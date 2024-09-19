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上市機制 | 黃俊碩：全面優化港股上市機制

19/09/2024

　　《金碩良言》內地著名家電龍頭企業之一的美的集團(00300)，在本周初成功在港交所(00388)主板上市，集資金額高達300億港元，成為繼2021年快手(01024)上市之後，本港集資額最大的新股，令香港今年的新股上市集資額(IPO)暫列全球第五；而美的集團在上市第一日亦成功錄得「開門紅」，當日的收市價較招股價上升8%。

 

上市機制 | 黃俊碩：全面優化港股上市機制

（Kelvin攝）

 

　　隨著美的的順利上市扭轉過去數年香港在新股上市集資的淡風，其中港交所行政總裁陳翊庭表示，美的的上市是「兌現」中證監在今年4月宣布支持內地龍頭企業來港上市的「承諾」，而美的只是第一隻，目前尚有一百間公司等候在港上市，當中不乏集資額達10億美元(78億港元)的大型新股，若果外圍環境好轉，有望在年底陸續完成有關上市工作，令香港重回全球新股上市集資額的前列位置。

 

　　香港新股上市集資市場能夠一洗頹風，一方面，在於全球投資者期望美國聯儲局開始減息，增加全球市場的資金流動性之餘；另一方面，據業界前綫從業者反映，他們感受到近期港交所及證監會在審批新股上市時態度轉趨積極，令審批的進度有所改善，加快新股上市的步伐，這絕對是值得肯定及支持。

 

　　在筆者動筆之際，美國聯儲局正式宣布減息50點子(即半厘)，非但是自2020年新冠疫情後長達近4年以來的首次減息，而減息力度亦較大，而美國聯儲局的官員更預期在本年內更會減息多半厘。

 

上市機制 | 黃俊碩：全面優化港股上市機制

美的集團副總裁、首席財務官鍾錚（左一）、美的集團董事長兼總裁方洪波（右一）（Rex攝）

 

　　筆者當然無法預計，美國聯儲局最終的減息周期有多長，與及減息力度會否達至2020年美國開啟加息周期前的水平。不過，可以肯定的是，美國的加息周期經已完結，而環球市場資金流動性緊拙的情況將會得到改善，就此，特區政府有需要把握今次的機遇，全面審視及優化香港的新股上市集資機制，從重發揮好香港作為全球新股上市集資中心的功能。

 

　　特區政府、港交所及證監會其實早在2021年起分別推出設立全新特殊目的收購公司(SPAC)上市機制、在2022年起，進一步簡化海外發行人的上市制度，與及在2023年3月底，實施「特專科技公司」（俗稱18C）上市制度，准許尚未有盈利或業績支持的5類創新科技公司上市。特區政府更在2023年8月成立專責小組，以全面檢視影響市場流動性的因素，專責小組在去年10月初向行政長官提交報告，提出共12項短期建議措施，當中包括，活化GEM的上市機制、爭取更多內地龍頭企業上市，下調股票交易印花稅至0.1%等。

 

　　雖然有關工作產生一定的成效，不過，目前香港的新股上市集資方面，仍然受到上市門檻偏高、上市審批時間過長及存在巨大不確定性，與及，交易成本偏高的問題所困擾。其中，現時在主板申請上市的企業，必須要達至最近一年盈利最少3500萬元外，亦要達到最低市值5億元要求，即引伸歷史市盈率(PE)為14.3倍，而14.3倍的PE，基本上是高於目前在港交所主板，絕大多數板塊上市公司的平均PE。目前向港交所申請主板上市平均需時接近8個月，本身經已超過東京、新加坡等證劵交易所，對比美國納斯達克(NASDAQ)只需平均4至6周時間無疑太長，再加上，在港交所申請主板上市過程中更是經過多輪審批，當中須重新呈交財務報表，徒增企業的融資上市成本及不確定性。最後，特區政府雖然下調股票交易印花稅至0.1%，但有關稅率只是回復至2021年8月1日前的水平，有關印花稅的交易成本仍然較不少全球主要股票市場為高。因此，特區政府應不時檢視有關政策，以確保香港股票市場的競爭力。

 

　　毫無疑問，近期香港新股上市集資表現能夠一洗頹風，與特區政府過去上下一心努力優化市場有著莫大的關係，這點是值得肯定及支持。不過，目前香港新股上市集資仍然受到不少制度上的限制，影響香港的競爭力。就此，筆者將於下個月提出，有關優化港股上市機制的政策倡議書，當中希望從降低申請上市的財務要求門檻、簡化審批流程及提高處理上市申請效率，與及進一步降低市場交易成本等方向著手。希望從中可以強化香港新股上市集資方面的競爭力，迎接環球資金流動性改善的大環境，從而進一步鞏固及提升香港作為全球主要新股上市集資市場的地位。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 20:07
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