美國減息 | 聯儲局FOMC以11票對1票，大比數通過減息半厘

美國聯儲局周三（18日）宣布，公開巿場委員會(FOMC)以11比1的大比數投票結果，決定減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，為2020年3月以來首次減息。

FOMC的會後聲明指出，就業及通脹目標的風險大致平衡，委員會對通脹回落的信心增加，雖然美國職位增長減慢，通脹率仍處於較高水平，但進一步邁向聯儲局2%的目標。聲明又表示，在考慮進一步調整利率時，官員將會評估接下來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。

聯儲局理事鮑曼認為應減息0.25厘

委員會中，只有聯儲局理事鮑曼認為應減息0.25厘。聯儲局點陣圖顯示，官員預期今年仍有0.5厘減息空間，並預期明年減息1厘，年底時聯邦基金利率約3.4厘，到2026年底利率進正降至約2.9厘。



聯儲局官員同時更新了季度經濟預測，將2024年底失業率預測中值從6月的4%提高至4.4%，這將比目前4.2%的水平小幅惡化。對2024年底通脹率的預測中值下降至2.3%，對經濟增長的預測中值下降至2%，並認為通脹要到2026年才能回到2%的目標水平。



與此同時，聯儲局官員再次將長期聯邦基金利率預期從2.8%上調至2.9%。

鮑威爾：「別以為這是個新節奏」

（Shutterstock圖片）

道指盤中一度上漲375.79點，與標普500一同觸及歷史高位，但在鮑威爾發言後回吐漲幅。他告誡稱，此次降息50基點，不代表以後聯儲局會保持這個降息步伐。他說，「別以為這是個新節奏。」

聯儲局在聲明中提到了勞動力市場風險，稱其致力於實現充分就業的使命。與會委員還更新了自己的預測，中值顯示年底前總計要再降息50個基點。

民主黨總統候選人賀錦麗稱，聯儲局的決定對美國人來說是個好消息。但特朗普指出：「這是個大降息，假設他們不僅僅是在玩政治的話，那經濟狀況就非常糟糕，要降這麼多」。

鮑威爾：不會回到超低利率時代

鮑威爾表示，不會回到有數萬億美元主權債券和長期債券以負利率交易的時代，廉價資金時代不會重現。



鮑威爾認為，在大規模減息後，目前沒有看到任何跡象表明，美國經濟衰退的風險上升，因為通脹正在下降，勞動力市場仍然處於非常穩定的水平。他重申，聯儲局目前的目標是保持通脹穩定，同時確保失業率不會上升，強調投資者應將聯儲局減息視為以堅定承諾實現這一目標的訊號。



鮑威爾表示，雖然聯儲局減息0.5厘的決定有一票反對，但局方對這個決定看法基本一致，並得到廣泛支持。

日本央行周四開啟為期兩天議息會議

交易員加碼對寬鬆幅度的押注，美匯指數跌0.53%，至100.37，為去年7月以來新低。日本央行周四將開啟為期兩天的會議，美元兌日圓一度下跌1.4%，至盤中低點140.45，隨後跌幅收窄至0.2%。

英鎊兌美元在聯儲局降息後一度升至盤中高點，收盤上漲0.4%至1.3214。歐元兌美元一度升至1.1189的盤中高點，隨後回吐漲幅。

黃金在創下紀錄新高，至每盎司2600美元後回落，因需求疲軟，原油小幅走低。紐約期油下跌0.4%，結算價報每桶70.91美元。布蘭特期油基本持平，收於每桶73.65美元。

撰文：經濟通國金組

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