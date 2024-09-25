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港股 | 午市前瞻 | 恒指19700存阻力 貿然闖兩萬恐觸發急吐

25/09/2024

　　美儲減息預期再趨穩固，港股在上日收復萬九點後進一步急漲，恒生指數開市即見19592，挑戰5月創下的今年高位19706點，可惜後勁不繼，開市即為半日高位。盡管A股表現持續強勁，惟港股盤中中資金融及內需股升幅收窄，部分藍籌倒跌，累恒生指數半日升幅收窄至381點或2%，收報19382，好在有大成交支持，主板成交近1511億元。


　　恒生中國企業指數報6870，升155點或2.3%。恒生科技指數報4008，升92點或2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指19700存阻力 貿然闖兩萬恐觸發急吐

（資料圖片）

 

聶振邦：恒指短期阻力19700

 

　　人行昨日連環出招，引發外資追捧，隔晚多隻ADR飆逾一成。恒指今早延續強勢，高開591點，但開市已見半日最高點，隨後指數升幅逐步收窄。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然人行昨日多重政策利好港股，但恒指今年高位在5月的19700點，預料該水平將成為短期阻力。恒指現時與該水平相差只有數百點，水位不多。

 

　　至於有無機會衝19700，仍需看今明兩日成交額。昨日主板成交高達2400億元，就算成交回落，也至少要維持1500億元的日均成交額，才有足夠的動力再上。倘若恒指回調，先看19000點是否守得住。昨日恒指雖然收報19000點，但僅僅站在該水平，不能視之為必然的防守線。


　　聶振邦指出，昨日人行的政策利好內房及內銀，雖然存量房貸利率下調，或會減少銀行息差，但只要穩住樓市，增加成交量，銀行可以從更多新增房貸抵消存量房貸帶來的不利影響。因此，銀行股昨日上升不俗。另外，美元下跌，人民幣走強，只要這種趨勢維持，相信港股未來一個月大致上仍然樂觀。至於恒指有無機會衝上2萬點？聶振邦表示，倘若最近幾日衝上2萬點，只會觸發更大程度的下調。以4至5月升浪作參考，當時也是先整固，然後逐步上升，這樣會更健康。因此，恒指先整固後攻兩萬點才更安全。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指19700存阻力 貿然闖兩萬恐觸發急吐

恒指衝擊年內高位19706見阻力，開市即為今早高位。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

內地互換便利操作潛在規模15000億人幣

 

　　人行行長潘功勝昨日（24日）表示，將創設新的貨幣政策工具，支持股票市場發展，其中談到正在研究創設平準基金、證券基金保險公司互換便利操作，以及股票回購增持再貸款等。首期互換便利操作規模5000億人幣，未來可視乎情況擴大規模，再增5000億人幣，或者來第三個5000億人幣。

 

　　內險股今日繼續炒上，平保(02318)最多升6%。中國太平(00966)最多更升逾7%。聶振邦表示，除了上述的新政策利好之外，內地銀行下調利率，使險企的理財產品更具競爭力。自9月19日中秋節過後，恢復港股通以來，多隻保險股升幅可觀，以平保為例，累升18%，國壽(02628)累升16%，太保(02601)累升20%，而中國太平更加累升21%。如果投資者著重股息，則平保是不錯的選擇，皆因平保的息率高達6厘，若考慮股價升幅潛力，則中國太平更具吸引，因該股目前的市盈率只有約5倍。此外，從該股的走勢圖看，阻力位約在13至14元之間，距離現價約有15%以上的潛在升幅。而平保阻力位在46至48元，距離現價只有約10%的潛在升幅。因此，他更看好中國太平。進取的投資者可以考慮現價買入，而穩陣的投資者可以考慮等回調至10.8至11元附近才買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指19700存阻力 貿然闖兩萬恐觸發急吐

中國平安股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指19700存阻力 貿然闖兩萬恐觸發急吐

中國太平股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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