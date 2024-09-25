美股 | 中國重磅提振經濟，拜登發降息預告，美股再創新高

聯儲局上周宣布減息半厘後，中國本周推出大規模刺激經濟政策，而美國總統拜登亦預告，還會進一步降息。華爾街投資情緒轉為樂觀，道指和標普500周二（24日）再創新高。



截至收盤，道指上漲83.57點，或0.2%，報42208.22點。標普500上漲14.36點，或0.3%，報5732.93點。納指數上漲100.25點，或0.6%，報18074.52點。中概股ADR上揚，拚多多飆11%。華爾街分析指，投資者看到了中國刺激經濟的大動作，這應該會給全球市場帶來鼓舞。



不過，受制於對勞動力市場和整體經濟前景的擔憂，美國9月消費者信心出現三年來最大降幅。聯儲局唯一反對降息半厘的理事鮑曼(Michelle Bowman)指出，通脹風險依然存在，而勞動力市場也沒有表現出嚴重疲軟，因此央行降息的節奏應掌握好分寸。

澳元升至2023年7月以來最高

美元受壓，美匯指數下跌0.44%，至100.49，創下兩周以來最大單日跌幅。澳元升至2023年7月以來最高，此前澳洲央行在議息後宣布按兵不動。澳元兌美元上漲0.8%，至0.689。



紐元兌美元上漲1.2%，觸及12月份以來最高，報0.634。歐元兌美元漲0.6%，至1.1176。美元兌日圓下跌0.3%，至143.24。日本央行行長植田和男重申，有足夠時間來評估市場動向及海外經濟，然後再做決策。

金價連續第三天創新高

黃金再創歷史新高，美國消費者信心數據疲弱，強化了聯儲局今年進一步降息的理由。金價上漲1.2%，至紀錄高點每盎司2659.66美元，突破了周一（23日）創下的紀錄。



中國提振經濟措施，和中東局勢因以色列大規模打擊黎巴嫩真主黨，推動原油上漲。紐約期油上漲近2%，結算價在每桶71美元之上。布蘭特期油亦升，結算價在每桶75美元左右。

撰文：經濟通國金組

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