19/09/2024 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９２１，一至三個月均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

打風不停市 | 打風不停市下周一起實施，一文看清銀行相應安排新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國轉減持美國債，A場兩連升，人民幣創近年半高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息 | 渣打料美聯儲11月續減息半厘，港銀減P方向明確新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

滙豐輪證特約｜聯儲局議息後把脈 美團破位可看高一線？｜窩輪牛熊證101延續篇｜窩輪解碼
人氣文章

主場·日本．Katty

北海道札幌 | 《我談的那場戀愛》8大浪漫場景公開：札幌電視塔、大通公園、「圓形橋」Snow Ring！女主角住邊間奢華酒店？戲中花田喺依度！10 月必睇紅葉+掃帚草
人氣文章

著數速遞

秋季旅遊博覽會2024｜大送逾5,600份旅遊禮品！新西蘭、瑞士旅行團減$1,000／近1折嘆本地酒店／抽獎贏北海道滑雪套票
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環新派居酒屋 x 東京米芝蓮二星DEN Tokyo晚餐！鵝肝最中餅、意大利青瓜花天婦羅、長腳蟹釀雞翼、一夜干西班牙大鑊飯，八號波的美味約定
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

入住澳門奢華Palazzo Versace酒店！感受意大利宮殿氣派！品嘗意式經典下午茶+名廚意大利菜！牛仔肉配吞拿魚他他、半凍提拉米蘇印象難忘
人氣文章

Beauty

跟林明禎吃出好身材！女神4大飲食法則：牛油果美肌抗氧化、堅果代替零食！這種湯水養生超有感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全方位放鬆下半身肌肉！7個簡單動作KO下肢疲倦、腫脹繃緊！伸展大腿膕繩肌、四頭肌、小腿脛前肌、臀部改善血液循環
人氣文章
胰臟癌 | 女子腹痛求診胰臟癌指數超標40倍！醫生揭與1種飲品有關？戒掉1個月癌症指數回復正常！
人氣文章
消委會測試10款洗衣乾衣機！比拼洗衣乾衣表現、慳電慳水量、乾衣速度：耗電量可相差8成？3款表現最佳！$4,000貨色媲美2萬元德國品牌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 20:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/09/2024
打風不停市 | 打風不停市下周一起實施，一文看清銀行相應安排
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打全線減息6個月仍有3.6厘，一年期降至3厘

19/09/2024 16:53

貨幣攻略

美國大選 | 特朗普再逃死劫，兩黨卻對「灰犀牛」視若無睹

19/09/2024 13:11

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金