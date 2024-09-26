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港股 | 午市前瞻 | 上海豪派消費券觸發内需股行情 秋風起可下注超殘餐飲股

26/09/2024

 

　　內地向困難民眾派發補助，加上上海豪派逾5億元人民幣消費券，被市場解讀為具指導意義，料各省市將跟隨谷國慶消費，受此帶動內需消費股迎來大爆發，帶動恒生指數半日報19572接近高點收市，直逼上日開市高位19592點，半日收升443點或2.3%，交投繼續熱鬧，主板成交超過1171億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 上海豪派消費券觸發内需股行情 秋風起可下注超殘餐飲股

（CNS圖片）

 

張智威：期結勢以19500水平作結，下周缺北水難試兩萬

 

　　繼人行釋放寬鬆組合拳之後，內地國慶假前再有重磅措施推出，上海發改革委發布公告稱，為促進服務消費，市政府決定向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放超過5億人民幣消費券。消息帶動港股收復上日回吐幅度，半日恒指重上19500水平。

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，明日（27日）為港股期指結算日，今日走勢明顯為大戶意有所為推上，似要以19500附近水平作結。至於期結日後恒指能否挑戰20000大關，他則對此有所保留，主要因為下周為內地十一黃金周假期，北水停流港股下，他認為港股將難有巨大動力推上20000，預計周內會出現反覆調整，但料19000支持偏強，調整幅度不會太大。

 

　　近期內地所推出救市措施過往並非沒有先例，而今次市場反應激烈，張智威認為與市場信心有關。他指，過往內地推出措施時力度不大，令市場對於救市信心薄弱，認為中央無意大手托市，但今次不一樣，由人行、中證監及金監總局「三大金融巨頭」協力牽頭救市，給予市場信心，擴大對未來表現的憧憬，相關信心恢復便反映在股市之內。

 

餐飲股謂「殘中之殘」，呷哺呷哺高追得過

 

　　上海5億消費券打響刺激消息頭炮，市場憧憬未來各大城市將跟隨派發消費券促消費，內需零售板塊放量大升，當中尤以極其低殘的餐飲板塊以及體品板塊升勢最為強勁，半日海倫司(09869)暴升三成，呷哺呷哺(00520)怒飆兩成半。以上海5億消費券比例分配而言，內地似乎有意針對餐飲行業提供更大扶持，有超過七成消費券都限用於餐飲之上，加餐飲股走勢可謂「殘中之殘」，帶動今早猛烈升勢。

 

　　張智威表示，以目前升勢來看，投資者不妨多留意升幅強勁的細價股份，即使呷哺已大升兩成半，乘入秋之際火鍋股可獲看高一線，短線仍大有機會進一步向上修復，以百天線1.36元為目標，現價計潛在升幅亦超過三成。

 

　　體品股今早同樣大升，但張智威偏好餐飲股，主因後者早前累績跌幅更大，未來反彈幅度相對較大，且愈低殘愈有反彈力度。

 

港股 | 午市前瞻 | 上海豪派消費券觸發内需股行情 秋風起可下注超殘餐飲股

呷哺呷哺股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 上海豪派消費券觸發内需股行情 秋風起可下注超殘餐飲股

海底撈股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 上海豪派消費券觸發内需股行情 秋風起可下注超殘餐飲股

九毛九股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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