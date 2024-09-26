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新世界 | 新創建晉升財務總監林戰，協助鄭志明管理日常營運

26/09/2024

新世界 | 新創建晉升財務總監林戰，協助鄭志明管理日常營運

 

　　新創建集團(00659)公布，執行董事林戰的職務委任將於10月1日起從首席財務總監調整為首席營運及財務總監。


　　該集團指，在林戰現有的職責及責任外，他亦將協助執行董事及聯席行政總裁鄭志明及何智恒處理該集團日常管理及營運。


　　新創建全年純利20.84億元按年升44%，每股盈利0.56元，末期息0.35元，全年派息2.44元，同日公布改名周大福創建有限公司。


　　值得一提的是，據《彭博》引述消息人士指，新創建所屬周大福(01929)同系的新世界發展(00017)，內部考慮撤換鄭志剛的行政總裁職務，改由首席營運總監馬紹祥接任，至於鄭志剛將轉任非執行副主席。新世界將於明天(26日)公布業績，據悉屆時將公布人事變動消息。

 

新世界(17)放榜前停牌，新世界百貨(825)已發業績同停牌

 

　　新世界發展(00017)將於今日公布業績，今早暫停買賣，至於附屬新世界百貨(00825)昨日（25日）盤後已發布業績，但同樣於今早停牌，兩公司分別表示將發出一項有關若干內幕消息的公告。


　　有傳新世界發展行政總裁鄭志剛將被撤換，將由現任首席營運官馬紹祥接替。同系新創建(00659)聯席行政總裁鄭志明昨晚在全年業績會議上，未有正面回應相關傳聞，僅稱「24小時後會水落石出」、「做得唔好要換人好正常」。值得留意的是，新世界百貨主席同為鄭志剛。


　　新世界百貨截至2024年6月30日止全年轉虧為盈，錄盈利1331.4萬元，而對上一年同期虧損3.21億元；每股基本盈利0.008元，不派末期息。

 

撰文：經濟通市場組

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